Бенефис Овечкина, хет-трик Радулова: россияне разносят НХЛ

В одном из центральных матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дожал «Торонто Мэйпл Лифс».

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, а уже в овертайме удача решила улыбнуться гостям. И Александру Овечкину, в частности.

Россиянин сделал как голевой, так и ассистентский дубли и принес своей команде тяжелейшую победу, реализовав в дополнительное время большинство после передачи Дмитрия Орлова.

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Две заброшенные шайбы на на стадионе «Скотиабанк-Арена» позволили капитану столичного клуба выйти на 12-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю с 669 голами. Также россиянин забил 23-й гол в овертайме, улучшив свой же рекорд НХЛ: далеко позади остался Яромир Ягр (19 шайб).

«Возможность попасть в топ-10 лучших бомбардиров — это всегда приятно. Моя работа — бить по воротам и создавать моменты для команды. Естественно, парни знают, что если я открыт, то можно сделать на меня передачу, а если против меня плотно играют, значит, открыт кто-то другой. Поэтому мы и работаем над созданием «химии» и ищем пути, чтобы забросить шайбу», — раскрыл секрет успеха триумфатор.

Как итог, Александр ожидаемо был признан главной звездой дня в НХЛ.

Стоит отметить, что на прошлой неделе под напором Овечкина не устоял другой рекорд. В матче против «Эдмонтон Ойлерз» (3:4) россиянин оформил второй дубль в сезоне-2019/2020. Вторая заброшенная шайба Александра стала 125-м голом в выездных матчах лиги, забитым в большинстве. Это и стало новым рекордом турнира: до этого достижение на протяжении 15 лет принадлежало Бретту Халлу (124).

An absolute rocket from his office in @EASPORTSNHL OT, Caps off a four-point night for Alex Ovechkin (@ovi8). pic.twitter.com/CiAbQJrFIf — NHL (@NHL) 30 октября 2019 г.

Прекрасный матч провел и другой прославленный хоккеист из России Александр Радулов. После не самого приятного поединка с «Анахайм Дакс» (2:1), в котором игрок «Далласа» второй раз за все время выступлений за океаном с 2008 года сыграл меньше 13 минут в матче, отечественный спортсмен вновь заставил прессу говорить о себе в положительном ключе.

Хет-трик, голевая передача и звание первой звезды матча — поединок с «Миннесотой» (6:3) стал для Александра поистине знаменательным..

Позади осталась девятиматчевая безголевая серия, критики притихли... Неужели это прежний Радулов возвращается?

В столь удачный для россиян день решил порадовать своих болельщиков и форвард «Каролины» Андрей Свечников. Да еще как порадовать! В матче против «Калгари Флэймз» (2:1) он не просто оформил дубль, но и забросил шайбу, вошедшую в историю НХЛ.

Действительно, до перформанса отечественного атлета в сильнейшей лиге мира такого не делал никто! Проигрывая в счете, «Каролина» как никогда нуждалась в хоккеисте-лидере, который одним движением смог бы изменить ход неудачной встречи. Этим героем и стал Свечников: оставшись в полном одиночестве за воротами, Андрей не стал отдавать передачу, а попросту поднял шайбу на крюк и буквально занес ее в сетку — снаряд влетел точно в верхний угол ворот опешившего соперника.

«Вообще-то, я тренировал этот бросок сегодня утром. Пробовал его еще в прошлом году в поединке против «Айлендерс», а также пару лет назад в Хоккейной лиге Онтарио, но тогда попадал в перекладину», — комментирует россиянин уникальный гол в стиле Микаэля Гранлунда, приведший в экстаз арену «RBC Center».

К слову, в лиге не могли не отметить успех «ураганного» нападающего — Свечников стал второй звездой дня.

Стоит отметить, что Никита Кучеров прервал шестиматчевую безголевую серию и вывел «Тампа Бэй» вперед в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Однако шайбы Кучерова и 38 сейвов Андрея Василевского для победы на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» не хватило. Голевые передачи Артемия Панарина и Павла Бучневича сделали свое дело — 4:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Все результаты игрового дня: