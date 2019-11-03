«Это безобразно»: Карпин упустил победу над «Краснодаром»

15-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) не только завершает первую половину чемпионата, но и в большинстве случаев является определяющим в гонке за золотыми медалями. Текущий сезон, пожалуй, под данный критерий не подходит: прямо сейчас на победу в первенстве претендуют сразу пять команд, ведь отставание от пятой строчки до первой составляет всего-то шесть очков.

«Зенит» и ЦСКА, накануне сыгравшие в Санкт-Петербурге вничью, лишь добавили интереса к борьбе за титул. Особенно это сыграло на руку «Краснодару» и «Ростову».

Оба коллектива в последние годы постоянно говорят о мечтах стать чемпионом, но дальше битвы за место в тройке лидеров дело не заходит. Сейчас же и у тех, и у других имеются достаточные ресурсы для того, чтобы сотворить чудо. А южное дерби на экваторе чемпионата — лишь дополнительный импульс и мотивация для этого.

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Перед очной встречей «Краснодар» располагался на четвертой позиции и имел в своем активе 28 очков. «Ростов» же находился на строчку выше с преимуществом в один балл. Учитывая, что лидер чемпионата — «Зенит» — после матча с ЦСКА набрал 33 очков, победа команды Валерия Карпина позволила бы ростовскому коллективу максимально приблизиться к питерцам. И желто-синие были к этому очень близки.

Сам матч ожидаемо начался с доминирующего футбола в исполнении «Краснодара», который в статусе хозяина поля чаще владел мячом и диктовал свои условия игры. Однако «Ростов» к такому развитию событий явно был готов и намеренно отдал мяч сопернику, сделав акцент на контратаках.

Так подопечные Карпина играют уже далеко не в первый раз, поэтому ничего нового футболисты из Ростова-на-Дону на поле не увидели. Как показал первый тайм, эта тактика оказалась совершенно правильной.

После нескольких контрвыпадов гости обнаружили немало изъянов в опорной зоне «быков», а также в центре обороны. Особенно вальяжно к южному дерби отнеслись Кристофер Ольссон и Тонни де Вильена. Первый решил, что дорожить мячом в таком матче не его прерогатива, а второй слишком увлекся игрой в нападении, за что в итоге поплатилась вся команда.

После очередной потери в центральной зоне игроки «Краснодара» упустили за спину Эльдора Шомуродова, который вышел на свободное пространство, продвинулся к линии штрафной и обманул защитников, подумавших, что узбекистанский форвард будет бить. Тот же сделал пас пяткой назад на Алексея Ионова, который обводящим ударом отправил мяч в ближний угол ворот Матвея Сафонова.

Под занавес первого тайма «Ростов» забил еще раз. И вновь отличился Ионов. После подачи Ивелина Попова с правого фланга мяч задел спину Вильены и отрикошетил во вратарскую. Там же Урош Спаич и Александр Мартынович не договорились между собой и вместе пошли на мяч, но столкнулись, оставив Ионова на ударной позиции в полном одиночестве.

Алексей, недолго думая, послал мяч в сетку и оформил дубль.

Во втором тайме хозяева ожидаемо увеличили обороты при игре в нападении, и для этого Сергей Матвеев — номинально главный тренер «Краснодара» — выпустил на поле Даниила Уткина, Юнеса Намли и Ивана Игнатьева. Второй, к слову, на поле в нынешнем розыгрыше РПЛ появлялся последний раз аж в середине сентября в матче с «Крыльями Советов». Долгожданное возвращение 20-летнего форварда оказалось судьбоносным.

Всю вторую половину встречи «быки» неизменно запускали мяч в чужую штрафную при помощи дальних забросов и навесов, однако распечатать ворота Егора Бабурина так и не получалось: отличные шансы были у Ари и Магомеда-Шапи Сулейманова, но главные нападающие «Краснодара» попросту не попадали в створ. Зато это удалось как раз Игнатьеву, причем аж на третьей минуте из четырех добавленных к основному времени матча.

Сулейманов воспользовался ошибкой соперника в центре поля и «закидушкой» отправил Игнатьева в забег в штрафную. Молодой форвард «Краснодара» свою команду не подвел и пробил точно в дальний нижний угол ворот.

Казалось, что в момент передачи Игнатьев находился в офсайде. Главный арбитр встречи Алексей Еськов даже попросил помощи у своих видеоассистентов, которые рассмотрели повтор и нарушений правил со стороны нападающего краснодарской команды не заметили. Действительно? Рагнар Сигурдссон пытался удержать линию искусственного офсайда, но одной ногой все-таки оказался ближе к своим воротам, нежели Игнатьев.

Спустя минуту «Краснодар» совершил камбэк, в который, наверное, уже никто не верил.

Намли навесил с левого фланга во вратарскую, защитники «Ростова» взяли под опеку только форвардов команды-соперника, не заметив неожиданного подключения к атаке Спаича. И защитник в падении пробил головой точно мимо Бабурина.

2:2 — «Краснодар» избежал поражения на своем поле, а «Ростов» лишился возможности приблизиться к первой строчке.

По словам главного тренера желто-синих Валерия Карпина, данный результат — случайность и совпадение. В частности, он отметил, что первого гола «Краснодара» по логике игры вообще не должно было случиться, однако все решил один эпизод и один момент.

«Ничего не предвещало наш первый пропущенный мяч. Сигурдссон мог вынести мяч подальше, а в итоге ему помешал свой же партнер по команде, и пошла контратака. Привезли гол сами себе. Ну, а дальше «Краснодар» в излюбленной манере начал грузить мяч в штрафную и добился ничьей.

Наверное, это наша ошибка, что мы начали удерживать счет 2:0, хотя могли забивать третий. Ну, «Краснодар», который якобы нацелился на чемпионствj, тоже все-таки играл. Обидно, но меня радует, что они так сильно радуются ничьей с нами»,

— сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Визави главного тренера «Ростова» Сергей Матвеев в ответ на слова о том, что «Краснодар» в конце матче решил упростить игру, устроив навал на чужие ворота, подчеркнул, что обычная тактика «быков» против насыщенной обороны соперника попросту не работала.

«Мы нагнетали, делали кроссы в штрафную, и это принесло результат. Это тоже оружие. Повезло, что мы его использовали. Конечно, мы хотели выиграть. Ребята понимают, что совершили небольшое чудо, но именно ярких эмоций все-таки у нас нет. Мы ожидали несколько большего от этого матча», — заявил специалист.

Прокомментировал свой гол и один из главных героев «Краснодара» — Урош Спаич. Именно его забег в штрафную спас «быков» от поражения.

«Мы смогли отыграться за счет характера. Если же говорить о моем голе, то надо выделить работу Ари: он взял соперника на себя и освободил мне пространство. Мяч же после подачи Намли долетел туда, куда я и хотел. Вот и все»,

— подчеркнул сербский защитник, для которого этот гол стал первым результативным действием в текущем розыгрыше РПЛ.

Алексей Ионов, признанный лучшим игроком матча, ожидаемо оказался разочарован конечным результатом, несмотря на то, что записал на свой счет дубль. По мнению хавбека, «Ростов» провел финальный отрезок встречи безобразно.

«Последние 15 минут игры в нашем исполнении были безобразными. Мы уступали во всем. Мы отдали игру сопернику.

Если бы играли так, как в первом тайме, то обязательно победили бы. Ведь первый тайм был идеальным, не дали ничего создать «Краснодару». Возможно, были проблемы с концентрацией и заряженностью, у нас такое часто. Мы все расстроены. Такую игру отдали!» — заключил футболист.

В следующем туре «Краснодар» в Москве встретится с «Локомотивом», а «Ростов» на своем поле примет «Тамбов».