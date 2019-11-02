Битва с Францией: Загорски и Гурейро на этапе Гран-при. LIVE

А откроют эту разминку российские фигуристы — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.
Выходит на разминку сильнейшая группа. Именно эти дуэты будут бороться за медали этапа в Гренобле.
107,19 балла за произвольный танец, что дало им 175,80 балла в общем. Это второе промежуточное место. Кстати, минус балл он получили за проблемы с костюмами.
Очень достойное выступление, опять же, отметим летящую поддержку. Очень уж хорошо она получилась.
В блестящих костюмах под зажигательно-ритмичную музыку выступают они. Хорошо получается, до поляков они вряд ли, конечно, дотянутся. Но элементы выполняют очень даже неплохо. А уж чего стоит поддержка пары, просто красота!
Канадский дуэт Кэролайн Сусьес и Шэйн Фирус выходят на лед.
Получают они 109,23 балла за произвольную, что дает им 183,42 балла. Первые они сейчас, конечно, тут вообще без вопросов.
Под музыку из «Грязных танцев» выступают поляки, и очень удачно, стоит сказать, это делают. Без видимых серьезных ошибок, да и помарок по минимуму у них было.
Стоит сказать, что в этой разминке они — самые опытные, да и набрали они больше 74 баллов за короткий прокат. И чувствуется это, более расковано в сравнении с предыдущими дуэтами катается пара. Очень хорошо у них выходят твизлы и вращения.
Наталья Коляшик и Максим Сподирев, представляющие Польшу, покажут свой танец.
Кстати, у пары первое выступление под эгидой Гран-при. Судьи ставят им за произвольный танец 98,44 балла, что дает им в сумме 161,99 — а ведь они опережают литовцев.
Во второй части программы меняется музыка, и немного сбиваются фигуристы с ритма. Хотя потом вкатываются в музыку, исправляют собственные помарки. Но стоит отметить, что весьма здорово они выступили.
Справляются они со всеми элементами — и вращениями, и твизлами, и дорожкой шагов. Не сказать, что все получается у них прямо идеально, но и без грубых ошибок обходится пара.
И еще одна французская пара — Джулия Вагре и Пьер Сукье-Базьеж.
100,74 за произвольную программу получают они, 161,73 — общая сумма. Они уступают французам.
Доволен их тренер. Очень интересный получился у них танец, да и по технике они совсем немного опережают первую пару.
Начинают они с неплохой поддержки, а затем следует ряд вращений. Немного в какой-то момент сбилась синхронность, но быстро восстановила баланс пара. С твизлами тоже небольшие помарки были. Но нельзя не ответить, как гармонично дуэт смотрится на льду.
На лед выходят Элисон Рид и Саулис Эмбрюливикюс из Литвы.
Судьи оценивают прокат французской пары в 102,86 балла, что дало им в сумме 166,28 баллов.
Под конец программы музыка меняется на более ритмичную и заводную, и прекрасно вливаются в нее спортсмены. Отличный прокат, ошибок почти что не было. Кстати, стоит отметить, что фигуристы являются супружеской парой.
Весьма неплохие вращения получаются у французской пары, да и дорожки шагов тоже выполнены неплохо. Стоит отметить, что фактически все элементы, которые они показали, были выполнены на плюсы. А описать само их выступление можно таким словами, как «нежно, воздушно и романтично».
Первая пара на льду, открывают французы дома произвольную программу. Мари-Жад Лориол и Ромэн Ле Гак.
Откроют произвольную программу французские фигуристы — Мари-Жад Лориол и Ромэн Ле Гак.
Первая разминочная группа, которая готовится выйти на лед.
А в таком порядке пары выступят сегодня:
Вот так выглядит итоговая таблица после короткой программы.
Ну а выиграли короткую программу французы — Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Впрочем, пара который год показывает потрясающе высокий уровень.
На этапе во Франции выступает только один российский дуэт — Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. К произвольной программе они подошли с пятым результатом.
Прокаты начнутся в 17.30 по московскому времени.
Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы у танцевальных пар, которая проходит в рамках 3-го этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.