Фурор «Сити» и мучения «Челси»: как Англия покоряет Европу

«Тоттенхэм Хотспур» — «Црвена Звезда» — 5:0

У лондонского «Тоттенхэм Хотспур» старт нынешнего сезона вышел крайне неудачным: команда Маурисио Почеттино до сих пор не может обрести стабильность и чередует победы с поражениями. В чемпионате Англии «шпоры» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице, а в октябре в национальном первенстве успеха не знают: лондонцы неудачно съездили в Брайтон, с разгромом уступив местной команде (0:3), а также еле спаслись в домашнем матче с «Уотфордом» (1:1).

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против белградской «Црвены Звезды» стал для «Тоттенхэма» глотком свежего воздуха: подопечные Почеттино разгромили на своем поле действующих чемпионов Сербии со счетом 5:0.

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Первый гол хозяев случился уже на девятой минуте. Эрик Ламела выполнил подачу с углового, которую успешно замкнул Гарри Кейн, отправив мяч в дальний угол. Через несколько мгновений Ламела записал на свой счет вторую голевую передачу. Аргентинский хавбек в падении навесил на дальнюю штангу, и Сон Хын Мин пробил в противоход вратарю. А под занавес первого тайма кореец стал автором дубля, с близкого расстояния замкнув прострел Тангая Н'Домбеле и позволив своей команде уйти на перерыв с комфортным счетом 3:0.

В начале второго тайма Ламела уже вписал свою фамилию на табло в качестве автора гола: после поперечной передачи от Сержа Орье аргентинец с разворота вогнал мяч в дальнюю «девятку». Ну, а менее чем за 20 минут до конца основного времени матча Кейн, не став идти в обыгрыш, аккуратно катнул мяч с левого края штрафной площади в дальний нижний угол, доведя счет до неприлично разгромного — 5:0.

Таким образом, «Тоттенхэм» одержал свою первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и поднялся на вторую строчку группы B, набрав четыре очка.

1. «Бавария» — 9 очков

2. «Тоттенхэм» — 4 очка

3. «Црвена Звезда» — 3 очка

4. «Олимпиакос» — 1 очко

«Манчестер Сити» — «Аталанта» — 5:1

У «Манчестер Сити», в отличие от «Тоттенхэма», дела идут гораздо лучше — как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. Тем более что в главном клубном турнире континента «горожане» осечек не знают, одержав три победы в трех матчах. Больше всех досталось «Аталанте» в 3-м туре группового этапа — подопечные Хосепа Гвардиолы забили итальянцам пять мячей, получив в ответ только один. Причем счет в поединке открыли именно футболисты из Бергамо.

Йосип Иличич, сместившись с правого фланга, вошел в штрафную и перехитрил Фернандиньо, заставив того сфолить. Арбитр незамедлительно указал на «точку».

11-метровый уверенно реализовал украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский.

Под конец тайма на гол «Аталанты» дублем ответил лучший бомбардир «Сити» Серхио Агуэро. Отметим, что в обоих случаях активное участие принял Рахим Стерлинг, который сначала сделал голевую передачу на аргентинца, а затем заработал на себе пенальти. Именно английский вингер и стал главной звездой матча — помимо двух ассистов он также записал на свой счет хет-трик.

Все три мяча Стерлинг забил уже во второй половине встречи.

Сначала англичанин завершил голом комбинацию авторства Кевина де Брейне и Филипа Фодена, менее чем через десять минут он после разрезающей передачи от Илкая Гюндогана на замахе убрал Рафаэла Толоя и пробил мимо вратаря, а затем ловко сыграл на опережение после подачи Рияда Мареза.

5:1 — «Манчестер Сити» продолжает уверенно лидировать в группе C с девятью очками.

1. «Манчестер Сити» — 9 очков

2. «Динамо» (Загреб) — 4 очка

3. «Шахтер» — 4 очка

4. «Аталанта» — 0 очков

«Генк» — «Ливерпуль» — 1:4

«Ливерпуль» в текущем сезоне — лучший клуб Англии. В национальном первенстве «красные» из девяти матчей не победили только в одном, сыграв на «Олд Траффорд» вничью с «Манчестер Юнайтед». В Лиге чемпионов же у подопечных Юргена Клоппа дела складываются не так удачно: сначала англичане уступили на выезде «Наполи» (0:2), а затем едва-едва добились победы над «Ред Булл Зальцбургом» (4:3).

Впрочем, выезд в Бельгию удался «красным» на все 100: уже на второй минуте «Ливерпуль» открыл счет после гола Алекса Окслейда-Чемберлена, точно пробившего в дальний нижний угол из-за пределов штрафной.

До начала второго тайма команды голами не обменивались, пока о себе вновь не напомнил Чемберлен. Английский хавбек посла паса от Роберто Фирмино вогнал мяч под перекладину ударом внешней стороной стопы.

Под конец матча голами отметились Садио Мане и Мохамед Салах, который, к слову, сенегальцу и ассистировал. Правда, после четвертого гола «Ливерпуль» несколько расслабился и позволил сопернику счет размочить: Диумерси Ндонгала оставил в дураках сразу трех защитников «красных», и его прострел уверенно замкнул Стивен Одей.

Итоговый счет — 4:1, однако даже разгромная победа не позволила команде Клоппа захватить лидерство в группе Е: «Наполи» в параллельном матче разобрался с «Зальцбургом» и остался на первом месте.

1. «Наполи» — 7 очков

2. «Ливерпуль» — 6 очков

3. «Зальцбург» — 3 очка

4. «Генк» — 1 очко

«Аякс» — «Челси» — 0:1

Матч в Амстердаме выдался едва ли не самым противоречивым и несправедливым по итогу.

«Аякс» с первых же минут показал, кто действительно хозяин поля. Красно-белые навалились на ворота «Челси», заставляя гостей постоянно отбиваться. К середине первого тайма прошлогодние полуфиналисты Лиги чемпионов и вовсе открыли счет. Правда, арбитр после помощи видеоассистентов гол не засчитал, углядев у бывшего хавбека московского «Спартака» Квинси Промеса офсайд, хотя на повторе положение «вне игры» у нидерландского футболиста показалось весьма спорным.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, осознавая, что ситуация выглядит чрезвычайно критически, во втором тайме игру кардинально изменил, сделав акцент на атаке.

Плоды это дало в самой концовке встречи, когда Миши Батшуайи замкнул передачу Кристиана Пулишича.

Таким образом, «Челси» и «Аякс» сравнялись по количеству очков, но лидерство в группе H Лиги чемпионов благодаря победе в личном противостоянии досталось «синим».

1. «Челси» — 6 очков

2. «Аякс» — 6 очков

3. «Валенсия» — 4 очка

4. «Лилль» — 1 очко

«Арсенал» — «Витория Гимарайнш» — 3:2

У красно-белой части северного Лондона, по сравнению с «Тоттенхэмом», текущий сезон складывается несколько лучше. Подопечные Унаи Эмери хоть и не выдержали давления «Ливерпуля» (1:3) и потерпели необязательное поражение от «Шеффилда» (0:1), но на место в тройке претендовать не перестают.

Что касается Лиги Европы, то здесь ситуация выглядит для «пушкарей» еще комфортнее — три победы в трех матчах и десять забитых мячей при двух пропущенных. Под раздачу в том числе попала и «Витория Гимарайнш», хотя счет открыли именно португальцы.

Маркус Эдвардс после прострела Виктора Гарсии на замахе убрал защитника и с правой ноги отправил мяч в дальний угол. В середине тайма Габриэл Мартинелли счет сравнял, но гостей быстро вывел вперед Бруно. На спасение «Арсенала» пришел Николя Пепе, которого «пушкари» этим летом приобрели за €79 млн.

Ивуарийский форвард на 80-й минуте матча точным ударом со штрафного отправил мяч в ближнюю «девятку», а затем в той же манере реализовал «стандарт» уже в компенсированное время.

3:2 — «Арсенал» по-прежнему лидирует в группе F Лиги Европы.

1. «Арсенал» — 9 очков

2. «Айнтрахт» — 6 очков

3. «Стандард» — 3 очка

4. «Витория Гимарайнш» — 0 очков

«Партизан» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1

Ничья с «Ливерпулем» в 9-м туре АПЛ стала для Уле-Гуннара Сульшера своеобразным спасением от скорого увольнения. Укрепить поддержку со стороны руководства норвежскому специалисту можно было только в случае успеха в матче против «Партизана» в рамках Лиги Европы.

Однако единственное, чем действительно запомнился матч «красных дьяволов» в Белграде, так это отношениями между фанатами обоих клубов на трибунах стадиона «Партизана».

На футбольном поле же все решил один эпизод.

Неманья Милетич неаккуратно сыграл в своей штрафной, срубив в подкате Брендона Уильямса. Арбитр незамедлительно назначил пенальти, который реализовал Антони Марсьяль.

Удивительно, что «МЮ» эта победа позволила подняться на первое место группы L, имея в своем активе только два забитых мяча в трех встречах, тогда как располагающийся на второй строчке «АЗ Алкмар» записал на свой счет уже восемь голов.

1. «Манчестер Юнайтед» — 7 очков

2. «АЗ Алкмар» — 5 очков

3. «Партизан» — 4 очка

4. «Астана» — 0 очков