«Была напряжена»: как Загитова проиграла Косторной

Алена Косторная на два с лишним балла опередила в короткой программе свою коллегу по группе Этери Тутберидзе Алину Загитову, являющуюся олимпийской чемпионкой и действующей чемпионкой мира. При этом вчерашняя юниорка, увидев свои оценки, была недовольна и воскликнула в сердцах в зоне kiss and cry: «Ну и зачем я старалась?»

Тогда арбитры увидели у нее недокрут на разученном и введенном в арсенал к дебюту во взрослом международном катании тройном акселе. Зато в произвольной программе, куда Косторная включила сразу два таких прыжка, оба «трикселя» вышли просто идеальными.

Алена каталась уже после Загитовой, и еще по ходу проката стала ясно, что свое преимущество она не отдаст, причем смотреть на техническую оценку, которая обновлялась по ходу выступления в режиме live, было совсем не обязательно — все было видно и так.

Реклама

«Я всегда выхожу на соревнования достаточно спокойно. Это мой первый сезон на таком высоком уровне, на меня не особо что-то давит. Делаю то, что должна. Для дебюта, думаю, я справилась. Естественно, выигрывать всем нравится, это без вопросов. Я рада, что смогла получить удовольствие. Рада, что все смогли получить удовольствие от моего проката, — цитирует Sport24 победительницу этапа. — Я как могла старалась завести зал, ведь люди приходят на фигурное катание точно так же, как приходят в кино. Они приходят не только для того, чтобы посмотреть прыжки, но и для всего остального. Мне все очень понравилось, потому что меня сильно поддерживали. Спасибо всем большое!»

Оставшаяся второй Загитова тоже не выглядела расстроенной. Во-первых, второе место на этапе дает ей очень хорошие шансы на третий подряд в ее третьем сезоне во взрослом катании выход в финал серии, а во-вторых, после падения с тройного лутца в самом начале произвольной программы рассчитывать на победу уже было сложно.

«Ошибка на первом прыжке взбодрила, поняла, что нужно будет цеплять второй прыжок к следующему лутцу. До последнего держала себя в напряжении. Я была чуть-чуть напряжена, поэтому не и не доработала. Мне еще много над чем нужно работать,

— рассказала Алина ТАСС. — Для меня это вообще никакое не разочарование. Некоторые мне уже начинают говорить, чтобы не расстраивалась, а с чего я должна расстраиваться, я не понимаю, место для меня вообще не стимул сейчас. Я каталась в удовольствие. Я очень рада, что здесь было многих русских болельщиков — они всех поддерживали, и меня тоже».

На фоне успехов учениц Тутберидзе особенно грустно было наблюдать за Марией Сотсковой. Два года назад в Пхенчхане она была третьей от страны участницей женского олимпийского турнира и стала там восьмой, а теперь занимает последние места и в короткой, и в произвольной программах на рядовом этапе Гран-при.

«Пока не знаю, где будет следующий старт. Приеду домой, много есть над чем подумать, что разобрать. Какие конкретные ошибки я допустила в подготовке, в работе. Тренировочный процесс я не будут приостанавливать, а вот насчет выступлений пока не могу ничего сказать, — цитирует Сотскову «Р-Спорт». — Вообще, у меня должен быть проход на чемпионат России, но на данный момент не знаю, где будут стартовать. Еще есть время. Будем работать над собой, над эмоциональным и физическим состоянием. Но могу сказать, что я люблю свое дело и заканчивать не собираюсь».

«Здорово, просто классно! Она лучше Кихиры делает аксели. Посмотрите, какая высота на втором. Выучила, еще четверной выучить. Она так точно каталась, как она себя контролировала, эта девочка, — комментировала выступление Косторной в эфире Первого канала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. — Испытывала огромное удовольствие, и мы вместе с ней. Это новое поколение приводит в восторг тем, что они так рано все умеют. Значит, не зря трудились до этого другие поколения, на которых глядя, они идут на сложнейшие прыжки. Делают их, не боятся их».

Не оставила Тарасова без внимания и выступление Загитовой, высоко оценив прокат олимпийской чемпионки и чемпионки мира.

«Браво, молодец! Первый элемент понервничала — и дальше все чистоганом. А уж как она прыгнула этот лутц-риттбергер после тяжелейшего захода — просто потрясающе. Надо отдать должное, что она откаталась в кураже. Мне очень нравится эта программа, я очень люблю эти музыки, которые соединены очень грамотно. Прямо программа по ней, — сказала в эфире Тарасова.

— Она должна войти в финал Гран-при — это очень важно. Она в начале сезона, проведя такое бурное лето и весну в прекрасных турах, где стала открытой и набрала какого-то своего шарма».

В мужских соревнованиях порадовал Александр Самарин, который в короткой программе чисто выполнил два четверных прыжка и проиграл лишь двукратному чемпиону мира и гению «квадов» Нэйтану Чену, да и то в основном лишь за счет компонентов.

В произвольном прокате Самарин снова дважды чисто исполнил четверные, но упал с четверного флипа, а также умудрился растянуться на льду при исполнении тройного лутца. Тем не менее прокат получился достаточно сильным, чтобы его итоговое второе место, весьма перспективное с точки зрения борьбы за выход в финал серии, не вызывало сомнений.

«В прокате я допустил обидные ошибки, которые не должен был допускать. Продолжу работать, виден прогресс, результат повышается, а это самое главное. Обидно, конечно, за тройной лутц. Стыдненько. Сделал много лишнего сегодня. Но в целом рад, что постепенно расту и поднимаюсь на пьедестал, — приводит слова российского фигуриста ТАСС.

— Тема моей программы жизненная, посыл ее в том, что люди борются с соцсетями, на костюме, на моей спине маски. Это говорит о борьбе человека с соцсетями. А я человек, который думает, где ему лучше остаться. Это программа о ситуации XXI века. Правда, сегодня мне не до конца удалось передать образ и посыл».

«Ему всегда зажимают компоненты, в них нужно прибавлять. Даже если бы он сделал этот тройной аксель без ошибки, то все равно вряд ли бы обошел Чена. Технику бы он точно выиграл у Чена, но по компонентам его бы принизили, — прокомментировала Sport24 прокат Самарина российская фигуристка Алена Леонова. — Все равно видна работа Саши. Он совершенно отличается от прошлого года. Программа здоровская, новый стиль, который ему идет».