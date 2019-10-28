Воскрешение «МЮ» и падение «святых»: что изменил 10-й тур АПЛ

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1

Для подопечных Юргена Клоппа текущий сезон складывается крайне удачно — «мерсисайдцы» смогли не только удержать лидирующую позицию в турнирной таблице, но и сохранить отрыв в шесть очков от идущего вторым «Манчестер Сити». Вообще, за весь нынешний сезон национального чемпионата «красные» потеряли всего два очка, когда сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед», однако эта осечка остается для коллектива Клоппа пока что единственной. Для «Тоттенхэма» же все совсем иначе — команду откровенно трясет, и стабильности в игре и результатах нет.

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Впрочем, счет встречи на «Энфилде» открыли именно «шпоры». Причем уже на первой минуте.

Капитан лондонцев Харри Кейн удачно подкараулил отскок мяча от перекладины ворот Алисона Беккера и ударом головой в падении вонзил мяч в сетку.

Ответ от «Ливерпуля» последовал только в начале второго тайма, когда капитан «красных» Джордан Хендерсон удачно пробил в дальний угол после заброса. Точку в матче же поставил Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

Таким образом, ситуация, в которой находится «Тоттенхэм», стала еще более удручающей. Сейчас «Шпоры» идут на 12-м месте с 11-ю очками.

Поговаривают, что в команде недовольны подходом главного тренера Маурисио Почеттино к тренировкам и количеством нагрузок. И, хотя его все чаще сравнивают с сэром Алексом Фергюсоном, в связи с поражением от мюнхенской «Баварии» в матче второго тура Лиги чемпионов кресло под аргентинцем заметно зашаталось. Все-таки разгром со счетом 2:7 заметно ударил по имиджу наставника, и даже победа над «Црвеной Звездой» в следующем туре не смогла сильно смягчить гнев болельщиков.

Матчи чемпионата Англии за последние четыре тура тоже не сильно радуют фанатов лондонцев — всего одна победа, да и та неубедительная, хоть и играли с «Саутгемптоном» — заметным аутсайдером среди других команд. К неудачам можно отнести и ничью с «Уотфордом», стоящим пока еще одной ногой в Чемпионшипе.

«Арсенал» — «Кристал Пэлас» — 2:2

В этом сезоне «канониры» показывают себя как уверенный середняк, а ничья со счетом 2:2 в минувшем дерби еще сильнее подпортила впечатление от результатов прошлых игр.

Начало матча у «Арсенала» вышло довольно сильным. На шестой минуте форвард Николя Пепе разыграл угловой, передачу удачно перехватил хавбек Гранит Джака, после чего защитник Сократис Папастатопулос закатил мяч почти что в пустые ворота. Буквально через две минуты «канониры» увеличили преимущество благодаря голу защитника Давида Луиса, удачно сыгравшего на угловом после подачи все того же Пепе.

На 32-й минуте арбитр подарил «Кристал Пэлас» 11-метровый, который был исполнен сербским полузащитником Лукой Миливоевичем, сумевшим сократить отставание в счете.

Вторая половина матча оказалась и вовсе неудачной для «пушкарей». Нападающий Джордан Айю с передачи полузащитника Джеймса Макартура сравнял счет. К концовке Папастатопулос вновь отправил мяч в ворота «Пэлас», однако после обращения главного судьи к VAR гол был отменен.

Таким образом, ничья помогла увеличить «Арсеналу» количество очков до 16-ти и подняться на пятое место турнирной таблицы АПЛ. «Кристал Пэлас» с отставанием на один балл занял 15-ю строчку.

Стоит отметить неприятный инцидент, которым отметился этот матч для подопечных Унаи Эмери. На 61-й минуте встречи наставник «Арсенала» принял решение заменить Джаку, чему сильно обрадовались фанатские трибуны хозяев. В ответ на такое воодушевление зрителей капитан красно-белых провокационно приложил руку к уху, а потом выкрикнул несколько оскорблений и показательно снял с себя игровую майку.

Несмотря на извинения Эмери после матча, недовольство полузащитником никуда не ушло. И даже Александр Ляказетт выступил против такого поведения, лайкнув гневный фанатский пост, направленный на критику нынешнего капитана «Арсенала» и главного тренера команды.

«Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 1:3

На фоне таких отчасти пессимистичных настроений в других топовых клубах АПЛ у «Манчестер Юнайтед» дела пошли в гору. Наконец манкунианцы смогли прервать пятиматчевую серию без побед в национальном первенстве. В этом им помог «Норвич», принимавший у себя подопечных Уле-Гуннар Сульшера.

И хотя футболисты «МЮ» не смогли реализовать ни одного из двух назначенных пенальти, они все же одержали победу со счетом 1:3.

В матче больше всех запомнился стоявший на воротах «Норвича» голландец Тим Крул, который отлично парировал большое количество ударов, однако умудрился пропустить три из них.

Первый мяч залетел в ворота хозяев уже на 21-й минуте благодаря точному удару полузащитника Скотта Мактоминая. Через десять минут второй снаряд отправил в ворота «канареек» форвард «МЮ» Маркус Рашфорд. Во втором тайме усилить преимущество манкунианцам помог Антони Марсьяль.

Лишь к концу матче желто-зеленые смогли оформить гол престижа.

Отметим, что в этой встрече манкунианцы смогли отметить свой 2000-й гол за всю историю выступлений в АПЛ. До этого за всю историю Премьер-лиги данную отметку покорить не сумел никто.

По итогам матча подопечные Сульшера поднялись на седьмое место с 13-ю очками в активе. «Норвич» с семью очками на счету находится на предпоследней строчке турнирной таблицы АПЛ.

«Саутгемптон» — «Лестер Сити» — 0:9

Эта встреча поразила любителей футбола и количеством осадков, и количеством мячей. За матч, прошедший под сумасшедшим ливнем, сразу два форварда «лис» смогли оформить хет-трик — Джейми Варди и Айосе Перес. Однако счет открыл защитник гостей Бенджамин Чилвелл уже на 10-й минуте. Не давая передышки стоявшему на воротах Ангус Ганну, мяч в сетку забил хавбек Юри Тилеманс, после которого последовали залпы от Переса и Варди попеременно. Итоговый гол был оформлен полузащитником Джеймсом Мэддисоном под занавес встречи.

Отметим, что на 12-й минуте был удален Райан Бертранд, поэтому «святые» большую часть матча провели в меньшинстве.

Этот результат помог «Лестеру» добиться самой крупной выездной победы за долгую историю АПЛ. Также «лисы» смогли повторить достижение «МЮ», который в 1995 году с тем же счетом разгромил «Ипсвич».

Теперь подопечные Брендона Роджерса закрепились с 20-ю баллами на третьем месте турнирной таблицы чемпионата Англии, опережая идущего следом «Челси» по дополнительным показателям.

А «Саутгемптон» плетется в конце списка. С восемью очками в активе он разместился на 18-й строчке.

Другие результаты тура:

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла» — 3:0

«Уотфорд» — «Борнмут» — 0:0

«Брайтон» — «Эвертон» — 3:2

«Вест Хэм Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1

«Бернли» — «Челси» — 2:4

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 1:1