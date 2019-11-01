Косторная плачет, Загитова пугает: что происходит во Франции

Этап Гран-при во Франции пройдет под знаком борьбы двух учениц Этери Тутберидзе — уже признанной примы Алины Загитовой и вчерашней юниорки Алены Косторной, которая вплоть до октября считалась слабейшей в компании олимпийской чемпионки, Александры Трусовой и Анны Щербаковой, но затем неожиданно восстановила тройной аксель и в одиночку изменила все медальные расклады на сезон.

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Однако для Алены это будет лишь второй старт на взрослом уровне: до этого она участвовала только в челленджере Finlandia Trophy, где и продемонстрировала впервые свой триксель, одержав уверенную победу с четвертым результатом в истории (234,84 балла).

Но челленджер — это разогревочный турнир, а Гран-при — совсем другое дело, и в преддверии этого старта Косторная испытывает серьезный мандраж.

На первой тренировке во Франции девушка фактически сорвала прокат произвольной программы, которую всего полмесяца назад с таким огоньком исполняла в Финляндии.

Все началось с падения на первом прыжке в каскаде тройной аксель + двойной тулуп. Косторная тут же поднялась и грациозно выпрямила ногу в шпагате, намереваясь спокойно продолжить программу, но и на втором элементе ее ждало разочарование — приземление с тройного лутца не удалось, и девушке пришлось обеими руками опереться об лед.

На сольном тройном риттбергере фигуристку зашатало, так что она с трудом удержала равновесие. Ситуация повторилась и на последующих каскадах — тройной флип + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов и тройной лутц + двойной тулуп. Косторная прилагала серьезные усилия, чтобы нормально выехать с последних прыжков.

Во всей произвольной программе ей удалось исполнить чисто только один прыжок — двойной аксель.

Учитывая, что до старта соревнований остается всего ничего, подобная нестабильность вызывает серьезное беспокойство.

Алена покинула каток со слезами на глазах, однако спустя какое-то время все же вернулась и заставила себя вновь тренировать прыжки.

Со второй попытки стало получаться лучше. Фигуристка исполнила без сучка без задоринки почти все свои каскады 3+3, однако на тройной аксель долго не решалась заходить.

Лишь под самый конец тренировки Косторная несколько раз попыталась показать элемент, благодаря которому она может обойти Загитову во Франции, однако все попытки, кроме одной, получились с явными ошибками — «бабочкой» или степ-аутом.

Один из сопровождающих Алену тренеров Сергей Дудаков сообщил в комментарии ТАСС, что причина неудач спортсменки с тройным акселем кроется в некоем «техническом нюансе».

Остается надеяться, что к скорому началу стартов девушка сумеет исправить этот нюанс, иначе у нее может полететь все выступление.

Дело в том, что Косторная впервые заявила тройной аксель как в короткой, так и в произвольной программе. Благодаря такому мощному контенту Алена превосходит свою единственную серьезную соперницу — Загитову — аж на десять баллов по базовой стоимости обеих программ.

Однако эти программы еще надо чисто исполнить.

Не характерные для Косторной проблемы с нервами и техникой даже на обычных тройных прыжках могут объясняться тем, что на девушку давит статус признанного фаворита.

Долгие годы она пребывала в тени Трусовой и Щербаковой, которые крутили четверные прыжки, спокойно выходила на лед и делала свое, забирая титулы в случае ошибок квадисток. Однако после появления тройного акселя все изменилось, и теперь от Косторной ждут побед — и не за счет ошибок других, а просто потому, что она сама может. Первый этап взрослого Гран-при с олимпийской чемпионкой? Никаких поблажек — побеждай.

Такой психологической нагрузки Косторная не испытывала, пожалуй, никогда. С другой стороны, лучше возможности проявить свои давно рвавшиеся наружу чемпионские амбиции просто не найти.

«Был момент. Я никогда не была на пьедесталах крупных турниров и мне всегда говорили: «Ты не дойдешь туда. Ты находишься, может, чуть за десяткой. Середнячок. И в тот момент я поняла: я смогу, я хочу выигрывать», — говорила Косторная в интервью Первому каналу.

Теперь осталось подкрепить эти слова делом.

Что касается Алины Загитовой, то она спокойно следует установке, которую озвучила еще в начале сезона, — кататься в свое удовольствие.

Действующая чемпионка мира без каких-либо нервов и с широкой улыбкой на лице провела свою первую тренировку во Франции, идеально прокатав произвольную программу в образе Клеопатры.

Сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер, комбинации двойной аксель + тройной тулуп, тройной лутц + тройной тулуп, сольные флип, сальхов и двойной аксель — у Загитовой все получалось легко и непринужденно. Таким образом, незадолго до старта турнира именно олимпийская чемпионка кажется его фавориткой, несмотря на тройной аксель Косторной.

Женщины покажут короткую программу 1 ноября с 20:22 по 21:35 по московскому времени. Косторная выступит четвертой, а Загитова закроет соревнования.