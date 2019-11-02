«Ужасное судейство»: почему «Зенит» не дожал ЦСКА

Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью – 1:1 – в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч не разочаровал болельщиков — накал страстей на поле царил нешуточный.

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Первая часть встречи прошла немного тягуче, с преимуществом «Зенита», однако ЦСКА также огрызался и ходил в контратаки. В каком-то смысле свою роль сыграло везение, армейцы открыли счет на добавленной минуте. С передачи Федора Чалова отличился Никола Влашич. Второй тайм получился более горячим и огненным. С первых же минут «Зенит», который обязан отыгрываться в домашних стенах, рванул вперед.

Серьезные проблемы возникли у ЦСКА на 54-й минуте. Полузащитник армейцев Яка Бийол, который на 51-й минуте получил предупреждение за фол на Артеме Дзюбе, опасно сыграл на Вильмаре Барриосе, и главный арбитр встречи Михаил Вилков показал вторую желтую карточку хавбеку, тем самым удалив его с поля.

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко остался этим решением недоволен.

«Удаление? Это тот случай, когда не надо было мешать командам. Понятно, что во втором тайме темп в любом случае взвинтился бы. «Зенит» большими силами пошел бы вперед, а у нас было бы больше возможностей для контратак. Судье не стоило удалять Бийола. Тем более, что там не самый очевидный фол. Нужно было дать командам разбираться самим», — заявил специалист после игры в эфире «Матч Премьер».

После удаления Бийола ЦСКА сел в оборону еще сильнее. Команда почти перестала ходить в контратаки, сосредоточив все силы на защите своих ворот. Иногда в штрафной оказывались восемь человек, которые принимали на себя атаки «Зенита», не давая хозяевам нанести опасные удары по воротам. Не зря лучшим игроком встречи в итоге был признан именно защитник — награду получил исландец Хердур Магнуссон. Справедливости ради стоит отметить, атаки «Зенита» были великолепными, однако в какой-то момент игрокам не хватало везения – Сердар Азмун мог забивать, Артем Дзюба, Олег Шатов.

Но автором гола «Зенита» стал Александр Ерохин, который на 68-й минуте сменил Себастьяна Дриусси.

Через четыре минуты после выхода на поле полузащитник грамотно воспользовался передачей от Дзюбы и пробил Игоря Акинфеева, тем самым он спас свою команду от поражения в этой встрече.

О защите армейцев высказался Дзюба, который отметил, что московский клуб четко выполнил свой план на матч — не проиграть, поэтому и оборонялся всеми силами. Форвард исходом встречи остался недоволен из-за нереализации нескольких моментов.

«Такой гол обидный вообще, выбив от ворот, зацепились не самые большие нападающие против наших таких зубров, можно сказать. Такое бывает, надеюсь, этого не повторится, но в целом полнейшая доминация. ЦСКА, понятно, приехал играть от обороны, восемь человек в своей штрафной, у них был план не проиграть», — передает слова нападающего Sport24.

Наставник «Зенита» Сергей Семак, давая послематчевый комментарий, отметил, что команда владела огромным преимуществом и обязана была побеждать. Это действительно так, во втором тайме питерцы прочно обосновались в штрафной соперника, лишь несколько раз позволив ЦСКА убежать в контратаку.

«Сегодня мы владели громадным преимуществом, создали достаточно много моментов, но, к сожалению, не смогли забить больше одного гола. А в обороне сами себе привезли гол, сыграв неправильно. Конечно, есть разочарование от результата. Хотелось более живой игры. Понятно, что армейцам нужно было хоть одно очко, они тянули время, поэтому возникала нервозность, которая вылилась в стычки на поле. Как бы то ни было, сегодня мы должны были выигрывать», — заявил специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Лучший игрок матча Магнуссон отметил, что в команде остались довольны результатом. По его мнению, играя на стадионе «Зенита», трудно рассчитывать на победу.

«Была сложная игра. Мы довольны тем, что взяли одно очко. До перерыва мы здорово играли в обороне. После удаления у «Зенита» было больше шансов. Думаю, любой команде очень сложно претендовать здесь на три очка. Сложная команда, сложный стадион», — заявил он.

Вопросы по итогам встречи оставило судейство. Судья Вилков принял решение удалить Бийола, показав ему вторую желтую карточку в спорном эпизоде, однако оставил без внимания инцидент в начале матча. На 7-й минуте Азмун в подкате шипами заехал Ивану Облякову по икроножной мышце. Такой фол тянул на красную карточку, однако иранец не был даже предупрежден. Экс-игрок ЦСКА Ролан Гусев остался возмущен такой работой судейской бригады.

«Ужасное судейство по отношению к ЦСКА, Вилков не очень красиво судил. Команда хорошо играла, гнула свою линию, но судья свое дело сделал, удалил игрока, и это повлияло на ход матча.

Отстранение Вилкова? Я считаю, нужно все с холодной головой пересматривать, и если судья реально допустил ошибки, то, конечно, нужно отстранять. Не знаю, может, арбитр занервничал перед брендом «Зенита», поддавили его трибуны немножко. Не можем вот так объективно судить, но то, что Вилков плохо судил по отношению к ЦСКА, — факт», — заявил он.

С Гусевым согласился бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов. Он отметил, что судья принимал большую часть решений не в пользу ЦСКА. Отдельно экс-судья отметил еще один эпизод, связанный с Азмуном — фол на Магнуссене в конце матча.

«Опять опасная игра, которая тянет на красную. Тут уже, видимо, подсказали Вилкову, что стоит дать хотя бы желтую. Удалять-то на этом стадионе же нельзя! А то так и работы можно лишиться. Он и лишился бы, если бы не правильные решения», — заключил он.