Пьянки и мафия: опасные развлечения футболистов АПЛ

Форсаж из Чемпионшипа»

24 сентября «Дерби Каунти» устраивал командный ужин, после которого некоторые футболисты благополучно разъехались по домам ближе к вечеру. Часть игроков «баранов» продолжила вечеринку в баре, закончившуюся ночью. Изрядно подвыпив, полузащитник «Дерби» Том Лоуренс на стоянке врезался в автомобиль своего одноклубника Мэйсона Беннетта, а затем еще и въехал в дорожный знак, разбив транспортерное средство. На переднем сидении машины Беннетта находился капитан команды Ричард Кио — он пострадал больше всех, получив тяжелую травму.

Как выяснилось после медицинского обследования, у Кио был диагностирован разрыв связок обоих колен, из-за чего он пропусти как минимум 15 месяцев.

Через некоторое время Лоуренс и Беннетт были арестованы полицией за нарушение правил дорожного движения. 15 октября состоялся суд над футболистами, по итогам которого они оба были лишены водительских прав и приговорены к 180 часам неоплачиваемой работы на протяжении 12 месяцев.

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Руководство «Дерби Каунти» в свою очередь наложило на виновных денежное взыскание в размере заработной платы за полтора месяца (максимально возможная сумма штрафа), а также обязало их провести 80 часов на общественных работах и прослушать курс о вреде алкоголя.

«Вне зависимости от решения суда клуб не приемлет подобное поведение кого-либо из игроков или персонала клуба, которое может привести к чьей-либо травме и ухудшает репутацию команды», — говорилось в пресс-релизе «баранов».

Несмотря на то, что наибольшая ответственность лежит на Лоуренсе, главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз вызвал его на матчи отборочного этапа Евро — 2020. А с Кио, который хоть и был пьян, но сидел за пассажирским сидением, «Дерби» расторг контракт.

Бандитский Лондон

В июле игроки «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац стали участниками самой настоящей гангстерской разборки. На севере Лондона на футболистов «пушкарей» было совершено нападение: вооруженные ножами грабители на скутерах попытались ограбить машину Озила, когда тот подвозил Колашинаца домой. Второй впоследствии стал героем интернета, набросившись на преступников с кулаками и отпугнув их, после чего игроки на полной скорости двинули к турецкому ресторану в центре города, где часто бывает Озил.

Грабители же бросились за ними в погоню, и конфликт, как казалось, оказался исчерпан после того, как из ресторана вышли друзья хавбека «канониров». По горячим следам злоумышленников задержать не удалось, после чего спортсменам стали поступать угрозы.

Впоследствии выяснилось, что Озил и Колашинац оказались вмешены в бандитские разборки двух противоборствующих криминальных группировок. В ответ на поддержку «восточноевропейцев» конкурирующая банда не остановилась на одном нападении, и спустя некоторое время подвергся нападению дом Озила. Полиция задержала двух мужчин — 27-летнего Ферхата Эрджана и Саламана Экинджи, предъявив им обвинения в «умышленном причинении беспокойства».

Футболистам в итоге пришлось усилить охрану, а из-за повышенной опасности они были вынуждены пропустить часть тренировок и матчей «Арсенала». Правоохранительные органы в итоге задержали 26-летнего Джордана Нортовера и 30-летнего Эшли Смита — по версии следствия, именно они пытались ограбить игроков. Им предъявлены обвинения в попытке ограбления и угрозе оружием в общественном месте.

Подкат года

Еще три года назад Дэнни Дринкуотер был одним из главных творцов чуда «Лестер Сити», одержавшего победу в Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2015/16. Позднее хавбек с говорящей фамилией ушел на повышение в лондонский «Челси», где карьера у него фактически остановилось. Так и не став игроком основного состава, прошедшим летом Дринкуотер присоединился к «Бернли» на правах аренды, и уже спустя несколько месяцев попал в крупный скандал.

Инцидент произошел возле одного из клубов в Манчестере. Перебрав с алкоголем, футболист начал приставать к девушке, которая по иронии судьбы оказалась подругой другого игрока — полузащитника «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле. Находясь практически в бессознательном состоянии, Дринкуотер, который в этот вечер пил совсем не воду, кричал даме: «Девушка поедет со мной, и мне все равно, что ты об этом думаешь».

Впоследствии англичанин напал на Нтле, после чего был выведен охранниками из увеселительного заведения. Как только футболист оказался на улице, группа из шести мужчин повалила его на землю и принялась избивать, угрожая тому сломать ноги.%

29-летнему Дринкуотеру пришлось пропустить две недели из-за полученных в драке травм. А в текущем сезоне он принял участие лишь в одном матче, хотя повреждения уже давно залечил.

Что интересно, еще во время выступления за «Челси» Дринкуотер стал участником дорожного происшествия — опять же, по вине алкоголя. Экс-игрока сборной Англии арестовали за вождение в нетрезвом виде и устроенное мелкое ДТП, в котором он сам же получил незначительные раны.

Классический Таиланд

Легендарное чемпионство «Лестера» уже было упомянуто, а вот перед ним несколько футболистов «лис» попали в довольно крупный скандал. Находясь на предсезонной подготовке с клубом в Таиланде, Том Хупер, Джеймс Пирсон (который, к слову, приходится сыном тогдашнему тренеру «Лестера» Найджелу Пирсону) и Адам Смит устроили оргию в одном из местных отелей. Спортсмены сняли на видео сексуальные сцены с тайскими девушками, во время которых использовали расистские оскорбления.

В частности, один из футболистов во время секса назвал свою партнершу «узкоглазой».

Ролик непонятным образом был опубликован в социальных сетях и вызвал серьезный переполох в «Лестере». Клуб немедленно отправил игроков на родину, а аэропорт в Хитроу им и вовсе пришлось покидать через черный выход. «Лисы» опубликовали официальное заявление, в котором утверждалось, что участники инцидента сожалеют о своих действиях, а также приносят свои извинения. По итогам расследования со всеми троими были разорваны контракты.