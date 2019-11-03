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Бой года: Ковалев против Альвареса. LIVE

Бокс. Полутяжелый вес. Бой за титул WBO. Ковалев — Альварес. ОНЛАЙН

Сергей Ковалев в Лас-Вегасе защищает свой титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе в самом ожидаемом бою года против мексиканца Сауля Альвареса, за всю свою карьеру проигравшего только Флойду Мейвезеру. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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06:20

Стоит отметить, что Сергей, в отличие от Канело, сумел уложиться в лимит категории лишь с четвертой попытки. Сначала перевес был в 120 граммов, но, раздевшись догола, отечественный боксер показал нужные 79,37 кг.

06:10

Сегодня на кону стоит титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, которым владеет Ковалев. Альварес ради этого боя поднялся аж на две категории разом.

06:00

В Лас-Вегасе состоится главный бой года в мировом боксе. Россиянин Сергей Ковалев бьется с мексиканцем Саулем Альваресом. Вместе с вами этот бой посмотрит Иван Орехов.