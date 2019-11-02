Последний шанс: Загитова бьется с Косторной. LIVE

Начала с каскада 2 аксель — 3 тулуп, сделав его неплохо. Дальше последовал качественный тройной риттбергер, а вот с тройного флипа упала, и это запустило цепочку — тут же падение с тройного риттбергера, который должен был быть первым в каскаде. В остальном справилась, правда, пошли недокруты на риттбергере и сальхове. Но четвертые уровни вращений.