Срыв главного боя UFC в России: Волков остался без соперника

9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет престижный турнир UFC Fight Night. В его со-главном бою Забит Магомедшарипов сразится с Келвином Каттаром, а изюминкой вечера должен был стать поединок элитных тяжеловесов, в котором оппонентами были заявлены россиянин Александр Волков и бразилец Джуниор дос Сантос.

Так или иначе, этим планам уже не суждено сбыться, потому что 35-летний бразильский боец не приедет в столицу. Бой уже отменен.

«Дос Сантос снялся с боя из-за проблем со здоровьем», – сообщили в команде Волкова.

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Вообще, поединок Волкова с дос Сантосом был суперожидаемым событием. 30-летний россиянин сейчас находится в самом расцвете сил и после подписания контракта с UFC осенью 2016 года уверенно шел к бою за титул, пока не допустил осечку.

Перейдя в главный бойцовский промоушен мира из М-1, где владел чемпионским титулом, россиянин начал с победы раздельным решением над опытным американцем Тимоти Джонсоном, затем завершил карьеру в промоушене другого представителя Америки брутального Роя Нельсона, техническим нокаутом переиграл голландца Стефана Стрюве, а 17 марта прошлого года, похоже, закончил карьеру опытнейшего бразильца Фабрисиу Вердум, отправив того в нокаут. Тот бой был назван поединком вечера.

Однако год назад победная поступь Драго (прозвище Волкова — «Газета.Ru») оборвалась, причем довольно обидно.

Поединок с Дерриком Льюисом был очередной ступенькой на пути к бою за титул, и на протяжении всех трех пятиминутных раундов Волков если не доминировал, то уж точно вел по очкам, однако за несколько секунд до конца последнего отрезка пропустил тяжелый удар соперника и был добит.

В итоге право сразиться за титул уже на следующем шоу UFC через месяц получил американец, который, правда, уступил действовавшему на тот момент чемпиону Даниэлю Кормье.

Уже после этого в своем следующем бою Льюис сошелся как раз с дос Сантосом и снова был бит. Бразилец отправил соперника в нокаут, а поединок был признан лучшим боем вечера.

Для Волкова встреча с Джуниором должна была стать во многом определяющей. В апреле россиянин мог был сойтись в Санкт-Петербурге с ветераном UFC Алистером Оверимом, однако был снят с турнира по достаточно туманным причинам.

Изначально разговоры шли о том, что в анализе Александра был обнаружен допинг, однако сам боец позже опроверг эту информацию.

«Я снялся с боя с Оверимом по состоянию здоровья. Подробности не хотел бы комментировать. Не хочу выпускать эти вещи на всеобщее обозрение. И большое спасибо UFC, что они меня полностью поддержали. Мы учли ошибки, и урегулировали все вопросы со здоровьем. О том, что я возглавлю новый турнир в России, разговоры начались через три недели после отмены боя в Санкт-Петербурге. К концу апреля — в мае я был уже в форме и готов тренироваться», — рассказал боец.

В итоге Волков действительно стал хедлайнером турнира UFC в России, и дос Сантос выглядел идеальным оппонентом: бывший чемпион промоушена, побеждавший на протяжении карьеры таких ребят, как Вердум, Стрюве, Мирко Филиппович, Нельсон, Фрэнк Мир, Марк Хант, Бен Ротвелл.

Да и своих обидчиков по чемпионским боям Кейна Веласкеса с действующим обладателем титула в тяжелом дивизионе Стипе Миочичем дос Сантос тоже на протяжении карьеры обыгрывал.

В любом случае, в октагон на домашнем турнире Александр все равно выйдет, и теперь речь идет лишь о том, кто станет его соперником.

Уже появились слухи, что сам Волков хотел бы организовать реванш с Льюисом, и это может стать по-настоящему красивой историей. В случае реванша, конечно.

«Мы попросили устроить реванш с Дерриком Льюисом. Ждем ответа от UFC. В любом случае бой Александра в Москве должен состояться. Мы готовы драться. И нам точно предложат замену, — рассказал «СЭ» менеджер бойца Иван Банников.

— Еще же три недели до боя, времени достаточно. Можно товарища с ингалятором! Я про Грега Харди. Шутка. Какой еще Харди? Если UFC перенесет бой Льюиса с Благоем Ивановым и даст Деррика нам на реванш, все будут счастливы. Есть еще вариант с Нганну, но я боюсь, это скорее для pay-per-view, чем для боя в Москве».

Кстати, бой с Нганну действительно мог бы стать не менее громким событием. Еще недавно французский Хищник считался самым опасным бойцом в тяжелом дивизионе UFC, но когда он на серии из шести викторий в промоушене добрался до титульного поединка, был разбит Миочичем, а потом уступил вдогонку еще и Льюису.

Впрочем, сейчас француз находится на еще одной серии побед — он оправился от неудач и и поочередно нокаутировал Кертиса Блейдса, Веласкеса и дос Сантоса.

В любом случае, неизменным остается тот факт, что Волков сейчас является одним из самых перспективных тяжеловесов в UFC, но для карьеры победа в бою на вечере в Москве ему просто необходима. Кто бы ни был соперником.