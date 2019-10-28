Кредит на протезы: паралимпийку сборной России обманули на 5 млн

Выступающая за паралимпийскую сборную России по волейболу Елизавета Кунстман обвиняет в мошенничестве производителя бионических протезов Валерия Перевозчикова, передает kp.ru.

По словам чемпионки мира и Европы, на сделке с Перевозчиковым она потеряла 5 млн рублей.

Это далеко не первое заявление, поданное на производителя протезов. Например, в феврале мужчину задержали по обвинению в десяти случаях мошенничества на общую сумму 35 млн рублей. В числе пострадавших была еще одна российская паралимпийка — Анна Годовицына. По информации СМИ, девушка перечислила на счет Перевозчикова 3,3 млн рублей.

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Как утверждает пресса, Центром юридической поддержки и реабилитации была разработана целая схема, по которой Перевозчиков и смог отобрать у спортсменов деньги. Клиентов уговаривали взять кредит на протезы, убеждая, что благодаря государственной помощи в скором времени их затраты возместятся.

Вот только после получения денег производитель биопротезов переставал выходить на связь, оставив инвалидов лишь с огромными процентами, которые придется выплачивать не один год, сообщали истцы.

Стоит отметить, что случаи мошенничества в российском спорте далеко не редкость.

Так, незадолго до случая с паралимпиийкой Кунстман бывший баскетболист сборной России Дмитрий Домани был осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей. Будучи исполнительным директором Российской федерации баскетбола (РФБ), он выводил средства организации при помощи фиктивных контрактов.

Домани бежал из страны, однако Интерпол сумел задержать его в курортном городе Черногории и экстрадировать в Россию, где он отправился в колонию общего режима.

Сообщалось, что спортсмен действовал в паре с Юлией Аникеевой, которая занимала пост президента РФБ в 2013-2015 годах, главным бухгалтером федерации Михаилом Кочаряном и еще одним специалистом по финансам — Еленой Силиной.

Разоблачил мошенничество сменивший Аникееву Андрей Кириленко. Прославленный баскетболист попросил следователей изучить возможные хищения из бюджета РФБ, произошедшие за время работы предыдущего руководителя. По данным «РИА Новости», правоохранительные органы установили пропажу 127 млн рублей. Средства выводились при помощи фальшивой отчетности и фиктивных фирм, принадлежавших родственникам фигурантов дела или даже им самим.

Как итог, дело против Домани возбудили в 2015 году, а в 2016-м следствие добыло необходимые доказательства вины и собиралось лично предъявить ему официальные обвинения. Однако установить местонахождение бывшего спортсмена, который к тому моменту из-за разразившегося скандала покинул оба своих поста в РФБ и переехал за границу, удалось лишь в октябре 2019-го.

В контексте историй с денежными махинациями нельзя не вспомнить еще один резонансный случай. Это экс-наставник футбольного «Динамо» Дмитрий Хохлов и трое бывших футболистов сборной России после того, как пострадали при банкротстве банка «Замоскворецкий», решили подать в Замоскворецкий суд Москвы иск к МВД РФ по поводу бездействия следователей.

Как передавал ТАСС, за помощью экс-спортсмены обратились еще в конце лета.

Хохлов тогда потребовал 28,7 млн рублей в качестве компенсации за пятилетнее бездействие следователей, занимавшихся расследованием хищения средств вкладчиков банка «Замоскворецкий». Сумма же, указанная в иске, является эквивалентом $905 тыс., которые в мае 2013 года Хохлов перечислил в банк. Однако спустя год, когда деятельность «Замоскворецкого» уже была прекращена, выяснилось, что счет спортсмена пуст, а сумма, вложенная Дмитрием, якобы уже выдана ему на руки.

Бывший рулевой «Динамо» тут же написал заявление в УМВД по Центральному округу Москвы — было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Но, по словам Хохлова, за пять лет следствие не продвинулось ни на шаг.

С аналогичными претензиями к МВД в начале августа в суд обратился и экс-игрок московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин. Как сообщал «Коммерсант», экс-футболист потребовал компенсацию за моральный ущерб в размере 47,3 млн рублей из-за ошибок следствия, которое занимается делом о хищении средств Алдонина как раз в банке «Замоскворецкий».

В 2013-м Алдонин попытался перевести на свой счет в банке $1,5 млн, однако во время операции часть денег пришла третьему лицу, а часть якобы самому футболисту. Спустя год банк лишился лицензии, а Алдонин, узнав о хищении, обратился в УВД по ЦАО Москвы. В 2015-м председатель правления банки Илья Бударин был приговорен к 3,5 года тюрьму, а топ-менеджер Ирина Павлова и ее брат Янис, также обвиняемые в хищении, были объявлены в розыск.

Экс-футболист, в свою очередь, уверен, что следствие утратило важные улики по делу и дало возможность подозреваемым в хищении вывести активы.

Разрешения громкого процесса в ближайшее время не предвидится: заседание по иску Алдонина к МВД перенесено на 13 ноября.