Оскорбил Хабиба: дагестанцы караулили Конора у отеля

Слова Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве ожидаемо произвели огромный резонанс.

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На мероприятии, прошедшем 24 октября, сначала досталось Хабибу Нурмагомедову, побеждавшему Печально известного на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

«Он боится рисковать, потому что ничего не заслуживает! Дерется с теми, кого может победить. Нюхает зад соперникам!

Однако я обращаюсь к нему: «Беги — ты все равно не скроешься от реванша». Я буду драться с Хабибом в Москве, мать-Россия увидит эту битву! Знаете… Я не считаю, что он представляет свою страну. Когда это было? Где его триколор?! Я представляю Ирландию и всегда выхожу с ирландским флагом», — кричал со сцены поймавший кураж ирландец.

А затем Макгрегор прошелся и по родине Орла, Республике Дагестан:

«Я живу в центре Москвы. Пусть приходит. Я в Москве, а он улетел из страны. Мы все знаем, кто такие дагестанцы — они убегают, трусят. Такой же и Нурмагомедов, все это в его природе».

Последствия не заставили себя долго ждать. Как сообщил «Чемпионат», несколько молодых людей пришли к отелю «Ритц-Карлтон», где и стали ждать ирландского спортсмена под пристальными взглядами сотрудников ОМОНа.

Дагестанцы хотели не просто поговорить с Конором, но и призвать к ответу оскорбившего их родной край «трештокера».

«Макгрегор затронул наших братьев! Мы приехали сюда, чтобы поддержать их. Вот только в любом случае его здесь не будет — он знает, к чему это все приведет. Конечно, охранники не будут пускать к нему, но даже они ему не помогут! Здесь не один, не два человека.

Он играет для раскрутки боя, хочет добиться реванша с Хабибом. Но этого не получится — серии побед-то нет», — говорил один из пришедших на Тверскую, замечая, что с удовольствием сказал бы в лицо Макгрегору «о мужественности братьев-дагестанцев».

Сам же Печально известный тем временем писал посты в Twitter:

«В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля «Ритц-Карлтон» в центре Москвы. Скоро увидимся».

В итоге, толпа так и не дождалась своего обидчика — к утру молодые люди постепенно начали расходиться по домам.

На выпады Конора также отреагировали многие люди из мира смешанных единоборств. Так, известный российский боец Владимир Минеев раскритиковал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях за слова о трусости дагестанского народа.

«Конченый алкоголик и наркоман Конор Макгрегор нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой я провожу очень много времени. Что я хотел сказать: все люди, которые находились в тот момент в зале и аплодировали, — конченые черти. Его друг Артем Лобов, который выходит на бои под флагом России, — тоже конченный черт, если позволяет ему так говорить.

Почему он остался безнаказанным? Потому что ни один мужчина не пришел на пресс-конференцию из солидарности с Хабибом. А те, кто пришел и пытался выказать недовольство, — им просто не дали этого сделать, потому что Макгрегора хорошо охраняли», — заявил Минеев на видео в Instagram.

Не менее жестким в своей позиции был и менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз.

«Я течение многих лет я работаю с дагестанским народом. Единственное, что я могу сказать насчет этого народа, — это честь и благородие, никогда за эти годы я не встречал ни одной плохой персоны.

Какой-то ирландский баран не имеет права высказываться так низко про этот великий народ. Я от всей души люблю всех своих дагестанских братьев и сестер!» — написал Абдель-Азиз в социальной сети.

Не остался в стороне от случившегося и Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC. Комментируя пресс-конференцию Макгрегора в Москве, наставник орла отметил, что ничуть не удивлен подобным провокациям со стороны заклятого соперника сына.

«Меня не удивляет, что он так себя ведет даже после поражения. Пусть говорит, что хочет. Будем бить его дальше, как и били! Говорит, что Хабиб боится реванша? Но вы же понимаете, что такое реванш? У Хабиба ноль поражений, какой реванш? Конора избивали три раунда, он сдался, он стучал! Реваншируют люди, которые уступили в равном бою, а он сдался», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.

Стоит отметить, что супербой Нурмагомедов — Макгрегор состоялся 7 октября 2018 года. Сначала в четвертом раунде Хабиб провел идеальный болевой прием, что привело к сдаче именитого оппонента, а затем, выпрыгнув из восьмиугольника, спровоцировал одну из самых громких потасовок в истории как смешанных единоборств, так и спорта в целом.

Сейчас россиянин готовится к противостоянию с грозным Тони Фергюсоном, не проигрывающим на протяжении 12 боев. Этот поединок может быть анонсирован уже в ближайшие дни.