«У его сына нет гражданства России»: зачем Малкину паспорт США

Знаменитый российский хоккеист, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира, обладатель «Харт Трофи», приза самому ценному игроку НХЛ, Евгений Малкин неудачно вложился в бизнес в США. Хоккеист потерял несколько миллионов долларов, поверив в бизнес-стартап с криптоволютой Mark.Space.

Но главное — оказалось, что у Джино, как зовут российского хоккеиста за океаном, есть гражданство Соединенных Штатов Америки».

О том, что все это значит и как к новости относиться, «Газете.Ru» рассказали двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, бывший нападающий московских «Спартака» и «Крыльев Советов» Александр Кожевников и олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта, экс-форвард столичного «Спартака» Виктор Шалимов. Оба ветерана считают, что ничего страшного в наличии у Евгения американского паспорта нет.

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— Российский хоккеист Евгений Малкин попал в неприятную историю с неудачным вложением в бизнес-стартап, потеряв приличные деньги. Но при этом всплыл ранее неизвестный в широких кругах факт, что у игрок является также гражданином США. Насколько это корректно, учитывая, что Евгений входит в движение Putin Team?

Александр Кожевников: Для меня, например, неудивительно, что у него есть. У нас многие игроки, которые вернулись, имеют американское гражданство. Многие отказались, вернувшись в Россию. Ничего предосудительного в самом американском паспорте нет. Это делается, чтобы перемещаться по США и Канаде, не занимаясь визовыми вопросами. И потом, для Putin Team, мне кажется, просто прекрасная реклама, что в движение входит гражданин Америки!

Виктор Шалимов: Никакого значения этому придавать не нужно. Евгений даже если и имеет американское гражданство, то игроком сборной России от этого не перестает быть. Он приезжает в сборную регулярно и успешно за нее выступает. И не важно, сколько у него гражданств. Putin Team? А при чем тут это? Евгений же не отказался от российского паспорта. А так, у него просто рабочая виза. Вот и все.

— Нанесет ли эта история имиджевый ущерб по Малкину в России и за океаном? Вопрос не только в гражданстве, но и в его качествах бизнесмена.

А.К.: Не должна. По всему, не должно быть никакого ущерба.

В.Ш.: Та ситуация, в которую он попал с этим непонятным бизнес-проектом, о котором толком-то и неизвестно ничего, не должна сказаться на фигуре Малкина за океаном. Даже если он и провалился в этой сфере, репутации Евгения ничего не грозит.

— Истории о том, что у тех или иных российских хоккеистов есть американское гражданство, периодически всплывают. А возможно такое, например, с основателем Putin Team Александром Овечкиным?

А.К.: Что тут гадать? Надо у самого Александра спросить.

В.Ш.: Возможен ли расклад, при котором американский паспорт получит Овечкин? Тут нечего обсуждать, делать какие-то предположения. Если бы да кабы...

Вот в футбольной сборной России играет Марио Фернандес. А он вообще-то бразилец. И что дальше?

— Какие вообще выводы стоит сделать из открывшейся сегодня истории?

А.К.: Скрывал, ну, не хотел освещать. Это его личное дело. Ничего страшного. Мы живем в глобальном мире.

Женя — патриот, насколько я знаю. У него понятия о жизни нормального человека нормального человека. Он воспитанник старой школы, никогда не отказывался играть за сборную, часто приезжает в Россию, а паспорт делается для семьи. Чтобы было удобнее перемещаться в Америке и по миру. Вот у ребенка, да, российского гражданства пока быть не может, только американское.

Но это уже дело Жени, как он будет заниматься этим вопросом в будущем. В любом случае, ничего страшного не произошло, все нормально.

В.Ш.: Малкин играет за сборную. И пусть у него будет этот американский паспорт. Какая разница-то? Пресса только всю ситуацию развивает. Вот что будет, если порыться у представителей российских СМИ и узнать, сколько гражданств помимо российского есть у них?