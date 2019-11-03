Гонка жизни и смерти: «Феррари» подпрыгнул и сошел с трассы. LIVE

К слову, в боксах «Мерседеса» присутствует известный актер Мэттью Макконахи. Интересно, он за Хэмилтона или за Боттаса?
Ферстапен заехал в боксы и переобулся на медиум! Он вернулся в гонку третьим — после Боттаса и Хэмилтона.
Роберт Кубица («Уильямс») сходит с трассы. Пилот уже заехал в боксы. Многострадальная машина опять подводит.
Троица лидеров — Боттас, Ферстаппен и Хэмилтон — сильно отрывается от всех остальных. Леклер, который идет четвертым, проигрывает Хэмилтону (3) уже 26 секунд!
Квят оказался зажат между двумя болидами «Рейсинг Пойнт» и в итоге пропустил их вперед. Однако сразу после этого Стролл неожиданно заехал менять шины, так что Даниил снова вернул свою 12-ю позицию.
Любопытно, зачем Стролла загнали на 31-м круге уже на второй пит-стоп? Он теперь едет на «софте».
Квят тем временем вновь подбирается к топ-10. Сейчас он на 12-й строчке и находится очень близко от Стролла. Можно пытаться обогнать.
В боксы заехал Хюлькенберг — он заменил первые шины позднее всех. Теперь пилот «Рено» стал 15-м.
К 28-му кругу все оказались на «харде», кроме Квята и Албона — у них «медиум».
Хэмилтону сообщили по радиосвязи, что по плану он должен доехать до конца гонки на этих шинах. Льюис ответил, что в таком случае у него есть хорошие шансы на победу.
Какое-то время шла борьба между двумя «Мерседесами». В итоге Боттас обогнал Хэмилтона, и тот отправился на пит-стоп. Теперь у британца тоже хард, и он третий после Боттаса и Ферстаппена.
Серхио Перес, стартовавший с пит-лейн, уже приблизился к топ-10! Он 11-й.
Квят заехал в боксы и потерял много позиций — теперь он 15-й. Целых 6,2 секунды потратили на пит-стоп. Интересно, почему ему так рано решили сменить шины, ведь ехал на «харде»? Такая резина могла бы держаться еще долго.
У Леклера был невероятно затяжной пит-стоп — 7,7 секунды. Машину заново поднимали и что-то прикручивали — возникли проблемы с закреплением шин. Теперь Шарль — пятый, он пропустил на свою четвертую позицию Хюлькенберга («Рено»).
Квят уже седьмой! Перед ним — Хюлькенберг, Риккардо, Леклер, Ферстаппен, Боттас и Хэмилтон.
Лучший круг пока держится за Боттасом — 1:38,943.
Квят поднялся на девятую позицию из-за пит-стопов соседей по таблице — Кими Райкконена и Карлоса Сайнса. Россиянин пока может не спешить с заменой шин — у него «хард».
Тем временем Албон вернулся в гонку и стремительно догоняет. Он уже 13-й, почти догнал Квята. Вот что значит машина «Ред Булл» по сравнению с «Торо Россо». Как бы Даниил выступал на таком болиде? Интересно было бы посмотреть.
Хэмилтон (1) пока едет на медиуме, Боттас (2) и Ферстаппен (3) — на харде, Леклер (4) — на медиуме. Все пилоты с пятого по девятое место — на, казалось бы, самом быстром софте. Такие дела.
Хэмилтон теперь первый, Боттас — второй. Несмотря на пит-стоп, финн довольно быстро обогнал Леклера, который на какое-то время вырывался вперед, пока он менял шины.
Первым из «Мерседесов» менять шины заезжает Боттас! Видимо, в команде все же отдают предпочтение в этой гонке пилоту, стартовавшему с первой позиции, а не Хэмилтону, который и так станет чемпионом, если не произойдет чего-то ужасного, вроде схода с трассы.
Ферстаппен заехал в боксы и пропустил на свою третью позицию Леклера, но сумел переобуться достаточно быстро, чтобы вернуться на трассу четвертым. Не потерял больше одной позиции.
Гонка для Феттеля закончена из-за неисправной машины. Жуть, как не везет немцу в последнее время.
Квят тоже идет на обгон! На жестких шинах он обошел Магнуссена из «Хааса», который стартовал на софте! Отличная работа на трассе и правильно занятая позиция сделали свое дело. Даниил уже 11-й, а ведь недавно был 13-м. Напомним, для того, чтобы заработать очки, что для «Торо Россо» уже будет похвально, достаточно занять десятое место.
Тем временем Риккардо на «Рено» все же сумел обогнать Норриса и ворвался в пятерку лидеров!
Ох, как все плохо у Феттеля... Он резко тормозит, из задней части болида идет дым — большие проблемы с подвеской. Кажется, пилот сойдет с трассы.
Вообще оба пилота «Феррари» пока не показывают хорошего темпа. Феттель пока с трудом держится на седьмом месте, а Леклер уступает Хэмилтону целых семь секунд.
В четверке лидеров пока без изменений: 1) Боттас, 2) Ферстаппен, 3) Хэмилтон, 4) Леклер.
Леклеру, кстати, только что сообщили по радиосвязи, что команда начинает придерживаться некоего «плана Б» (видимо, из-за проблем Феттеля с машиной), но ему нужно все-таки постараться догнать Хэмилтона.
Риккардо («Рено») открыл крыло и пытается обогнать Ландо Норриса («Макларен») в борьбе за пятую позицию.
Хэмилтону сообщают, что он особенно отстает от идущего на второй позиции Ферстаппена во время скоростных поворотов. Нужно подкорректировать свою работу на этих отрезках трассы.
Принято решение не наказывать ни Албона, ни Сайнса за их столкновение. Это был просто гоночный инцидент.
Даниил Квят едет на самых жестких и медленных шинах — «харде» — и пока держится на 13-м месте.
Эпизод столкновения Албона и Сайнса находится на просмотре. Возможно, кто-то из гонщиков будет наказан.
Ох, какая неудача у Феттеля! Машина его не слушается, плохо вписывается в повороты, причем абсолютно непонятно, что случилось, — пилот «Феррари» ни с кем не сталкивался. Со второй позиции он уже скатился на седьмую.
У Алекса Албона серьезные проблемы с машиной после контакта с Сайнсом, из-за чего его выносило за пределы трассы. Пилоту «Ред Булла» приходится заехать в боксы.
Две первые строчки занимают Боттас и Ферстаппен.
Гонка началась! Хэмилтон сразу вырвался с пятой строчки на третью, обогнав два «Ферарри»!
Сегодня, кстати, Хэмилтон может досрочно стать чемпионом сезона-2019. Для этого ему достаточно набрать четыре очка, то есть занять хотя бы восьмое место. Это случится почти наверняка, поэтому на парковке уже приготовили отдельное, «чемпионское» место для британца.
Прогревочный круг начался! Условия неплохие: температура трассы — 27 градусов, температура воздуха — 21.
Напомним, недавно спортивный консультант «Ред Булл» Марко Хельмут заявил, что Квят претендует на место в этой команде наряду с другими кандидатами — Алексом Албоном и Пьером Гасли. Сам Даниил уже прокомментировал эту ситуацию и явно в курсе, что сегодня надо выдать свой максимум.
«Да, приятно узнать, что я претендую на место в «Ред Булле». Но сейчас я стараюсь концентрироваться на выступлении за «Торо Россо». К любому решению «Ред Булла» отнесусь с пониманием», — цитирует Квята GrandPX.
До конца сезона осталось всего три гонки — сегодняшняя в США, а также в Бразилии и Абу-Даби. Для российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята все эти старты будут решающими, поскольку у него появились реальные шансы в следующем сезоне стать пилотом более статусной команды — «Ред Булла».
Стоит отдельно отметить, что Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт» стартует сегодня с пит-лейн, потому что пропустил процедуру взвешивания болида и получил такое наказание.
Вот в таком порядке пилоты расположились на стартовой решетке по итогам квалификации:
1. Валттери Боттас («Мерседес») 2. Себастьян Феттель («Феррари») 3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 4. Шарль Леклер («Феррари») 5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 6. Алекс Албон («Ред Булл») 7. Карлос Сайнс-младший («Макларен») 8. Ландо Норрис («Макларен») 9. Даниэль Риккардо («Рено») 10. Пьер Гасли («Торо Россо») 11. Нико Хюлькенберг («Рено») 12. Кевин Магнуссен («Хаас») 13. Даниил Квят («Торо Россо») 14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») 15. Ромен Грожан («Хаас») 16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 18. Джордж Расселл («Уильямс») 19. Роберт Кубица («Уильямс»)
Официально старт намечен на 22.10 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! В Остине, на «Трассе Америк», состоится гонка очередного этапа чемпионата мира «Формулы-1». Вместе с вами за развитием событий будет следить Эльвира Ондар.