«Обварили заживо, звери»: полицию обвинили в смерти футболиста

Сестра игравшего за черняховский «Прогресс» 36-летнего футболиста Ивана Вшивкова сделала громкое заявление.

Она обвинила стражей правопорядка в убийстве спортсмена, который обварился кипятком в полицейском участке и скончался от термических ожогов в больнице.

«На этом фото мой старший брат, всегда такой же улыбчивый и открытый, балагур и душа компании… Вчера его не стало, потому что он был убит теми, кто должен нас защищать; кто прикрывается громким «доблестные сотрудники полиции». Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как и в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают свой зад, заявляя, что он сам вырвал батарею и получил ожог тела 70%.

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Не нужно быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что эта ситуация нереальна и просто абсурдна!» — написала девушка на своей странице ВК, добавив, что ее семье не нужна жалость.

Родные погибшего хотят, чтобы об этой ситуации узнало как можно больше людей. «Неважно, откуда вы — из Калининграда, Перми или любого другого города страны – самое главное, чтобы такое не произошло с чьим-то другим братом, сыном или отцом.

Нашему Ване было всего 36 лет, у него осталось двое замечательных детей и любящая его семья. Покойся с миром, братик. Так, как ты, не танцевал никто!»

— закончила сестра спортсмена пост в социальной сети.

Незадолго до заявления сестры Вшивкова в УМВД утверждали, что мужчину доставили в дежурную часть за совершение административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство». Футболист якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и по отношению к сотрудникам полиции вел себя крайне агрессивно.

Семья же Вшивкова склоняется к другой версии.

«Никакого «мелкого хулиганства» не было. 19 октября мой сын отмечал дома день рождения зятя. Вечером они пошли в магазин. Переходили дорогу – до дома оставалось 100 метров. В этот момент мимо проезжали полицейские. Они увидели, что Иван выпивший и сказали, что забирают его в отдел», — опровергает позицию следствия мать Ивана.

В отчете также говорится, что сначала задержанный сломал систему видеонаблюдения, а затем вывел из строя батарею отопления, что и привело к трагическим последствиям.

«Я здесь 18 лет работаю, но такое вижу впервые. Чтобы получить такие ожоги, кипяток должен не одну, не две и даже не пять минуть поливать тело», — приводит слова врача портал Klops.ru.

Как итог, следственный комитет уже начал доследственную проверку по факту гибели задержанного.

В контексте случившегося в Калининграде нельзя не вспомнить другие случаи, когда спортсменов не удавалось спасти после трагических стечений обстоятельств.

В середине лета 2019 года форвард хоккейного клуба «Авангард» Ночной хоккейной лиги Никита Воропаев стал участником смертельной драки в Тамбове.

Как информировал портал 7info, 27-летний спортсмен возле бара заступился за девушку, после чего 21-летний противник нанес атлету несколько сильных ударов в голову. Несмотря на причиненный ущерб здоровью, Воропаев оправился от потасовки и даже самостоятельно дошел до дома.

Однако позже спортсмену стало хуже — ему пришлось обратиться за помощью к врачам. В больницу атлета доставили в тяжелом состоянии с кровоизлиянием в мозг и многочисленными переломами костей черепа. Несколько недель после этого молодой хоккеист провел в коме, тогда как родные и близкие атлета собирали деньги на дорогостоящую операцию. Однако в день, когда необходимая сумма уже была на счету, Воропаев умер.

Впоследствии в отношении избившего хоккеиста злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.

А уже 2 октября в реанимации больницы в городе Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) умер чемпион России по боксу Болот Атакулов. Как передавал ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах региона, атлет после того, как был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, переломом височной кости черепа и ушибом головного мозга, так и не пришел в сознание.

Незадолго до этого пресс-служба регионального главка МВД сообщала, что в больницу спортсмен был доставлен после драки с 32-летним мужчиной, который вмешался в конфликт стоявших рядом парня и девушки. Он вышел с Атакуловым на улицу и начал драку, в ходе которой повалил соперника и несколько раз ударил боксера головой об асфальт.

Скорую помощь на место происшествия сразу вызвали свидетели происшествия, а подозреваемый в причинении смертельных травм боксеру был задержан стражами правопорядка.