Гонка жизни и смерти: «Феррари» подпрыгнул и сошел с трассы. LIVE

Квят оказался зажат между двумя болидами «Рейсинг Пойнт» и в итоге пропустил их вперед. Однако сразу после этого Стролл неожиданно заехал менять шины, так что Даниил снова вернул свою 12-ю позицию.

Любопытно, зачем Стролла загнали на 31-м круге уже на второй пит-стоп? Он теперь едет на «софте».