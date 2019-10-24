Португалия впереди: у России отбирают место в Европе

Весь еврокубковый сезон-2019/20 проходит для России под страхом потери третьего места в Лиге чемпионов, а также еще нескольких «плюшек», которые дает шестая строчка таблицы коэффициентов УЕФА.

Это грозит не со следующего сезона, так как еврокубковое представительство на него уже сформировано, чтобы команды во всех чемпионатах изначально четко знали, что им даст какое место в своих внутренних турнирах.

Но вот кампания-2021/22 может для России пройти уже в ином формате, нежели сейчас, и это грустно.

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Если по итогам сезона Россия окажется на седьмой строчке позади Португалии, то сможет выставить в Лигу чемпионов только две команды, и хотя одна из них по-прежнему будет попадать сразу в групповой этап (сейчас попадают сразу две), она уже будет посеяна не в первой корзине.

Ситуация была для Премьер-лиги печальной изначально. В этом сезоне у России стартовали в еврокубках шесть команд против пяти португальских, что не дает в борьбе никакого преимущества, потому что набранные очки для получения коэффициента делятся на количество команд в клубных турнирах Европы, что уравнивает шансы.

Так что после вылета тульского «Арсенала» от азербайджанского «Нефтчи» в первом же этапе квалификации Лиги Европы с двумя поражениями (то есть вообще без помощи коэффициенту страны) ситуация стала плохой — у стран осталось по пять команд, но каждое португальское очко было ценнее.

В итоге во многом ключевым было противостояние «Спартака» и «Браги» в раунде плей-офф Лиги Европы за выход в группу. Красно-белые дважды уступили, и у России осталось четыре команды в еврокубковых турнирах против пяти португальских.

При этом усложняет ситуацию еще и распределение по турнирам. У России в Лиге чемпионов, где очки набирать априори труднее, «Зенит» и «Локомотив», в то время как Португалия там представлена только «Бенфикой», ведь «Порту» не пустил на групповую стадию «Краснодар» (не попавший в итоге туда и сам).

К счастью, «Зенит» и «Локо» достойно представляют страну и набрали на двоих уже 7 очков за три тура — больше, чем от них изначально объективно ждали. Хотя на этой неделе матчи складывались так, что остается расстраиваться из-за поражений от «РБ Лейпцига» и даже «Ювентуса»! Оба наших клуба вели в счете и вполне могли взять очки.

А вот «Бенфика», до того проигравшая дважды (в том числе «Зениту»), на этот раз переиграла французский «Лион», подравняв баланс.

Но главным поставщиком очков все же является второй еврокубок, а там, во-первых, у Португалии сразу четыре команды («Порту», «Спортинг», «Брага» и «Витория»), в то время как Россию представляют лишь ЦСКА и «Краснодар». А уж о выступлении их в турнире и вовсе говорить не хочется. Команды Виктора Гончаренко и Мурада Мусаева в не самых страшных группах умудрились на двоих не набрать после двух туров ни одного очка. Если ситуация не изменится, то уже к весне шансов вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов у России не останется.

Ну а вообще, единственным вариантом видится следующий: ЦСКА с «Краснодаром» оживают, начинают побеждать и выходят в евровесну, где к ним в плей-офф Лиги Европы присоединяются «Локо» и «Зенит», которые займут третьи места в своих квартетах (причем сине-бело-голубым надо еще выбить «Бенфику»).

Ну и, конечно, в плей-офф надо будет побеждать и выступать лучше конкурентов. Шансы есть, но они невелики. В любом случае, слово за «Краснодаром» и ЦСКА. Без их побед ничего не будет.

Сейчас наступает время спаренных туров. ЦСКА сначала примет венгерский «Ференцварош», а затем съездит к нему в гости. Здесь армейцы выглядят фаворитами, хотя, конечно, после 1:5 от болгарского «Лудогорца» это все достаточно условно.

«Краснодар» отправился в Турцию, где сыграет с «Трабзонспором», который примет потом в четвертом туре. Здесь все посложнее, поскольку «быки» сами явно не в форме, а соперник идет на втором месте в национальном чемпионате. Зато, если российским командам удастся набрать за ближайшие игры по шесть очков, это очень поднимет их шансы на выход в плей-офф, ну и на коэффициенте положительно скажется.