Главные гангстеры UFC: Диас против Масвидаля. LIVE

Начался поединок Томпсона и Люке. Смотрим.
Тем временем Льюис в интервью после боя оскорбил Трампа, который впервые за время своего президентства пришел на турнир UFC. Классический Крокодил.
В третьем по значимости поединке турнира будут выяснять отношения полусредневесы Стивен Томпсон и Висенте Люке. Бразилец в случае победу сможет рассчитывать на топ-10 рейтинга, а Томпсон — на топ-5. Посмотрим.
Ого! Видимое преимущество Иванову не помогло — судьи отдают единогласную победу Льюису. Крокодил возвращается в чемпионскую гонку?
Хороший бой с массой возможностей завершить его досрочно, но у обоих завершающие действия не прошли. На стороне Иванова больше тейкдаунов и ударов, у Льюиса — в целом опаснее получилось действовать. Будет решение.
Следующим боем посмотрим встречу тяжеловесов Деррика Льюиса, не так давно нокаутировавшего Александра Волкова, и Благоя Иванова. Конкуренция в тяжелом дивизионе промоушена, мягко говоря, номинальная, но встречи Льюиса всегда получаются интересными.
К слову, на турнире присутствуют президент США Дональд Трамп. Он давно состоит в дружеских отношениях с главой UFC Даной Уайтом.
Ли шел на серии из двух поражений, когда UFC с непобежденным Гиллеспи — одним из самых сильных базовых борцов мира. Сегодня экс-претендент на титул UFC возвращается к долгожданным победам. После боя он отказался бросать вызовы.
Нокаут! Обоюдоострая борьба за первых минутах, у Ли даже кровоподтеки сформировались на лице, но подловил Кевин соперника — изначально попал хуком за ухо Гиллеспи, после чего добил хай-киком. Шикарно.
Открывает главный кард UFC 244 бой легковесов Кевина Ли и Грегора Гиллеспи. Поехали!
А вот белорусский боец Андрей Орловский уже на 26-й секунде первого раунда оказался в нокауте от уроженца Суринама Жаирзиньо Розенструйк.
Американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян, выступающий сегодня в прелимах, одержал третью победу подряд в UFC, нокаутировав Брэда Тавареса.
В основном карде турнира нас ждут пять поединков (верхнее табло):
На UFC 244 в Нью-Йорке все ждут главного боя, в котором Нэйт Диас сразится с Хорхе Масвидалем.