ЦСКА, учись: «Краснодар» отбился в Европе за всю Россию

Нынешний розыгрыш Лиги Европы складывается для ЦСКА как нельзя плохо. В первых двух турах армейцы потерпели два поражения, уступив «Лудогорцу» на выезде со счетом 1:5 и на своем поле «Эспаньолу» — 0:2. После провала с испанцами у подопечных Виктора Гончаренко последовал неудачный октябрь: уступили «Ростову» (1:3) и не удержали победу с «Уфой» (1:1).

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По сравнению с матчем против «Эспаньола» главный тренер ЦСКА сделал два изменения. С первых минут на поле вышли Вадим Карпов и Иван Обляков; Звонимир Шарлия и Кристиян Бистрович же остались в запасе. С самого начала игры было заметно, что красно-синие были акцентированы исключительно на атаку и сразу продемонстрировали свой статус хозяев. Однако первый действительно голевой момент соорудили гости.

Форвард «Ференцвароша» Токмак Нгуен в контратаке на скорости убежал от Карпова и вышел один на один с Игорем Акинфеевым. Высокая скорость несколько помешала норвежскому нападающему, и тот, немного оступившись, не сумел толком пробить в дальний нижний угол — мяч пролетел рядом со штангой.

После этого ЦСКА вновь взял мяч под свой контроль и усилил давление на чужие ворота. Распечатать их на 35-й минуте мог Никола Влашич.

Федор Чалов классно разогнал атаку по центру поля, отпасовал налево на Арнора Сигурдссона, а тот вместо того, чтобы пробить, сделал разрезающую передачу в направлении Влашича.

Хорват оказался никем не прикрыт перед Денешем Дибушем, но умудрился не попасть по воротам с близкого расстояния.

Под занавес тайма ЦСКА вновь имел отличный шанс, чтобы выйти вперед.

На этот раз Влашич мог исправиться за свою ошибку и записать на свой счет голевую передачу. Хорватский хавбек вывел Сигурдссона на рандеву с голкипером, но исландец пробил точно в Дибуша и не сумел отметиться голом в раздевалку.

Во втором тайме «Ференцварош» стал смелее действовать в атаке, пользуясь свободными зонами, которые регулярно оставляли армейцы. Так, гости едва не воспользовались ошибкой Карпова, который у своей штрафной неожиданно потерял мяч. Нгуен подхватил снаряд и нанес удар метров с 15-ти. Выстрел форварда «Ференцвароша» заблокировал Хердур Магнуссон.

Ближе к концовке встречи ЦСКА, понимая, что необходимо побеждать для улучшения своего турнирного положения, стал большими силами наседать на ворота соперника. Так, например, отличный момент был у Чалова. Влашич прорвался по центру и сделал передачу налево в сторону Облякова, и тот сразу же прострелил на «девятку» армейцев.

Федор пробил в касание, но мяч пролетел рядом со штангой.

Несмотря на большие старания красно-синих, отметиться голом им не удалось. Зато свой момент успешно реализовали гости.

Исаэл в ходе контратаке ворвался на ударную позицию и пробил с близкого расстояния. Акинфеев отразил отразил, но на подборе первым оказался Зубков, который выкатил мяч Роланда Варге на пустые ворота.

Венгерский форвард, который вышел на поле за две минуты до гола, свой первый же момент реализовал.

Даже пяти компенсированных минут армейцам не хватило, чтобы спасти матч. Как итог — 0:1, ЦСКА потерпел третье поражение в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и остался с нулем в графе «набранные очки».

«Трабзонспор» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 0:2

У «быков» текущая еврокубковая кампания также выглядит неудачной. Если про провал в квалификации Лиги чемпионов уже все забыли, то о неудачах в Лиге Европы — нет. В первом матче «Краснодар» пропустил пять безответных мячей от «Базеля», а также проиграл «Хетафе» на своем поле — 1:2. Таким образом, ко встрече с «Трабзонспором» команда Мурада Мусаева (официально главным тренером краснодарского клуба является Сергей Матвеев) подошла с такой же статистикой по забитым и пропущенным мячам, как и ЦСКА перед игрой с «Ференцварошем» — 1:7.

Осознавая всю критичность ситуацию, «Краснодар» сразу же начал игру с «Трабзонспором» на встречных курсах, не обращая внимания на шумную поддержку фанатов в Турции. На седьмой минуте Магомед-Шапи Сулейманов имел отличную возможность открыть счет.

19-летний нападающий подработал мяч себе под левую и мощно пробил с линии штрафной, но попал в перекладину.

Чуть позднее Сулейманов вновь пытался проверить голкипера турок Угурджана Чакыра, но отправил мяч выше створа ворот «Трабзонспора».

Ответ хозяев не оставил себя долго ждать: Тони Нвакаим выполнил отличную передачу с левого фланга во вратарскую, где после рикошета на подборе первым оказался Филип Новак, пробивший по воротам. Спасти от пропущенного мяча «Краснодар» сумел Матвей Сафонов, у которого работы было и без того предостаточно.

К концу тайма «Трабзонспор» усилил давление на оборону гостей, заставляя ошибаться и фолить. В итоге за две минуты Урош Спаич и Кристофер Ольссон за срывы атак набрали по желтой карточке. Впрочем, к перерыву, «Краснодару» удалось выстоять и уйти в раздевалку без пропущенного мяча.

Вторую половину встречи «быки» также начали активно. И вновь Сулейманов имел возможность отличиться, но у молодого форварда «Краснодара» удар после прострела от Дмитрия Стоцкого не получился. Зато получился у Маркуса Берга.

Кристофер Ольссон отправил мяч на правый край штрафной, откуда Сергей Петров пробил с острого угла по воротам. Голкипер «Трабзонспора» удар отразил, но первым на отскоке оказался Берг, открывший счет.

Причем первый выстрел шведского форварда отразил Жоау Перейра, но защитник хозяев при этом умышленно сыграл рукой. Впрочем, Берга это не смутило, и вторым ударом он отправил мяч в ворота. Игрок «Трабзонспора» же за свой перфоманс был награжден желтой карточкой.

Ответить на пропущенный мяч мог капитан турецкой команды Хосе Эрнесто Соса, который после паса от Юсуфа Сари вырвался на ударную позицию, но с его ударом в ближнюю «девятку» справился Сафонов.

Спустя мгновение «Краснодар» едва не поставил точку в вопросе победителя встречи.

Вышедший на поле Мануэл Фернандеш аккуратно катнул на Вильену, Тони вышел почти один на один, но с близкого расстояния в дальний нижний угол не попал, пробив чуть мимо ворот. Шанс отметиться был и у Сулейманова, который вышел на рандеву с Чакыром после паса от Ари, но Магомед-Шапи предпочел прострелить на дальнюю штангу, где Соса опередил Фернандеша, не дав тому расстрелять пустые ворота.

В концовке встречи «быки» все же затолкали второй гол.

Вильена прошел до штрафной, отпасовал на Ари, а сам открылся в районе 11-метровой отметки, куда 9-й номер «Краснодара» и сделал передачу, выведя своего партнера один на один. Тот голевой момент реализовал. Таким образом, 2:0 — первая победа команды Мусаева в текущем розыгрыше Лиги Европы, которая позволила ей подняться на третью строчку группы С.