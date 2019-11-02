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Главные гангстеры UFC: Диас против Масвидаля. LIVE

UFC 244. Диас — Масвидаль. ОНЛАЙН

В Нью-Йорке в ночь на 3-е ноября пройдет UFC 244. Главным поединком станет бой Нэйта Диаса и Хорхе Масвидаля за титул The Baddest Motherfucker (BMF) — «главного гангстера» организации. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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06:15

Начался поединок Томпсона и Люке. Смотрим.

06:10

Тем временем Льюис в интервью после боя оскорбил Трампа, который впервые за время своего президентства пришел на турнир UFC. Классический Крокодил.

06:05

В третьем по значимости поединке турнира будут выяснять отношения полусредневесы Стивен Томпсон и Висенте Люке. Бразилец в случае победу сможет рассчитывать на топ-10 рейтинга, а Томпсон — на топ-5. Посмотрим.

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06:00

Ого! Видимое преимущество Иванову не помогло — судьи отдают единогласную победу Льюису. Крокодил возвращается в чемпионскую гонку?

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05:58

Хороший бой с массой возможностей завершить его досрочно, но у обоих завершающие действия не прошли. На стороне Иванова больше тейкдаунов и ударов, у Льюиса — в целом опаснее получилось действовать. Будет решение.

05:40

Следующим боем посмотрим встречу тяжеловесов Деррика Льюиса, не так давно нокаутировавшего Александра Волкова, и Благоя Иванова. Конкуренция в тяжелом дивизионе промоушена, мягко говоря, номинальная, но встречи Льюиса всегда получаются интересными.

05:35

К слову, на турнире присутствуют президент США Дональд Трамп. Он давно состоит в дружеских отношениях с главой UFC Даной Уайтом.

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05:30

Ли шел на серии из двух поражений, когда UFC с непобежденным Гиллеспи — одним из самых сильных базовых борцов мира. Сегодня экс-претендент на титул UFC возвращается к долгожданным победам. После боя он отказался бросать вызовы.

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05:25

Нокаут! Обоюдоострая борьба за первых минутах, у Ли даже кровоподтеки сформировались на лице, но подловил Кевин соперника — изначально попал хуком за ухо Гиллеспи, после чего добил хай-киком. Шикарно.

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05:20

Открывает главный кард UFC 244 бой легковесов Кевина Ли и Грегора Гиллеспи. Поехали!

05:15

А вот белорусский боец Андрей Орловский уже на 26-й секунде первого раунда оказался в нокауте от уроженца Суринама Жаирзиньо Розенструйк.

05:10

Американский боец армянского происхождения Эдмен Шахбазян, выступающий сегодня в прелимах, одержал третью победу подряд в UFC, нокаутировав Брэда Тавареса.

05:10

В основном карде турнира нас ждут пять поединков (верхнее табло):

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05:00

На UFC 244 в Нью-Йорке все ждут главного боя, в котором Нэйт Диас сразится с Хорхе Масвидалем.