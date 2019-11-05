Без Чалова, Смолова и Лунева: кем Черчесов удивит Бельгию

Станислав Черчесов объявил состав сборной России на последние матчи отборочного цикла чемпионата Европы — 2020 против Бельгии и Сан-Марино.

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Эти встречи уже ничего не решают для национальной команды: она еще 13 октября обеспечила себе прямой выход в финальную часть турнира, разгромив своего ближайшего преследователя — Кипр (5:0) — и гарантировав себе как минимум второе место в группе I.

На данный момент таблица группы выглядит так:

1. Бельгия — 24 очка

2. Россия — 21

3. Кипр — 10

4. Шотландия — 9

5. Казахстан — 7

За оставшиеся два матча уже никто не сможет догнать Россию и сместить ее со второй строчки, гарантирующей попадание на Евро. Таким образом, игры с Бельгией и Сан-Марино превращаются едва ли не в товарищеские встречи.

Однако Черчесов, судя по вызванному составу, придерживается другой точки зрения. Изменений в заявке по сравнению с предыдущим перерывом на сборные минимум.

Вместо получившего травму голкипера Андрея Лунева из «Зенита» был вызван Антон Шунин («Динамо»), в полузащите прибавились выздоровевший Алексей Миранчук и Рифат Жемалетдинов (оба — из «Локомотива»). В нападении отсутствует «железнодорожник» Федор Смолов, но это понятно: он все еще восстанавливается от травмы.

Сюрпризом стало отсутствие в заявке Ильзата Ахметова (ЦСКА), который неплохо проявлял себя в последних матчах за сборную.

Вместо него приехал другой молодой полузащитник — 22-летний Даниил Фомин из «Уфы», для которого это первый вызов в основную команду страны.

Ранее воспитанник «Краснодара» выступал только за молодежную сборную, и его неожиданное появление в главной команде в преддверии игры с грозной Бельгией показалось несколько удивительным.

Такой чести не удостоились, например, Федор Чалов или Магомед-Шапи Сулейманов, снова вызванные в молодежку, которой предстоят важные матчи отбора на Евро U21.

Сам Фомин тоже был поражен приятной новостью.

«Мечты сбываются! Я счастлив, ради этого и трудился. Когда тренер сообщил мне о вызове в сборную, cначала подумал, что это прикол.

С Бельгией нас ждет игра за первое место в группе, поэтому я не думал, что меня вызовут, я ведь новичок», — признался игрок в комментарии клубной пресс-службе.

Однако совсем нелогичным вызов Фомина не выглядит. Во-первых, это замена Ахметову по позиции. А, во-вторых,

в свои 22 Даниил уже является одним из лидеров полузащиты клуба Российской премьер-лиги, который в этом сезоне отбирает очки у таких команд, как «Спартак», ЦСКА, «Ростов», «Зенит» и «Локомотив».

Фомин забивает важные мячи — от него пострадали «Урал», «Крылья» и «Зенит», и прямо сейчас он является лучшим бомбардиром «Уфы».

В общем, свой шанс парень заслужил, и, хотя эти сборы уйдут в основном на знакомство с тренерским штабом и принципами работы в сборной, да и в игре с Бельгией он вряд ли получит игровое время, с чего-то всегда надо начинать.

В целом состав выглядит так:

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»)

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Максим Беляев («Арсенал»), Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Полузащитники: Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев («Зенит»), Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Уфа»), Денис Черышев («Валенсия»)

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав»)

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле) pic.twitter.com/wdkL0n30K7 — Сборная России (@TeamRussia) November 5, 2019

Причину, по которой Черчесов вызвал практически основной состав сборной, несмотря на уже выполненную задачу попасть на Евро, понять можно.

Матч с Бельгией, который пройдет 16 ноября в Санкт-Петербурге, может решить, кто займет первое место в группе.

В случае победы сборная России сравняется с подопечными Роберто Мартинеса по очкам. В последнем туре квалификации, который состоится 19 ноября, оба соперника, скорее всего, одержат победы (Россия — над Сан-Марино, Бельгия — над Кипром), и тогда лидер будет определяться по дополнительным показателям, среди которых в первую очередь будут рассматриваться количество очков и голов в матчах между этими командами.

Таким образом, подопечным Черчесова нужно побеждать бельгийцев и делать это крупно (первую встречу с «дьяволами» россияне проиграли 1:3), если они хотят получить хотя бы теоретическую возможность занять первую строчку.

Напомним, первое место позволит команде попасть в привилегированную корзину при жеребьевке группового этапа Евро и получить более простых соперников, увеличив свои шансы на выход в плей-офф.

Кроме того, победа над бронзовым призером чемпионата мира — 2018 и лучшей сборной в рейтинге ФИФА может придать сборной дополнительный импульс и вдохновить на новые подвиги в преддверии Евро.