«Хабиб не дерется за Россию!» Как Конор раскручивал реванш

Серая осень опустилась мраком на центр Белокаменной. Моросящий дождик и черные окна многоэтажек столицы дополняли не самый радужный вид будничной Москвы.

Но собравшимся на Тверской улице журналистам и болельщикам безрадостный пейзаж ничуть не портил настроения. Ведь в Москву пожаловала одна из главных звезд смешанных единоборств современности Конор Макгрегор.

Вообще, пресс-конференция должна была начаться в 10.30 по московскому времени — как показалась сначала, мероприятие не стартовало из-за большого количества аккредитованных журналистов. Однако затем выяснилось, что Конор… пил кофе. Таким образом, Макгрегор появился на публике лишь в 12:45, спустя почти два часа после запланированного начала.

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Он вошел, победно развел руки под грустную ирландскую мелодию и, после нескольких вводных слов и пиара собственного алкогольного бренда (бутылочку виски ирландский спортсмен якобы даже передал в 2018 году президенту России Владимиру Путину), сделал анонс своего возвращения в октагон.

«Я вернусь в клетку 18 января. «Т-Мобайл Арена», Лас-Вегас. Бой назначен — все официально. Да, я знаю соперника, но пока не могу сказать, кто это. Ведь если я назову вам его имя, UFC потом неожиданно поменяет мне оппонента», — громыхнул Макгрегор на все спортивные СМИ мира, еще и бросив камень в огород руководства промоушена.

В контексте уже запланированных поединков других кандидатов восьмиугольник с Печально известным могут разделить Джастин Гэтжи и Дональд Серроне. Не забываем и о трилогии с Нейтом Диасом, о которой мечтает сам Конор... Однако пока это всего лишь догадки.

А затем настало время Хабиба! Ему Макгрегор отвел больше половины своих монологов, на эмоциях пройдясь как по самому непобежденному россиянину, так и по его родному Дагестану.

«Он боится рисковать, потому ничего не заслуживает! Дерется с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы — они убегают, трусят. Такой же и Нурмагомедов: все это в его природе.

Однако я сказал ему: «Беги — все равно не убежишь от реванша». Я буду драться с Хабибом в Москве, мать-Россия увидит эту битву!

Знаете, я не считаю, что он представляет свою страну. Когда это было? Где его триколор?! Я представляю Ирландию и всегда выхожу с ирландским флагом», — кричал эпатажный атлет со сцены, высмеивая побеждавшего его Нурмагомедова и манеру ведения боя Орла.

«Он нюхает зад соперникам! А если хочет понюхать мой кулак, пусть спросит своего брата Абубакара», — смеялся гость, намекая на потасовку после боя в Лас-Вегасе в октябре 2018 года.

В то же время на вопрос о неприязни к заклятому врагу Конор ответил, что не испытывает ненависти к Хабибу. Для него это лишь разгоряченное соперничество, которое скоро разрешится:

«Возможно, мы даже когда-нибудь помиримся».

Было и обилие странных и нелепых вопросов, совсем не вписывавшихся в событие с участием звезды UFC. И если реплику из зала про изнасилование 20-летней девушки организаторы даже не решились переводить, а предложение о продвижении своей персоны в молодежных соцсетях сам Конор свел на нет очередной рекламой виски, то о резонансном бое Александр Емельяненко — Михаил Кокляев ирландцу пришлось высказаться.

«А кто второй? Таскает тяжести? Просто супер! Парень решил рискнуть — вот то, что хочет видеть публика. Это ключ к успеху. Я также в свое время рискнул с Мейвезером. В общем, посмотрю бой, спасибо, что сказали», — потупил глаза ирландец.

Последним вопросом, который чуть не забраковали организаторы, был про болевой прием (ошибочно называемый во время мероприятия «удушающим») Хабиба в битве в Лас-Вегасе.

«Как можно было снять тот захват? Видео, как освободиться из такого приема, я видел 888 раз. Да, у Нурмагомедова есть подобные навыки, но в реванше мы это исправим», — заверил Макгрегор.

А затем были признания в любви к России и уважении к водке; улыбки, автографы и десятки селфи… В итоге, Макгрегор покинул свою первую пресс-конференцию в Москве, прошедшую в рамках мероприятия Pari Match, лишь в два часа дня. Уставший Конор вышел через выход во двор, однако и тут его настигли поклонники. Фанаты ирландской суперзвезды бежали за любимцем прямо до Тверской, пока кортеж ирландца не растворился в суете трафика мегаполиса.