«Думают о своих кошельках»: Клопп разнес ФИФА и УЕФА

Вопрос интенсивности расписания матчей в футболе в последние годы обсуждается на регулярной основе в связи с тем, что периодически в календарь добавляются новые турниры. Огромная волна недовольства идет из Английской премьер-лиги (АПЛ), где, как принято считать, и без того играется слишком много матчей во внутреннем первенстве.

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Очередной отправной точкой стала победа «Ливерпуля» над лондонским «Арсеналом» в рамках Кубка английской лиги — третьего по значимости соревнования страны. Согласно регламенту, скаузеры должны провести матч следующей стадии турнира в декабре, однако в это же время «красные» стартуют на клубном чемпионате мира в Дохе.

И, что интересно, мерсисайдцы не смогут подать протест в Английскую футбольную лигу (EFL) в том случае, если даты будут пересекаться.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался довольно жестко в связи с этим фактом. Он считает, что высшие футбольные инстанции — УЕФА и ФИФА — создают слишком много соревнований ради заработка, при этом отказываясь обсуждать их целесообразность. Как считает немецкий специалист, из-за большого количества матчей риск получить травму увеличивается, что не берут во внимание политики и функционеры.

«Люди скажут: «Почему он ноет? Он зарабатывает столько денег». Но все причастные к футболу скажут, что требования слишком велики. Вы это тоже хорошо понимаете. А потом мы удивляемся, почему лучшие футболисты в мире не могут выступать на высшем уровне так долго, как нам этого хотелось бы, или получают серьезные травмы. Люди говорят, что нужно собирать большой состав, но футбол для этого не предназначен», — приводит слова Клоппа The Guardian.

«Можно найти несколько вариантов, которые решили бы эти проблемы, но не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ, EFL и другие лиги подумали бы об игроках, а не о своих кошельках», — отметил тренер.

На примере Англии лучше всего видно, что количество игр, которые проводят футболисты в одном календарном году, действительно может негативно влиять на их здоровье. Каждая команда в чемпионате страны проводит по 38 матчей в одном сезоне — это нормально, учитывая то, что в некоторых других лигах практикуется аналогичное количество туров. Но обычно во внутренних соревнованиях есть только чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, тогда как в АПЛ существует еще и Кубок лиги.

«Ливерпуль» стартует в соревновании со стадии 1/16 финала, а в том случае, если команда доходит до финала, то автоматически прибавляет себе пять матчей в сезоне. Или даже больше, поскольку правила предусматривают и ответные поединки в случае ничьих на определенных этапах. Такая же ситуация и с Кубком Англии — минимум пять поединков.

Из-за ситуации с клубным чемпионатом мира «красные» сейчас рассматривают несколько вариантов разрешения проблемы: отказ от участия в Кубке лиги или же выставление двух разных составов. Во втором случае «Ливерпулю» придется разбить тренерский штаб и команду, а клуб будет в одно время играть и в Англии, и в Дохе, что само по себе звучит довольно странно.

Стоит и отметить, что футболисты в Англии проводят матчи не только в клубе (это три внутренних турнира, а также еврокубки), но и в своих сборных. Довольно распространен и тот факт, что игроки в национальных командах часто травмируются из-за разницы в тренировочном процессе или перегрузок. Клопп акцентировал внимание на том, что у игроков топ-уровня в общей сложности по две недели отпуска в году, что не дает им нормально отдохнуть и восстановиться.

На новогодних праздниках в АПЛ и вовсе начинают играть уже с 1 января. А если игроки уезжают в сборные на другие континенты, то часто выходные клуб им предоставляет уже во время игрового сезона, то есть они выпадают из команды на какое-то время.

Несмотря на очевидные проблемы с напряженным графиком в Англии, надо понимать, что есть и другая сторона медали. Так, в Российской премьер-лиге (РПЛ) команды играют только по 30 матчей за сезон, и, помимо летнего отпуска, еще около месяца проводят без официальных встреч во время зимней паузы, когда для игры в футбол в России слишком холодно.

Это тоже нельзя назвать абсолютно оптимальным вариантом, поскольку в совокупности с большими перерывами и малым количеством матчей игроки могут не выйти на пик своей формы и выглядят в еврокубках намного слабее футболистов тех команд, у которых интенсивность в чемпионате выше.

Тем не менее призывы Клоппа к диалогу с ФИФА и УЕФА действительно имеют право на жизнь. На примере «Ливерпуля» и его игроков наглядно видно, что такое количество матчей — явный перебор.

И, как правильно заметил тренер, из-за этого клубам и сборным приходится делить матчи на «важные» и «не очень», чего в футболе категорически быть не должно.