«Тренер-неудача» или целая эпоха: философия Арсена Венгера

С именем Арсена Венгера связаны основные этапы возникновения и развития Английской премьер-лиги (АПЛ), и даже после ухода из британского футбола он остается одним из наиболее востребованных специалистов. За почти 30-летнюю карьеру его восхваляли, ненавидели, требовали отставки, но каждый раз он оставался, чем, пожалуй, и запомнился — стойкостью и упорством, несмотря на все внешние факторы, которые зачастую были против него. В Англии он выиграл всего 17 трофеев, однако это так и не заставило его сдаться, и он продолжал.

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Венгер получил широкую известность не только как один из самых стабильных и спокойных тренеров в АПЛ, но и прославился своим знаменитым соперничеством с не менее легендарным сэром Алексом Фергюсоном, долгое время возглавлявшим «Манчестер Юнайтед». Оба — титаны британского футбола и вечные оппоненты на поле. Собственно, иначе быть не могло, поскольку француз работал с лондонским «Арсеналом» 22 года, посвятив ему всю сознательную карьеру, а Фергюсон в это время, с 1986 по 2013, строил «МЮ».

«Я не так крепок психологически, как Алекс Фергюсон. В 65 я точно найду себе какую-нибудь другую работу, если только не буду чувствовать себя так же, как сейчас», — обещал Венгер, но продержался все-таки дольше, побив рекорд шотландского тренера по количеству игр, возглавляя команду АПЛ.

Так или иначе, но успехи обоих специалистов серьезно расходятся. «Арсенал» под руководством Венгера блистал в сезоне-2003/04, когда команда выиграла чемпионат Англии, а также вошла в историю как первый коллектив, не проигравший ни одного матча в сезоне. За это по окончании соревновательного года «канониры» получили специальную золотую версию кубка. И, что еще более примечательно, один из лучших сезонов в карьере провел соотечественник Венгера Тьерри Анри, наколотивший 30 голов за «Арсенал».

Интересно, что в это же время в лондонской команде появился будущий лидер Сеск Фабрегас, которому только исполнилось 16 лет. Развитие его карьеры связывают непосредственно с влиянием Венгера, хотя похожих прорывов у футболистов, которых тренировал француз, было достаточно: например, тот же Анри, Петр Чех, Эшли Коул и многие другие. А в 2018-м Венгер даже получил высшую награду Либерии за вклад в развитие футбольной карьеры нынешнего президента страны Джорджа Веа, который выиграл «Золотой мяч», выступая за «Монако».

По сути дела, развитие молодых игроков — основное направление, по которому работал Венгер в «Арсенале». «Канониров» неоднократно критиковали за низкую активность на трансферном рынке и отсутствие громких приобретений, особенно в тот период, когда других клубы из элиты АПЛ готовы были тратить по €100 млн в межсезонье. У француза была другая тактика, и он ее придерживался. «Мы не покупаем звезд, мы их делаем», — множество раз повторял Венгер.

Когда же Фергюсон был уже близок к завершению тренерской карьеры, то у французского специалиста появился новый визави — Жозе Моуринью. Их конфликт начался аж в 2005 году: португалец и француз обменивались колкостями в адрес друг друга в прессе, критикуя тренерский стиль и философию каждого. Но иногда бывший тренер «Челси» переходил границы.

«Венгер – тренер-неудача, именно в этом он специалист. Если бы я в «Челси» за восемь лет не завоевал ни одного трофея, то ушел бы и никогда не возвращался», — сказал однажды он.

Перепалки продолжались до 2014 года, когда в ходе очного матча Венгер и Моуринью едва не подрались, устроив стычку. Спустя некоторое время оба тренера выразили желание помириться. Серьезной ненависти между ними никогда не было, а если и была, то касалась именно поля и мяча. Но, несмотря на это, подобные трэштокинг и истории всегда привносили определенный шарм в английский футбол, и в этом Венгер-тренер был действительно силен.

Кроме «Арсенала» Венгер работал и в некоторых других клубах. Начинал карьеру он в «Страсбурге», позднее были «Канн» и «Нанси», а на родине он наиболее известен по работе с «Монако». С монегасками француз работал с 1987 по 1994 год. Именно этот период стал расцветом карьеры Венгера: в сезоне-1987/88 «Монако» стал чемпионом Франции, а в 1992 — обладателем серебряных медалей, в 1989 — финалистом Кубка Франции, спустя два года — его обладателем, в 1992 — финалистом Кубка Обладателей Кубков. Благодаря успеху в «Монако» его пригласили в японский клуб «Нагоя Грампус», после чего уже последовало путешествие в Англию.

«Да, я боюсь жизни после футбола», — признавался Венгер. Тем приятнее видеть, что сейчас у французского тренера все хорошо. Он изменил не только «Арсенал», но и весь английский футбол, практически оставив за собой целую эпоху.