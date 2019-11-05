Борьба «Челси» и психолог для Сона: как Англия сыграет в ЛЧ

«Ливерпуль» — «Генк»

MATCHDAY



European night. Another Anfield battle. UP THE REDS! #ThisMeansMore pic.twitter.com/dvzHaClmuE — Liverpool FC (@LFC) November 5, 2019

У Юргена Клоппа в эти выходные пройдет важнейший матч Английской премьер-лиги (АПЛ): в гости на «Энфилд» пожалует «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы. Интрига же игры с «Генком» в том, какое количество времени проведут на поле лидеры мерсисайдцев – Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино? Очевидно, что ресурсы действующего победителя Лиги чемпионов позволяют обойтись и без них. Но если же Клопп решит выпустить эту атакующую тройку с самого начала, то есть вероятность того, что кто-то из лидеров может получить травму перед встречей с «Сити».

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График игр «красных» настолько плотный, что рано или поздно это даст о себе знать и приведет к неприятностям. Мышечная усталость, переутомление – эти вещи не звучат страшно, но они несут в себе не меньше негативных последствий, чем классические травмы и повреждения. Фаворит предстоящего матча ясен всем – это «Ливерпуль».

Шансов прервать беспроигрышную серию мерсисайдцев на домашней арене у бельгийцев чуть меньше, чем ноль. Но потрепать нервы и помешать занять первую строчку в группе команда Фелиса Маццу способна.

«Челси» — «Аякс»

Chelsea v Ajax is here!



Check-in on the Chelsea app now! #CHEAJA — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 5, 2019

Дела у Фрэнка Лэмпарда в Лиге чемпионов налаживаются – после домашнего поражения испанской «Валенсии» была одержана победа во Франции над «Лиллем» со счетом 1:2. Перед 4-м туром у «Аякса», «Валенсии» и «Челси» по шесть очков, что придает важность абсолютно каждой игре в этой группе. «Аристократы» на данный момент набрали великолепный ход: в предыдущих девяти играх одержано восемь побед. Воспитанники клубной академии достойно смогли заменить ушедших лидеров и уже сами делают первые шаги, чтобы обосноваться на месте новых звезд.

Голландский клуб также находится в прекрасной форме – осечка в первом матче против «Челси» стала единственной в текущем сезоне.

Эрик Тен Хаг намерен приложить все усилия для того, чтобы взять реванш. Козырем в его колоде может стать чемпион России в составе московского «Спартака» Квинси Промес, оформивший дубль в прошедшем туре Эредивизи. Правда, амстердамская команда останется без поддержки активных фанатов. Гостевая трибуна «Стэмфорд Бридж» не увидит сегодня нидерландских болельщиков из-за их дисквалификации.

«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм Хотспур»

Мало кто мог подумать перед началом турнира, что это будет матч между прямыми конкурентами в борьбе за выход в плей-офф. Команда Маурисио Почеттино прямо сейчас проваливает сезон в Премьер-лиге и рискует остаться без лигочемпионской весны. В октябре «шпоры» одержали лишь одну победу – как раз против белградского клуба. Те 5:0 на «Уайт Харт Лэйн» шпорам обеспечили быстрые голы Харри Кейна и Сон Хын Мина, которые сломали план на игру команды Владана Милоевича.

В ответном матче все будет совсем иначе: огненная атмосфера на стадионе, где 50 тысяч разъяренных фанатов будут изо всех сил гнать «Звезду» вперед; Кейн, только-только восстановившийся после болезни наверняка не отыграет весь матч; плюс Сон имеет все шансы пропустить игру из-за тяжелого психологического состояния. Напомним, что на 79-ой минуте игры с «Эвертоном» кореец нанес травму португальскому хавбеку «ирисок» Андре Гомешу, который получил перелом лодыжки со смещением. Как сообщает The Sun, клуб выделил Сону психолога для того, чтобы тот помог игроку прийти в себя после случившегося.

Все вышеперечисленное явно играет не в пользу английской команды, поэтому предстоящая игра против главного соперника за второе место стает ключевой.

«Аталанта» — «Манчестер Сити»

«Горожане» отправятся на «Сан-Сиро», но будут они играть не против «Милана» или «Интера», являющимися хозяевами этого стадиона, а против «Аталанты». Клуб из Бергамо – безнадежный аутсайдер квартета С, который не рассчитывает даже на третье место и еврокубковую весну в Лиге Европы.

«Манчестер Сити» — единственная команда из Англии, не потерявшая ни одного очка на групповом этапе Лиги Чемпионов.

И есть все шансы на то, что после этого матча, данный статистический показатель не потерпит изменений. Из-за повреждения не примет участия в этом матче Давид Сильва, который присоединился к компании травмированных из Александра Зинченко, Лероя Сане, Родри и Эмерика Ляпорта. И, если же в контексте матча против «Аталанты» можно легко справиться и без него, то подготовка к воскресной гостевой игре с «Ливерпулем» теперь будет носить принципиально иной характер.