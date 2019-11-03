Новый шанс: «Ред Булл» опять поверил в Квята

Уже когда Даниил Квят перед нынешним сезоном вернулся в «Формулу-1», да еще и в программу «Ред Булл», откуда чуть больше чем за год до возвращения был отчислен с фактической формулировкой «бесперспективный», это выглядело невероятным.

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По ходу сезона, когда Даниил начал показывать куда более зрелый пилотаж, чем в предыдущие годы, а также добиваться на «Торо Россо» шикарных результатов, включая сенсационный подиум на Гран-при Германии, ставший для «конюшни» всего вторым за всю историю ее существования (в 2011 году молодой Себастьян Феттель выиграл в Монце), показалось, что карьерный взлет может продолжиться.

Пьер Гасли выглядел очень слабо на «Ред Булл», и его замена выглядела делом решенным — не по ходу сезона, так по его окончании. В итоге боссы австрийской команды действительно провернули обмен во время летней паузы, но подняли не россиянина, а его партнера-новичка Алекса Албона.

Таец уступал Квяту по очкам, но выдал несколько отличных Гран-при и был хорош в квалификациях, а азиатский рынок имеет большой потенциал, так что решение поднять именно Албона и посмотреть его в деле на топ-болиде выглядело закономерным.

Но попутно консультант гоночной программы «Ред Булл» доктор Гельмут Марко пригвоздил Квята словами о том, что его возможности прекрасно известны, и вообще, в «РБ» выбирают партнера своему главному гонщику Максу Ферстаппену на следующий сезон из все тех же Гасли и Албона.

Прошло чуть больше месяца, и тот же доктор Марко официально вернул Квята в число соискателей места в «Ред Булл», заявив, что тогда говорил лишь о том, что Даниила не нужно проверять.

На самом деле тогда консультант, обладающей реальной властью в команде, выражался недвусмысленно, просто изменились обстоятельства.

Сам Квят вряд ли стал лучше. В целом он выступает на том же достаточно высоком уровне, что и на протяжении всего сезона, правда, в последних гонках столкнулся с катастрофическим невезением.

После финиша на седьмом месте на одной из самых любимых пилотами и требовательной к управлению трассе «Спа-Франкошам» в Бельгии Квят мог закончить не ниже чем на шестом месте Гран-при Италии, но сошел из-за потекшего в моторе масла, и начался кошмар.

В Сингапуре он использовал уже слишком изношенный двигатель и не смог побороться за серьезный результат, хотя и без того выжал почти максимум, а в Сочи мотор у него отказывал трижды, он стартовал с последнего ряда, пропустив квалификацию, и лишь в Мексике проехал отличную гонку, избежав проблем.

Правда, там все испортил сам Квят, в борьбе за девятое место в последнем повороте поддев Нико Хюлькенберга, за что получил штраф, оставивший его без очков.

В общем, ничего нового, кроме того, что Даниил все еще может допустить глупую ошибку (ну, разок за сезон все же можно всем), боссы «Ред Булл» не узнали.

Другое дело, что ни Гасли, ни Албон не убеждают. Это тем парадоксальнее, что оба они стабильно набирают очки. Вот только их боссам нужно, чтобы команда боролась как минимум за второе место с «Феррари», а в идеале и за Кубок конструкторов с «Мерседесом».

Непохоже, что француз и таец могут дать это. Они, несмотря на топ-болид в распоряжении, так и не приехали до сих пор, в отличие от Квята, на подиум в этом сезоне, а Ферстаппену в квалификациях и гонках по темпу проигрывали постоянно и безнадежно.

Гасли вообще показывает какой-то бессмысленный пилотаж, вступая в борьбу там, где это не нужно, и постоянно убивая шины, в то время как пытающийся всем все доказать Албон летит в безрассудные обгоны, также собирая ошибки. А еще он постоянно разбивает болид в тренировочных сессиях.

Учитывая, что «Ред Булл» категорически декларирует отказ от использования пилотов со стороны, введение Квята в число соискателей места в главной команде логично и правильно.

Теперь же самому Даниилу нужно в оставшихся гонках сезона использовать все свои шансы по максимуму и надеяться на то, что Албон (о Гасли в «Ред Булл» можно забыть) вдруг не поедет на уровне топ-пилота. Если статус-кво в выступлениях Албона, Гасли и Квята сохранится, шансы начать новый сезон на болиде, способном выигрывать гонки, у Даниила будет очень неплохим.