Отомстить за финал Лиги чемпионов: «Тоттенхэм» едет в Ливерпуль

«Саутгемптон» — «Лестер». 25 октября, 22.00 мск

Очередная игровая неделя в лучшей лиге мира стартует уже в пятницу. На арене «Сент-Мэрис» в Саутгемптоне одноименный футбольный клуб встретится с «Лестером» Брендана Роджерса. Хотя «лисы» и считались перед сезоном одними из тех, кто попробует пробиться в топ-6 турнирной таблицы, но мало кто ожидал, что Джейми Варди и компания сразу рванут в лигочемпионскую зону.

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Этому активно способствует уверенная игра молодого полузащитника Джеймса Мэддисона, уже попавшего «на карандаш» к скаутам «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», похорошевший голкипер Каспер Шмейхель, вернувший показатели чемпионского сезона, и несравненный Варди, забивший уже шесть мячей в нынешнем чемпионате.

«Саутгемптон» же совсем не впечатляет — всего одна победа в шести предыдущих играх Премьер-лиги и 17-е место в таблице. Подопечные австрийского тренера Ральфа Хазенлюттля опережают находящийся в зоне вылета «Ньюкасл» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Эксперты и аналитики считают очевидным фаворитом предстоящего матча «Лестер».

«Манчестер Сити» — «Астон Вилла». 26 октября, 14.30 мск

В прошлом туре расстояние между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» сократилось до шести очков. Этот факт наверняка заставит подопечных Пепа Гвардиолы с первых минут взять под контроль мяч и атаковать ворота Тома Хитона, чтобы попытаться еще больше приблизиться к лидеру чемпионата.

Просто не будет: «Астон Вилла» взяла хороший темп, последовательно разгромив «Норвич» (к слову, ранее взявший верх над «Сити») и победив с минимальным счетом «Брайтон энд Хоув Альбион».

Так что, несмотря на то что в настоящее время «Вилла» идет на 12-ом месте, она в любой момент может преподнести сюрприз.

Что касается «Сити», то действующий чемпион в середине недели знатно порезвился с «Аталантой» (5:1) в Лиге чемпионов, укрепив лидерство в квартете С. Теперь, когда вопрос с выходом в плей-офф главного клубного европейского турнира практически решен, команде стоит сосредоточиться на матчах национального первенства и не допустить потери очков, которая может уже в начале сезона заметно осложнить борьбу за титул.

R1+O= Today's goal of the day! Jovetic with the finesse against Aston Villa



@AvaTrade

#ManCity pic.twitter.com/HygEXN5NJD — Manchester City (@ManCity) October 24, 2019

«Бернли» — «Челси». 26 октября, 19.30 мск

Фрэнк Лэмпард и его игроки приедут на стадион «Терф Мур» в приподнятом расположении духа. В тяжелом выездном матче Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса» (действующего полуфиналиста турнира) лондонцы смогли одержать минимальную победу благодаря великолепному голу Миши Батшуайи.

Работа наставника «синих» вызывает уважение — молодежь из академии клуба стремительно прогрессирует, место в турнирной таблице чемпионата Англии заметно выше, чем до начала сезона предсказывали многие британские эксперты, и трибуны «Стэмфорд Бридж» явно рады видеть легендарного Фрэнка на тренерском мостике.

Что касается «Бернли», то в настоящий момент это максимально ровная команда. За девять туров она трижды сыграла вничью, трижды выиграла и трижды проиграла. Поэтому предсказать то, как закончится матч против «Челси», не представляется возможным. Главная надежда «бордовых» — 27-летний новозеландец Крис Вуд, забивший в нынешнем сезоне уже четыре мяча.

The @PremierLeague returns on Saturday and we head to Burnley! pic.twitter.com/3Tq5WAT3nj — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 24, 2019

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». 27 октября, 19.30 мск

Главный матч всего европейского уик-энда, вывеска, точь-в-точь повторяющая афишу предыдущего финала Лиги чемпионов. Команда Юргена Клоппа в прошлом туре потеряла свои первые очки в чемпионате, сыграв вничью с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (1:1). Многие болельщики считают, что завершение этой победной серии пойдет лишь на пользу команде, ведь теперь лишний груз ответственности за результат спал, и футболисты могут спокойно играть, не гонясь за очередным рекордом.

Да и настроение после матча в Лиге чемпионов у «красных» должно быть приподнятое. В среду они в рамках матча третьего тура группового этапа на выезде забили четыре мяча в ворота бельгийского «Генка» и сохранили вторую строчку в группе Е.

А вот у «шпор» в нынешнем сезоне дела идут далеко не лучшим образом.

Разгром на выезде от «Брайтона» (0:3), тяжелая травма капитана и основного голкипера команды Уго Льориса, а затем ничья на своем поле со слабым «Уотфордом» (0:0) — все это негативно сказывается на перспективах клуба в Премьер-лиге.

Немного прибавила оптимизма только уверенная победа над «Црвеной Звездой» (5:0) на этой неделе в рамках Лиги чемпионов. Сохранят ли подопечные Маурисио Почеттино этот настрой или же не смогут противостоять атакующей тройке мерсисайдцев Салах — Мане — Фирмино? Ответ на этот вопрос мы узнаем воскресным вечером на «Энфилде».

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pic.twitter.com/k2M0C5a5Bs — Liverpool FC (@LFC) October 24, 2019

Также в рамках 10-го тура АПЛ пройдут матчи

«Норвич» — «Манчестер Юнайтед»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Эвертон»

«Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед»

«Уотфорд» — «Борнмут»

«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»