«Надеру зад»: главный гангстер UFC вызвал на бой Макгрегора

Новоиспеченный обладатель неофициального пояса «Самого жесткого мерзавца», американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хорхе Масвидаль прокомментировал возможный бой с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Я надеру задницу этому мальчишке! Люди хотят видеть, как ему делают больно из-за всех его выходок. Посмотрите, он бьет стариков по лицу, потому что это те поединки, которые он способен выиграть»,

— цитирует Масвидаля BJpenn.com.

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Естественно, Печально известный в долгу не остался.

«Эй, «Бургер Кинг», можно мне три кусочка с газировкой, и коробку с курицей на вынос? Побольше соли и уксуса. Спасибо», — написал Макгрегор в Twitter, обыграв известную фразу Масвидаля, которую тот бросил после потасовки с Леоном Эдвардсом за кулисами лондонского турнира UFC Fight Night 147. Тогда Хорхе сказал, что накормил соперника «тремя кусками курицы с газировкой».

О потенциальном бое двух высококлассных нокаутеров говорили и ранее. Не так давно Масвидаль уже бросал вызов Макгрегору, намекая на то, что их встреча в клетке может обернуться для ирландца летальным исходом:

«Дана Уайт думает, что это не самая хорошая идея, поэтому они не допустят такой бой. Они не хотят получить обвинения в убийстве. Да и я сам не хочу садиться в тюрьму за убийство. Я здесь, чтобы соревноваться и побеждать».

И действительно, президент UFC категорически настаивал на том, что не собирается организовывать это противостояние из-за большой разницы в габаритах спортсменов.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 ноября в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся UFC 244. В главном событии вечера Масвидаль сошелся в октагоне с Нейтом Диасом.

С первых секунд Gamebred (прозвище Масвидаля – прим. «Газеты.Ru») попер на грозного оппонента, будто бы опешившего от стартового натиска «андердога». Под серией ударов парень из Стоктона упал в нокдаун.

Бой продлился три раунда, и все 15 минут Хорхе был непоколебим, уверенно забирая победу. Но, в итоге, триумф достался Масвидалю не нокаутом, не сабмишном и даже не решением судей... Перед четвертым раундом врач наложил запрет продолжать бой из-за заплывшего глаза Диаса — Хорхе присудили победу техническим нокаутом.

«Мы повторим бой, не беспокойтесь! Этот парень – чертов пес. А я не врач, чтобы меня тут освистывать!» — пообещал недовольной публике Масвидаль после того, как Дуэйн «Скала» Джонсон надел на него пояс.

А что же Конор? Несмотря на анонс возвращения 18 января в восьмиугольник, Макгрегор скорее заигрывает со СМИ подобными перебранками с Хорхе. На самом же деле он продолжает требовать реванша у российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова за поражение в октябре 2018-го.

Не за этим ли ирландец приезжал в Москву на пресс-конференцию, пытаясь в стране заклятого врага вывести из себя непоколебимого Орла, до сих пор никак не отреагировавшего на слова Печально известного.

«Он боится рисковать, потому что ничего не заслуживает! Дерется с теми, кого может победить. Нюхает зад соперникам! Мы все знаем, кто такие дагестанцы — они убегают, трусят. Такой же и Нурмагомедов, все это в его природе

Однако я обращаюсь к нему: «Беги — ты все равно не скроешься от реванша». Я буду драться с Хабибом в Москве, мать-Россия увидит эту битву! Знаете… Я не считаю, что он представляет свою страну. Когда это было? Где его триколор?! Я представляю Ирландию и всегда выхожу с ирландским флагом», — соревновался сам с собой в оригинальности Конор.

Однако нельзя не признать, что Хабиб совсем не против завершения дилогии. Всему свое время: повторное противостояние станет не просто самым кассовым в истории смешанных единоборств, но и финальным аккордом длинного спортивного пути российского бойца...

А пока Конору стоило бы подумать о годичном простое, который может стать роковым фактором в рематче с Орлом. Вот почему поединок с Хорхе может стать не просто хорошей практикой в преддверии завершения легендарной дилогии, но и поводом заявить о себе как о том Макгрегоре, который в 2015-2016 годах превращал себя в главную звезду смешанных единоборств современности.