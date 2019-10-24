Новая беда Гончаренко: как ЦСКА проиграл «Ференцварошу»

Московский ЦСКА принимал на своем поле венгерский «Ференцварош». Перед игрой команда Виктора Гончаренко имела совсем не завидное положение и занимала последнюю строчку квартета Н с нулем в графе «набранные очки». Этот факт делал противостояние с коллективом под руководством украинского специалиста Сергея Реброва чрезвычайно важным, однако красно-синие потерпели третье поражение подряд, что серьезно усложняет им борьбу за выход в следующую стадию турнира.

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По сравнению с предыдущей игрой в Лиге Европы против «Эспаньола» состав красно-синих претерпел незначительные изменения. В центре обороны Звонимира Шарлию заменил 17-летний Вадим Карпов, который доказал свою состоятельность в матче прошлого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы». А вот игровая схема осталась традиционной для красно-синих: белорусский специалист выставил привычные 3-5-2 с Константином Кучаевым и Марио Фернандесом на флангах.

У стадиона в столь ответственный вечер было весело: уже ставшие классическими предматчевые активности от клуба нагнетали обстановку вокруг игры, хотя аншлаг армейцам собрать не удалось.

Перед матчами красно-синих на трибунах уже по традиции играет музыка из плейлиста футболистов. В этот вечер арену разогревали песни из плеера исландца Арнора Сигурдсона. До российской столицы из Венгрии добрались около двух сотен фанатов «Фенецвароша». Их поддержка на протяжении многих лет в Европе носит звание одной из самых ярких. Благодаря хорошей акустике стадиона венграм иногда удавалось перекричать армейскую торсиду, что бывает довольно редко.

Новый талисман включился в работу ещё до старта матча pic.twitter.com/tkLIdIgHv4 — Мaxim Guzhevsky (@guzhevsky) October 24, 2019

Среди почетных гостей на трибунах стадиона на 3-й Песчаной улице можно было заметить бывшего двойного чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) ирландца Конора Макгрегора. У 31-летнего бойца смешанных единоборств программа мероприятий в этот день была насыщена: сначала он опоздал более чем на два часа на свою пресс-конференцию, стал гостем спортивной телепрограммы, после чего отправился на матч Лиги Европы.

На трибунах в этот вечер тоже было жарко. Полностью забив трибуну за воротами, активные фанаты ЦСКА перед игрой подготовили красочный перфоманс.

«Мы уже прибыли. Давайте начнем вечеринку!» — под таким слоганом стартовала важнейшая игра для красно-синих в Лиге Европы.

Начало игры вышло ярким и захватывающим. Первая половина первого тайма прошла под активным давлением со стороны хозяев поля. Опасными ударами за этот период успели отметились дважды Иван Обляков и Ильзат Ахметов, пробивший из-за пределов штрафной в штангу. Почти сразу после этого эпизода Игорь Акинфеев рискованно вышел из ворот, но защитник подстраховал опытного вратаря.

Все контратаки венгерского клуба проходили через левый фланг, где Боли и Нгуен пытались использовать регулярные подключения Фернандеса в атаку. Вторая часть первого тайма осталась целиком за российской командой. Быстрый и качественный отрыв Николы Влашича завершился проникающей передачей на Арнора Сигурдссона, тот выкатил мяч к набегавшему справа Федору Чалову, которому нужно было лишь подставить ногу, но удар 21-летнего футболиста пришелся чуть правее каркаса ворот.

На протяжении всего первого тайма Влашич постоянно искал партнеров, был активен в центре поля, где совсем не ладилась игра у Ахметова.

Из-за его обрезов армейцам приходилось в спешном порядке возвращаться в оборону и лишать мяча атакующую группу игроков «Ференцвароша». Перед самым перерывом на рандеву с вратарем убежал Сигурдссон, но его удар пришелся прямо в Денеша Дибуша.

Вторая половина игры началась без изменений в составах обоих клубов. Первую замену Гончаренко провел только на 61-й минуте – вместо Кучаева, проведшего в целом удачную и хорошую игру на всем левом фланге, на поле появился хорватский полузащитник Кристиан Бистрович. Армейцы продолжали владеть инициативой и усиливать давление на ворота клуба из Будапешта. В середине тайма красно-синие подали два опасных угловых, после одного из которых Сигурдссон даже упал в штрафной, невзначай намекая арбитру матча Павлу Орлу на пенальти, но безрезультатно.

Плавно игра перешла в ту стадию, когда всего одна ошибка могла решить исход встречи. Наставник гостей нервно кружил в своей технической зоне, периодически размахивая руками и подсказывая своим игрокам. На 72-й минуте атакующая линия венгерского клуба претерпела изменения — поле покинул Боли, изрядно потрепавший нервы молодому Карпову. Михал Шкварка быстро включился в игру и поучаствовал в розыгрыше углового. А заметно уставший Ахметов уступил место Лукасу Сантосу, практически не выходящему на поле в футболке ЦСКА.

Под конец встречи Гончаренко, воспользовавшийся паузой, возникшей из-за оказания помощи получившему травму игроку «Ференцвароша», провел беседу с несколькими своими подопечными. Необходимо было подготовить финальный штурм ворот Дибуша — ничья ни в коем случае не устраивала московскую команду. И концовка, как казалось, проходила удачно. Сначала сильно после углового пробил Фернандес, из-за пределов штрафной наносил опасный удар Бистрович, но минутой позже ЦСКА сразу же пропустил решающую контратаку.

Голевой эпизод пришел после очередной потери мяча в центре поля — Иасэл бил в упор, отскочивший мяч принял Зубков, отпасовавший на Роланда Варгу, который не оставил шансов Акинфееву. 0:1 – кажется, что плей-офф Лиги Европы в нынешнем сезоне для команды Гончаренко так и останется недосягаемым.

В параллельном матче группы Н болгарский «Лудогорец» уступил дома каталонскому «Эспаньолу» с таким же счетом. Испанская команда возглавила квартет, «Лудогорец» расположился на втором месте с шестью очками, «Ференцварош» с четырьмя очками — третий. Армейцы же так и не сумели за три игры заработать ни одного очка.