«Это не может быть правдой»: враг Хабиба попался на допинге

Утром 25 октября грянула неожиданная и неприятная новость. Американский боец Нейт Диас опубликовал в своем Twitter целое заявление. Очевидно, спортсмен решил сыграть на опережение, объявив о том, что его допинг-тест дал положительный результат.

34-летний американец объявил о том, что он сам снимается с турнира UFC 244, причем сделал из этого некое подобие шоу, потому что опубликованное Диасом пышет патетикой.

«Я не доеду до Нью-Йорка, потому что мне сказали, что в моей допинг-пробе найдены какие-то запрещенные препараты. Но это не может быть правдой, потому что я употребляю только органическую пищу и только натуральные пищевые добавки, — написал боец.

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— Поэтому до тех пор, пока UFC, USADA или еще кто-нибудь не исправят эту ошибку и все не прояснят, я не появлюсь в октагоне. Не собираюсь играть по их правилам и не буду, как некоторые ублюдки, драться, только чтобы получить гонорар за бой. Не подыгрываю этой ерунде!»

Масвидаль, с которым должен был драться Диас, отреагировал оперативно, также опубликовав пост в своем Twitter.

Your all on steroids not me pic.twitter.com/ykrZmRIoPS — Nathan Diaz (@NateDiaz209) October 24, 2019

«Ты не главный засранец в игре, но ты один из самых чистых засранцев. Увидимся 2 ноября. Знаю, что твое имя чисто. Мне не нужно USADA, чтобы сказать это», — написал американец.

You not the baddest mofo in the game (i am) but you are one of the cleanest mofo's @NateDiaz209 I'll see you nov 2. I know your name is clean. I don't need @usantidoping to tell me shit! — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) October 24, 2019

В какой-то момент ситуация зависла в неопределенности, потому что Диасу действительно удалось своим заявлением застать врасплох принимающие решения организации.

Так, в середине дня UFC и USADA только собирали данные о допинг-тесте бойца, а Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк, которая управляет проведением боев в регионе, выдавая на них разрешения, и вовсе узнала о новости из публикации Нейта.

Учитывая, что подобный прецедент в UFC уже случался, была надежда на итоговый хэппи-энд для боя и проштрафившегося бойца. Нил Магни также сам объявил о низком уровне LGD4033, найденном в его анализе. И было решено, что малое количество препарата попало в организм бойца через испорченную добавку. USADA не только не дисквалифицировало Магни, но и позволило ему драться.

Так что пока непонятно, что в итоге ждет Диаса и Масвидаля, которые должны были возглавить кард на UFC 244.

Конечно, в теории найти замену всегда возможно. Вряд ли из-за положительного теста Диаса сорвется все мероприятие, но в лоске оно потеряет точно, ведь адекватного бойца вместо Нейта за неделю поставить нереально.

Этого времени попросту недостаточно, чтобы подготовиться к поединку с таким бойцом, как Масвидаль.

Диасу, кстати, поверили далеко не все.

«Тебя исключили с боя со мной. Ты лох, фейк. Фальшивый гангстер. Чешешь все про стероиды. Иди нахрен», – написал недавний соперник Хабиба Нурмагомедова Дастин Порье, который в данный момент восстанавливается после операции на бедре.

Зато поддержал Нейта «товарищ по несчастью» Джон Джонс, относительно недавно оправданный, несмотря на положительный тест.

«Годы тяжелой работы дискредитированы в одночасье, одним телефонным звонком. Немногие люди в мире знают, что ты сейчас чувствуешь, а я знаю. Держи голову выше, мужик. Я знал, что был невиновен, и был готов потратить сотни тысяч долларов, бесчисленные часы с учеными и юристами, чтобы доказать это», — заявил Джонс.

Напомним, на счету Диаса 20 побед в 31-м бое в смешанных единоборствах, а наибольшую известность он получил из-за конфликта с Хабибом Нурмагомедовым, а также поединков с Конором Макгрегором.

Диас проиграл ирландцу удушающим приемом 5 марта 2016 года, но взял реванш менее чем через полгода, победив раздельным решением судей, что вызвало крайнее недовольство Конора.

После этого Диас не выступал на протяжении трех лет, пока не вернулся в августе этого года победой единогласным решением над Энтони Петтисом.

34-летний Масвидаль имеет на своем счету 34 победы при 13 поражениях. 6 июля этого года он установил рекорд UFC, нокаутировав Бена Аскрена за 5 секунд, что стало самой быстрой победой в истории. Масвидаль одержал победу, нанеся сопернику сокрушительный удар коленом в прыжке.

Теперь остается дождаться официального объявления от UFC, который будет действовать в соответствии с рекомендациями USADA и Атлетической комиссии штата Нью-Йорк.