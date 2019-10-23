За допинг — в тюрьму на 10 лет: в США одобрили закон Родченкова

Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта об уголовной ответственности за допинговый сговор.

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Он должен криминализировать участие в «создании схем по оказанию влияния на результаты крупных международных соревнований при помощи запрещенных веществ или методов».

Законопроект был назван в честь Григория Родченкова (The Rodchenkov Anti-Doping Act — RADA) — бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, который в 2016 году сбежал в США, подробно рассказал о якобы существовавшей в России государственной системе поддержки допинга и теперь скрывается за океаном по программе защиты свидетелей.

Законопроект предусматривает суровые наказания за участие в мошеннических схемах по применению стимуляторов. В частности,

организации, уличенные в подобных махинациях, могут получить штраф до $1 млн, частные лица — до $250 тысяч. Кроме того, нарушители рискуют отправиться в тюрьму на срок до десяти лет.

Также в тексте упоминается, что все информаторы антидопинговых структур должны получать защиту от возможной мести тех, чей обман они раскрыли.

Авторы законопроекта планируют, что он будет действовать на всех турнирах с участием американских спортсменов (не только на территории США, но и на международных соревнованиях), а также на всех спортивных событиях, которые проводятся при спонсорской поддержке компаний, ведущих бизнес в США.

Учитывая, что атлеты и спонсоры из Америки присутствуют на большинстве крупных турниров, выходит, что почти любые антидопинговые нарушения будут подпадать под юрисдикцию суда США.

Остается лишь вопрос, как американские власти планируют привлекать к ответственности нарушителей-иностранцев, особенно если факт махинаций был зафиксирован в другой стране. Требовать их выдачи? Однако нет сомнений в том, что, если кто-либо будет пойман на допинге во время соревнований в США, то у него явно возникнут серьезные проблемы.

Впрочем, законопроект еще не принят официально: ему нужно еще получить одобрение Сената, а затем — президента Дональда Трампа, чья подпись требуется для того, чтобы закон вступил в силу. Однако после одобрения в Палате представителей можно считать, что акт Родченкова уже находится на финишной прямой.

Сам беглый химик высказался о данной инициативе не без доли пафоса.

«В этот день мы приняли историческое решение во имя идеалов честного спорта. С принятием этого законопроекта в Палате представителей борьба с допингом переходит на новый уровень эффективности.

До настоящего момента те, кто стоял за созданием коррупционных схем по применению допинга, оставались безнаказанными. Но после вступления в силу Акта Родченкова это может наконец измениться.

RADA вооружит США и всех жертв допинговой коррупции легальными инструментами для преследования и наказания всех лиц, которые ранее оставались нетронутыми», — приводит слова экс-главы Московской лаборатории портал Inside The Games.

Напомним, данный законопроект был внесен на рассмотрение конгрессменов еще в конце января 2019 года, причем его совместно составляли сенаторы Оррин Хэтч и Шелдон Уайтхаус из противоборствующих партий — Республиканской и Демократической.

Свою инициативу политики объясняли тем, что 22 января Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено в правах, несмотря на длительную задержку по передаче базы данных из Московской лаборатории экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Это событие сенаторы восприняли как доказательство того, что международные органы якобы не в состоянии поддерживать чистоту спорта, и решили, что этой задачей должны дополнительно заняться власти США.

Уайтхаус даже писал в своем твиттере, что американцы таким образом «обязаны дать мощный ответ на неправильное поведение коррумпированного российского правительства».

My colleagues, @SenatorWicker, @JacksonLeeTX18, & @michaelcburgess joined me in introducing the Rodchenkov Anti-Doping Act because we know that we must meet the bad behavior of Russia's corrupt govt with strength.



Anything less they take as encouragement.https://t.co/sGWdvcUke9 — Sheldon Whitehouse (@SenWhitehouse) January 29, 2019

Любопытно, что ни WADA, ни Международный олимпийский комитет (МОК), которым власти США таким образом хотят оказать помощь, явно не в восторге от этой идеи. Судя по всему, спортивным структурам не нравится то, насколько сильно американское руководство может вмешаться в их функции.

«Вызывает опасения тот факт, что законопроект может затронуть представителей всех 206 Национальных олимпийских комитетов, которые являются членами МОК.

Введение уголовной ответственности в США против нарушителей из других стран выглядит странным», — говорилось в заявлении пресс-службы Международного олимпийского комитета.

В России Акт Родченкова также восприняли в штыки.

«В спортивном мире существует WADA, в соответствии с кодексом которого живут все страны. Он является законом как для американского и российского антидопинговых агентств, так и для организаций других стран.

Если на территории США решат ввести другие правила, то спортсмены из других государств просто не будут выступать там»,

— предположил депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в комментарии RT.

А член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Дегтярев и вовсе назвал возможное принятие закона Родченкова «методом давления на страны и международные институты».

«США снова пытаются строить из себя мирового жандарма. Международным спортивным организациям стоит задуматься о том, а не планируют ли США распустить их по домам, чтобы единолично выполнять их функции?» — цитирует Дегтярева газета «Взгляд».