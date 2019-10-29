Камень в огород ВФЛА: боксеры подарили Ласицкене машину

Российские легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова получили специальные презенты от Федерации бокса России (ФБР) за золотые медали чемпионата мира, прошедшего в Дохе. Как говорится в официальном пресс-релизе организации, спортсменкам подарили по 5 млн рублей и автомобилю каждой. Отмечается, что атлеты лично обратились к ФБР с просьбой «обратить внимание на их успехи» после того, как, по их мнению, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) должным образом не оценила их победы.

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«Генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев поддержал инициативу наших чемпионок. В итоге было принято решение наградить Сидорову и Ласицкене, завоевавших в Дохе золотые медали, и их тренеров», — сказано в сообщении ФБР.

Напомним, что Ласицкене выиграла золотую медаль в дисциплине по прыжкам в высоту, став трехкратной чемпионкой мира, что является абсолютным мировым рекордом в ее дисциплине. Сидорова же стала победителем турнира в прыжках с шестом.

Прецедент с чествованием легкоатлеток произошел после заявления супруга Ласицкене Владаса Ласицкаса о том, что ВФЛА за победу на ЧМ его жене отправила лишь поздравительное сообщение. В качестве примера достойной благодарности спортсменов за победы на международных стартах он привел случай, когда ФБР наградила золотых призеров чемпионата мира по боксу среди мужчин, состоявшегося в Екатеринбурге.

«Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: смс от главы федерации с букетиком», — написал Ласицкас в Twitter.

Церемония награждения Ласицкене и Сидоровой состоялась 29 октября и прошла в Москве на чествовании победителей и призеров женского чемпионата мира по боксу, состоявшегося в Улан-Удэ. Легкоатлетки позднее приняли решение разделить денежные поощрения на всю российскую сборную, представлявшую страну в Дохе.

«Сегодняшнее событие — просто праздник, даже слезы на глазах. Очень разные чувства, и неудобно, и очень приятно. Первая мысль была: «Спасибо огромное, но я не могу принять такой подарок». Это ответственно. И мы с Анжеликой решили, что будет правильнее разделить между всеми спортсменами, кто был в Дохе. Это вознаграждение для нас очень неожиданно, и мы решили, что мы должны разделить награду среди всех российских призеров и участников чемпионата мира в Дохе», — цитирует Ласицкене РИА «Новости».

Кроме того, прыгунья в высоту сообщила о намерении подарить ключи от подаренного автомобиля своему тренеру Геннадию Габриляну.

«Все эти медали — это все ваша огромная работа и ваши достижения. Я хочу отблагодарить вас», — обратилась Ласицкене к специалисту.

В ответ на этот жест Габрилян поблагодарил свою подопечную и ФБР, откликнувшуюся на просьбу спортсменок.

«Я безумно рад. Спасибо огромное федерации бокса, что решили таким образом поддержать. Это дорогого стоит. Хочу поблагодарить Марию за то, что она делает меня как тренера безгранично счастливым человеком», — отметил он.

Помимо прочего, Ласицкене призвала все российские федерации брать пример с ФБР. Ранее спортсменка потребовала от главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина уйти в отставку на фоне конфликта с поощрениями за победу на ЧМ — президент организации тогда назвал заявления трехкратной чемпионки мира «некорректными». Его же Ласицкене, к слову, как и все руководство федерации, резко раскритиковала после того, как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) в очередной раз отказалась восстанавливать российское ведомство в правах по обвинению в систематических нарушениях антидопинговых правил.

«Я познакомилась с руководством Федерации бокса России. Люди на самом деле болеют, живут, хотят сделать все для своего вида спорта. Нужно брать с них пример. Я восхищаюсь этими людьми», — сказала Ласицкене после вручения подарков.

26 октября Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой года по версии Европейской атлетической ассоциации, опередив в голосовании британку Дину Эшер-Смит, специализирующуюся в спринтерском беге, а также бегунью Сифан Хассан из Нидерландов и немку Малайка Михамбо, выступающих в прыжках в длину.

Помимо прочего, в текущем сезоне она также одержала победы на чемпионате Европы в помещении и в Бриллиантовой лиге. Всего на ее счету — 21 победа в 23 стартах в 2019 году.

«Эмоции до сих пор переполняют. Это был невероятный, яркий и тяжелый сезон, хочется лечь и забыть, кто я, выключиться», — сказала она на награждении.