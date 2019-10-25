«Футбол нас наказал»: чем ЦСКА оправдал новый провал в Европе

ЦСКА продолжает производить удручающее впечатление на внешней арене. В третьем туре группового этапа Лиги Европы «армейцы» умудрились уступить в Москве явному аутсайдеру «Ференцварошу» из Венгрии (0:1) и почти похоронили надежды фанатов на «европейскую весну».

Для красно-синих это поражение стало уже третьим подряд в Лиге Европы — 2019/2020. До этого ЦСКА на выезде был разгромлен болгарским «Лудогорцем» (1:5), а затем дома проиграл испанскому «Эспаньолу» (0:2).

Причину столь грустных результатов главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко видит в проблемах команды в середине поля. Также специалист уверен, что команде нужен опыт, с которым придут и уверенность в себе, и лучшая реализация моментов.

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«Задача тренера — делать так, чтобы команда проявляла лучшие качества, скрывать ее недостатки. У нас же есть проблемы в центре, любое сочетание в нем делает акцент на атаку — прекрасно знаем об этой проблеме. В первом тайме отлично отыгрывали, но потом Обляков и Ахметов начали сваливаться на фланги и оставлять зазор между линиями», — приводит «Чемпионат» слова Гончаренко, также поведавшего о встрече команды с фанатами.

Оказалось, что игроки после проигрыша подошли к трибуне по инициативе капитана Игоря Акинфеева.

«Когда тебе тяжело, надо быть с болельщиками. И после побед — тоже с ними. Всегда надо иметь контакт, не надо от них прятаться», — сказал тренер.

Форвард «армейцев» Федор Чалов, в свою очередь, посетовал на невезение, которое преследовало хозяев на протяжении всей встречи.

«Это был один из самых невезучих матчей. Мы имели очень много моментов, нужно было их реализовывать. За это футбол нас наказал... И первый, и второй тайм мы в целом контролировали, но не забиваешь ты — забивают тебе»,

— цитирует Чалова пресс-служба УЕФА.

А вот полузащитник ЦСКА Никола Влашич после досадного поражения заметил, что 0 очков после трех матчей не является правдивым показателем сил москвичей.

«Были моменты, вот только забить не смогли. А у соперника вовсе не было шансов — мы доминировали, но не смогли довести дело до конца… Да, и у меня был хороший шанс, когда я решил пробить в касание. «Это должен быть гол», — сказал я себе, потому что никогда не упускал таких моментов раньше. Но нельзя говорить, что это стало причиной поражения. Были же еще моменты. В любом случае, мы обязаны заработать как можно больше очков. Все это не реальная картина наших сил», — посетовал Влашич после того, как подошел пообщаться с болельщиками.

Куда лучше дела обстоят у другого клуба, представляющего Россию во втором по значимости турнире Старого света, — «Краснодара». «Быки» на выезде взяли верх над «Трабзонспором» (2:0) и набрали первые очки в этом розыгрыше «Лиги Европы».

До этого южане на внешней арене только проигрывали: «Хетафе» (1:2) и «Базелю» (0:5) в группе ЛЕ, а также два поражения от греческого «Олимпиакоса» (1:2, 0:4) в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Уже после матча наставник «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил своих подопечных за проявленные в Турции характер и дисциплину, добавив, что теперь команда вновь сможет бороться за выход в следующую стадию турнира.

«После второго гола чувствовали, что это победа. Мы совсем не задумывались о кадровых проблемах соперника, ведь у самих многих ключевых игроков не было. Просто играли на победу, чего и добились — рады, что снова в игре. Ребята показали характер и дисциплину», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

Однако, несмотря на успех «Краснодара» в Трабзоне, Россия стала еще больше отставать от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

В четверг «Порту» дома разошелся миром с «Рейнджерс» (1:1), «Брага» одолела в гостях «Бешикташ» (2:1), «Спортинг» в родных стенах взял верх над «Русенборгом» (1:0), а «Витория Гимарайнш» на выезде проиграла лондонскому «Арсеналу» (2:3).

Как итог, теперь таблица коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:

1. Испания — 90,855

2. Англия — 79,605

3. Германия — 62,355

4. Италия — 61,225

5. Франция — 52,415

6. Португалия — 44,849



7. Россия — 43,883

8. Бельгия — 35,5009. Нидерланды — 33,35010. Украина — 32,500.