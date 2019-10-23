«Ювентусу» было очень тяжело»: как «Локо» поразил Роналду

Московский «Локомотив» потерпел крайне обидное поражение на стадионе туринского «Ювентуса» в рамках Лиги чемпионов — до 76-й минуты москвичи вели в счете, и лишь шикарный гол Пауло Дибалы из-за пределов штрафной сумел переломить ситуацию.

После этого подопечные Юрия Семина, изрядно уставшие от атак итальянцев, позволили себе ненадолго потерять концентрацию и пропустили второй гол за две минуты. Отличился все тот же Дибала, который успел на добивание после того, как Маринато Гилерме вытащил почти мертвый мяч.

Пауло Дибала за 2 минуты оформил дубль и перевернул ход матча #ЮвентусЛоко #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/0l3g4HlgO1 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 22, 2019

Так рассыпалась сказка «железнодорожников», которые вышли вперед на 30-й минуте, когда Алексей Миранчук в касание с лета отправил мяч под перекладину, грамотно подстроившись под отскок после удара Жоау Мариу.

Гол Алексея Миранчука в ворота «Ювентуса».



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После матча Алексей признался, что ожидал от Мариу удобного паса под удар, однако португалец решил пробить сам. Тем не менее его выстрел помог дезориентировать голкипера, и Миранчуку осталось лишь пробить по пустым воротам.

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«Мой гол родился из игрового момента. Подкараулил соперника на противоходе, отдал передачу на Мариу. Думал, что он вернет мне сразу мяч, но получилось, что снаряд после его удара отскочил ко мне. Надо было просто попасть в створ. Удалось забить, но играть было непросто», — рассказал полузащитник.

Также автор единственного гола «Локомотива» поделился мнением о том, почему его команде не удалось удержать преимущество над соперником или хотя бы добиться ничьей.

«Под конец встречи мы уже устали, недоработали какие-то сантиметры, и нас сразу наказали. Надо быть более сконцентрированным и свои моменты реализовывать.

Готов ли я играть в европейских клубах? Мне интересно играть против таких команд. Легко не было, но интересно», — признался Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

Игра Алексея привлекла внимание даже главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри.

«В составе «Локо» мне понравился Миранчук, — заявил специалист на послематчевой пресс-конференции. — У него классная левая нога. Если москвичи сыграют так же в ответной встрече с нами, то они будут претендентами на Лигу Европы (туда попадает клуб, который занял третье место в своей группе Лиги чемпионов. — «Газета.Ru»)».

При этом Сарри подчеркнул, что его подопечные должны были забивать больше и в целом контролировали ход встречи, однако гол Миранчука выбил их из колеи.

«Мы действовали так интенсивно, что нам даже в голову не приходило, что мы можем сами пропустить. Когда же это произошло, мы не знали, как реагировать. Однако нам удалось повернуть игру в нужное русло и показать разницу в классе между двумя клубами», — подытожил наставник «старой синьоры».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча заявил, что его подопечным банально не хватило выносливости, чтобы выдержать тот град атак, которыми «Ювентус» осыпал их во втором тайме. Учитывая, что на замену у туринцев вышли такие люди, как Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески и Адриен Рабьо, а у «Локо» — только Александр Коломейцев, можно понять, почему «бьянконери» удалось усилить игру, а «железнодорожникам» было нечем ответить.

«Мы испытываем большое разочарование из-за того, что не довели до конца хорошее дело. На ход матча большое влияние оказали замены «Ювентуса», соперник постоянно оказывал давление, что и вылилось в голы.

У нас же некого было выпускать, а игрокам не хватило физических кондиций. Но я в любом случае всеми доволен. Получится ли дать бой в Москве? Конечно»,

— заверил специалист.

Также Семин добавил, что после матча лидер итальянской команды Криштиану Роналду признался ему, что играть против «Локомотива» было довольно сложно.

«Криштиану сказал мне, что «Ювентусу» пришлось тяжело в матче с нами и что мы могли бы еще больше раскрыться. Я же ответил, что если бы мы пошли в атаку смелее, то нам самим было бы сложнее», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Автор спасительного дубля «Ювентуса» Пауло Дибала, который в этом сезоне появляется на поле отнюдь не регулярно, после матча поведал, как сильно нуждался в этих голах.

«Я безумно счастлив! Мне действительно нужно было забить два этих мяча. В матче нам пришлось очень нелегко, но зато мы смогли продемонстрировать, какой большой опыт есть у наших игроков.

Мы смогли оставаться хладнокровными до самого конца и в итоге забили. У тренера есть свои идеи, и мы полностью ему доверяем», — цитирует аргентинца официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча «Локомотива» и «Ювентуса» состоится 6 ноября в Москве, а незадолго до этого, 27 октября, «железнодорожники» проведут принципиальный матч против «Спартака» в чемпионате России.

Тем не менее полузащитник красно-зеленых Владислав Игнатьев заверил, что обилие ответственных матчей не станет проблемой для команды.

«Время приготовиться и разобрать «Спартак» есть. Не нужно смотреть на его место в таблице (в данный момент «Локомотив» на первой строчке, «Спартак» — на десятой. — «Газета.Ru»). Это дерби, принципиальный матч, так что мы выложимся полностью, чтобы победить.

После поражения от «Ювентуса» все ребята в раздевалке были очень расстроенными, потому что проигрыш вышел очень обидным. Я бы не сказал, что у соперника было много опасных моментов.

Все голы и дальние удары приходили из середины поля. Однако в Москве будет совсем другой матч», — пообещал Игнатьев.

В данный момент таблица группы D в Лиге чемпионов выглядит так:

1. «Ювентус» — 7 очков

2. «Атлетико» — 7 очков

3. «Локомотив» — 3

4. «Байер» — 0