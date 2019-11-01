Бой жизни Крушителя: Ковалев сразится с Альваресом

2 ноября в одном из главных городов современного мирового бокса — американском Лас-Вегасе — пройдет один из главных, а возможно и самый главный бой года. Россиянин Сергей «Крушитель» Ковалев сразится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

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Этого поединка ждали очень давно. Его безуспешно пытались организовать промоутеры Ковалева на протяжении нескольких лет, и когда уже казалось, что ничего не выйдет, потому что карьера Сергея пошла на спад, он смог перезагрузиться, и теперь бой все же случится.

Поскольку являющийся абсолютным чемпионом в среднем весе Альварес поднимается ради этого поединка в полутяжелый, на кону будет стоять титул, которым владеет его соперник — Ковалев постарается защитить свой пояс по Всемирной боксерской организации (WBO).

При этом чемпионский гонорар получит не он, а его соперник. Атлетическая комиссия Невады, регулирующая бой, объявила гарантированные гонорары боксеров. Так вот, Канело заработает $35 млн, в то время как Крушителю достанется только $3 млн.

Здесь сразу же надо понимать, что такой гонорар месиканца обусловлен его контрактом с компанией DAZN, по которому он за десять боев заработает $365 млн, и совершенно не важно, кто в них будет его соперниками.

При этом гонорар Ковалева окажется на самом деле существенно выше заявленного. Ожидается, что благодаря продаже платных трансляций (pay-per-view) он заработает еще порядка $9 млн.

В итоге Канело не только заработает больше денег, 29-летний мексиканец моложе и вообще находится в самом расцевете сил. Букмекеры считают его безоговорочным фаворитом противостояния, принимая ставки на его победу по очкам с коэффициентом 1,92, а на нокаут — с 2,8.

На досрочной победе Ковалева можно увеличить свою ставку в 7,75 раз, при этом в победу Крушителя по очкам веры у букмекеров меньше всего — коэффициент на нее равен 8,8.

За свою славную карьеру Альварес одержал 52 победы (32 досрочно), дважды сыграл вничью, и только один раз уступил, потерпев фиаско в бою с Флойдом Мейвезером-младшим за титул первого в рейтинге журнала The Ring вне зависимости от весовых категорий.

Но это было шесть лет назад, да и проиграть Мейвезеру не особенно зазорно, учитывая, что американец за свою карьеру выиграл все 50 боев.

Послужной список Ковалева чуть менее эффектен. В нем 35 побед при трех поражениях. Два первых Крушитель потерпел в знаменитой дилогии от Андре Уорда, а третье ему нанес эквадорец Элейдер Альварес, у которого россиянин в следующем поединке взял убедительный реванш.

Сергею уже 36 лет, что для бокса достаточно солидный, хоть и совсем не критичный возраст. Зато под сводами арены в Лас-Вегасе прозвучит в качестве намека фирменная «Вечно молодой» в исполнении «Смысловых Галлюцинаций», под которую Сергей всегда выходит на ринг.

Бой с Альваресом — венец карьеры Крушителя и одновременно самое серьезное его испытание.

Перед не менее кассовыми поединками с Уордом он был в примерно равном положении с соперником, а первая победа американца получилась очень и очень спорной.

Сейчас же Сергей — явный аутсайдер, но это тот случай, когда он считается худшим среди лучших, к которым они с Альваресом, безусловно, относятся оба. В Ковалева почти никто не верит, но для него это только мотивирующий фактор.

Если Сергею удастся победить, это будет мощнейшее по своему эффекту событие. Так что можно не сомневаться, что он выложится на ринге без остатка. Вот только хватит этого или нет?

И вряд ли россиянин хочет думать о чем-либо еще прямо сейчас, тем более после боя с Альваресом его ждут слушания по поводу обвинений в нападении и попытке изнасилования американской модели Джейми Фронтц, имевших место летом 2018 года.

Фронтц подала на боксера иск на $8 млн, так как, по ее словам, он нанес ей открытую рану головы, две травмы позвоночника и перелом носа.

Но это в любом случае будет потом, а сейчас на повестке дня супербой. Ковалев уже и так один из лучших боксеров-профессионалов в истории России. Он был и остается единственным россиянином, кто становился боксером года по версии журнала The Ring, он один из пяти чемпионов мира в полутяжелом весе, выигрывавших пояса по трем версиям, а из россиян по трем версиям титулы кроме него брал только легендарный Константин Цзю. Но в Вегасе все это не будет иметь значения. Важны будут только сам Сергей и его грозный оппонент.