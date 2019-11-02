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Битва с Францией: Загорски и Гурейро на этапе Гран-при. LIVE

3-й этап Гран-при, Гренобль. Произвольный танец. ОНЛАЙН

В Гренобле продолжает 3-й этап Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у танцевальных пар, к которой российский дуэт Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро подходит с пятым результатом.
Трансляция
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18:24

А откроют эту разминку российские фигуристы — Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

18:17

Выходит на разминку сильнейшая группа. Именно эти дуэты будут бороться за медали этапа в Гренобле.

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18:15

107,19 балла за произвольный танец, что дало им 175,80 балла в общем. Это второе промежуточное место. Кстати, минус балл он получили за проблемы с костюмами.

18:14

Очень достойное выступление, опять же, отметим летящую поддержку. Очень уж хорошо она получилась.

18:12

В блестящих костюмах под зажигательно-ритмичную музыку выступают они. Хорошо получается, до поляков они вряд ли, конечно, дотянутся. Но элементы выполняют очень даже неплохо. А уж чего стоит поддержка пары, просто красота!

18:08

Канадский дуэт Кэролайн Сусьес и Шэйн Фирус выходят на лед.

18:07

Получают они 109,23 балла за произвольную, что дает им 183,42 балла. Первые они сейчас, конечно, тут вообще без вопросов.

18:06

Под музыку из «Грязных танцев» выступают поляки, и очень удачно, стоит сказать, это делают. Без видимых серьезных ошибок, да и помарок по минимуму у них было.

18:04

Стоит сказать, что в этой разминке они — самые опытные, да и набрали они больше 74 баллов за короткий прокат. И чувствуется это, более расковано в сравнении с предыдущими дуэтами катается пара. Очень хорошо у них выходят твизлы и вращения.

18:01

Наталья Коляшик и Максим Сподирев, представляющие Польшу, покажут свой танец.

17:59

Кстати, у пары первое выступление под эгидой Гран-при. Судьи ставят им за произвольный танец 98,44 балла, что дает им в сумме 161,99 — а ведь они опережают литовцев.

17:58

Во второй части программы меняется музыка, и немного сбиваются фигуристы с ритма. Хотя потом вкатываются в музыку, исправляют собственные помарки. Но стоит отметить, что весьма здорово они выступили.

17:56

Справляются они со всеми элементами — и вращениями, и твизлами, и дорожкой шагов. Не сказать, что все получается у них прямо идеально, но и без грубых ошибок обходится пара.

17:52

И еще одна французская пара — Джулия Вагре и Пьер Сукье-Базьеж.

17:52

100,74 за произвольную программу получают они, 161,73 — общая сумма. Они уступают французам.

17:50

Доволен их тренер. Очень интересный получился у них танец, да и по технике они совсем немного опережают первую пару.

17:49

Начинают они с неплохой поддержки, а затем следует ряд вращений. Немного в какой-то момент сбилась синхронность, но быстро восстановила баланс пара. С твизлами тоже небольшие помарки были. Но нельзя не ответить, как гармонично дуэт смотрится на льду.

17:45

На лед выходят Элисон Рид и Саулис Эмбрюливикюс из Литвы.

17:44

Судьи оценивают прокат французской пары в 102,86 балла, что дало им в сумме 166,28 баллов.

17:42

Под конец программы музыка меняется на более ритмичную и заводную, и прекрасно вливаются в нее спортсмены. Отличный прокат, ошибок почти что не было. Кстати, стоит отметить, что фигуристы являются супружеской парой.

17:40

Весьма неплохие вращения получаются у французской пары, да и дорожки шагов тоже выполнены неплохо. Стоит отметить, что фактически все элементы, которые они показали, были выполнены на плюсы. А описать само их выступление можно таким словами, как «нежно, воздушно и романтично».

17:36

Первая пара на льду, открывают французы дома произвольную программу. Мари-Жад Лориол и Ромэн Ле Гак.

17:31

Откроют произвольную программу французские фигуристы — Мари-Жад Лориол и Ромэн Ле Гак.

17:27

Первая разминочная группа, которая готовится выйти на лед.

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17:25

А в таком порядке пары выступят сегодня:

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17:20

Вот так выглядит итоговая таблица после короткой программы.

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17:15

Ну а выиграли короткую программу французы — Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Впрочем, пара который год показывает потрясающе высокий уровень.

17:10

На этапе во Франции выступает только один российский дуэт — Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро. К произвольной программе они подошли с пятым результатом.

17:05

Прокаты начнутся в 17.30 по московскому времени.

17:00

Добрый день. Приветствуем на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы у танцевальных пар, которая проходит в рамках 3-го этапа Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.