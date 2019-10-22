В минутах от сенсации: как «Ювентус» ограбил «Локо»

«Ювентус» с трудом обыграл московский «Локомотив» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1. «Железнодорожники» были близки к сенсации, но умудрились пропустить два мяча за две минуты.

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Первый тайм прошел на встречных курсах, и «Локомотив» совершенно точно не оправдал ожидания итальянцев, которые рассчитывали увидеть избиение младенца. Однако, учитывая разницу в классе, москвичи играли от обороны.

Основные силы защитной линии «железнодорожников», как и прогнозировалось, были направлены на то, чтобы сдержать главную звезду соперника — португальского нападающего Криштиану Роналду.

Несмотря на выдающиеся персональные данные, пятикратный обладатель «Золотого мяча» больше играл в подыгрыш одноклубникам, хотя и имел несколько моментов для того, чтобы открыть счет.

Неспешная осада «Ювентуса» ворот гостей, так или иначе, своих плодов не дала: минимум возможностей забить, которые москвичи своевременно купировали. Так или иначе, в первую полноценную атаку футболисты «Локо» вышли аж на 30-й минуте игры, которая оказалась принесла. На 30-й минуте Алексей Миранчук протащил мяч, на технике обыграл Леонардо Бонуччи один в один, и отдал набегавшему по свободному левому полуфлангу в штрафную Жоау Мариу. Португалец пробивал в противоход Войцеха Щченсны, который успел выбросить руку и спасти свою команду. Но снаряд снова отскочил к Миранчуку, и хавбек «железнодорожников» уверенно пробил под самую планку ворот.

После пропущенного гола игроки «бьянконери» усилили давление на ворота «Локомотива», однако гости уверенно оборонялись, блокируя большинство ударов хозяев. Под конец тайма мяч в рамке Гильерме все же побывал, но секундой ранее главный судья встречи зафиксировал фол Роналду на вратаре «железнодорожников». По итогам этого эпизода, к слову, стражу ворот москвичей пришлось оказывать медицинскую помощь, несмотря на громкий свист и недовольство трибун.

Как итог, «Локомотив» в первом тайме хотя и провел одну атаку, все остальное время обороняясь, но подопечные Юрия Семина играли действительно тактически грамотно, не нарушая правил и не допуская грубых ошибок.

Что касается «Юве», то футболисты Маурицио Сарри уже в которой раз в этом сезоне продемонстрировали не самую лучшую игру в обороне: команда регулярно пропускает от соперника, который объективно намного ниже классом. Обычно главной проблемой является неопытность Маттейса де Лихта, но в связке с ним начал ошибаться и Бонуччи, что не может не беспокоить поклонников туринского клуба.

Второй тайм же, что удивительно, дался «железнодорожникам» намного легче. Осада на ворота была уже не столь стремительной, что давало «Локо» время отдышаться и хотя бы немного подержать мяч. Единственное, что серьезно настораживало, так это игра Гильерме. Вратарь красно-зеленых раз за разом играл неуверенно на выходе и едва не привозил опасные моменты, но в целом провел довольно сильный матч.

Но сил у «Локо» держать один уровень концентрации на протяжении всего матча не хватило. Давление «Ювентуса», которое не прекращалось по ходу всей встрече, не могло не отразиться на итоговом счете. Опасных моментов становилось все больше и больше, а на 77-й минуте Пауло Дибала обыгрался с Хуаном Куадрадо возле штрафной «железнодорожников», после чего нанес красивейший удар с 22-х метров под самую крестовину, а стоящий на ленточке Гильерме провожал мяч только взглядом.

Уже спустя две минуты явно поймавший кураж Дибала оформил дубль. Алекс Сандро нанес мощный удар с дальней дистанции, Гильерме каким-то чудом вытащил мяч из-под самой стойки, но отбил снаряд прямо перед собой, чем и воспользовался аргентинский форвард, спокойно сыграв на добивании.

В параллельной встрече группы D матч получился не менее напряженным. Мадридский «Атлетико» на своем поле принимал леверкузенский «Байер». До концовки второго тайма команды играли равно и, как казалось, уже смирились с ничьей, но выход на замену нападающего Альваро Мораты перевернул ход встречи. На 78-й минуте испанский нападающий нанес точный удар головой, записав на свой счет единственный гол в матче. Благодаря этой победе «матрасники», как и «Ювентус», набрали семь очков и продолжают возглавлять квартет на двоих.

А «Байер» с тремя поражениями и нулем баллов остался на последнем месте, чем существенно упростил «Локомотиву» борьбу как минимум за третье место в группе, которое позволяет выступить в плей-офф Лиги Европы.

6 ноября москвичи уже в своих стенах примут «Ювентус», поэтому возможность у «железнодорожников» поквитаться с «бьянконери» будет совсем скоро.