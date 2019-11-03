Бой года: Ковалев против Альвареса. LIVE

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06:20
Стоит отметить, что Сергей, в отличие от Канело, сумел уложиться в лимит категории лишь с четвертой попытки. Сначала перевес был в 120 граммов, но, раздевшись догола, отечественный боксер показал нужные 79,37 кг.
06:10
Сегодня на кону стоит титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, которым владеет Ковалев. Альварес ради этого боя поднялся аж на две категории разом.
06:00
В Лас-Вегасе состоится главный бой года в мировом боксе. Россиянин Сергей Ковалев бьется с мексиканцем Саулем Альваресом. Вместе с вами этот бой посмотрит Иван Орехов.