Последний шанс: Загитова бьется с Косторной. LIVE

Юная красавица из Франции Леа Серна на льду.
Мария Сотскова показывает второй результат в произвольной и остается позади немки.
Начала с каскада 2 аксель — 3 тулуп, сделав его неплохо. Дальше последовал качественный тройной риттбергер, а вот с тройного флипа упала, и это запустило цепочку — тут же падение с тройного риттбергера, который должен был быть первым в каскаде. В остальном справилась, правда, пошли недокруты на риттбергере и сальхове. Но четвертые уровни вращений.
Выступает Мария Сотскова.
Вот оценки Шотт.
Не особенно примечательная программа. Без каких-то срывов, разве что в самом начале не очень удачно тройной риттбергер приземлила, но в целом, конечно, это не катание топ-уровня. В том числе и по контенту.
Немка Николь Шотт выступает первой.
Сейчас начнется первая разминка. Представляют арбитров.
Главная сегодняшняя интрига: борьба Загитовой и Косторной. За более молодую спортсменку наличие у нее тройного акселя, но Загитова получит очень высокие компоненты, если откатает чисто.
Ну и, конечно, давайте положение после короткой программы посмотрим:
1. Алена Косторная (Россия) – 76,55 2. Алина Загитова (Россия) – 74,24 3. Мэрайя Белл (США) – 70,25 4. Старр Эндрюс (США) – 66,59 5. Вакаба Хигучи (Япония) – 64,78 6. Каори Сакамото (Япония) – 64,08 7. Юна Шираива (Япония) – 63,12 8. Леа Серна (Франция) – 62,43 9. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 56,35 10. Николь Шотт (Германия) – 54,43 11. Мария Сотскова (Россия) – 50,38
А вот состав второй разминки:
6. Каори Сакамото (Япония) 7. Старр Эндрюс (США) 8. Вакаба Хигучи (Япония) 9. Алина Загитова (Россия) 10. Алена Косторная (Россия) 11. Мэрайя Белл (США)
В первой разминке сегодня выступят:
1. Николь Шотт (Германия) 2. Мария Сотскова (Россия) 3. Леа Серна (Франция) 4. Юна Шираива (Япония) 5. Мэ Беренис Мейте (Франция)
Прокаты начнутся в 21.00 по московскому времени.
Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы женщин, которая проходит в рамках 3-го этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.