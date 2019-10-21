На шаг ближе к Хабибу: зачем Макгрегор едет в Москву

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе Конор Макгрегор в ближайшее время прибудет в Москву. 24 октября «Печально известный» проведет свою первую пресс-конференцию в столице России. Отмечается, что само мероприятие связано с некоторыми спонсорскими обязанностями ирландца, однако в ходе общения с журналистами и болельщиками Макгрегор также расскажет о своем текущем физическом состоянии и, вероятно, поделится планами на ближайшее будущее.

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Вполне возможно, что ирландец даже объявит дату своего следующего поединка.

«Это спортивный визит, где у журналистов и фанатов появится возможность пообщаться с Конором, узнать чемпиона поближе и вдохновиться на новые победы. Вопросы обеспечения безопасности на месте являются приоритетными для организаторов», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организаторов пресс-конференции.

Интересно, что неожиданный визит Макгрегора в Москву неизбежно вызвал массу слухов о возможном объявлении реванша между ирландцем и российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Именно с Орлом Конор провел свой пока еще последний поединок в карьере.

Бой состоялся еще в октябре 2018 года. В четвертом раунде встречи Нурмагомедов успешно провел болевой прием на челюсть, заставив ирландца сдаться, и, таким образом, впервые защитил свой чемпионский титул. Сам поединок запомнился любителям смешанных единоборств не только результатом противостояния самых популярных бойцов промоушена, но и тем, что произошло спустя несколько мгновений после решения рефери об остановке боя. В частности, Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с командой Макгрегора, а затем перелез через сетку октагона и прыгнул вперед ногами в Диллона Дэниса, спарринг-партнера Макгрегора. В результате инцидента завязалась массовая драка, в которую позднее вмешались представители охраны. Причем в тот момент, когда Нурмагомедов выяснял отношения с Дэнисом, Макгрегор в это время попытался также выпрыгнуть из октагона, однако ему помешали партнеры Хабиба по команде, вступившие в драку с ирландцем.

В январе атлетическая комиссия штата Невада, рассмотрев данный инцидент, дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и выписала ему штраф в размере $500 тысяч. Макгрегор в свою очередь был отстранен на шесть месяцев и оштрафован на $50 тысяч.

С тех пор ирландский боец не провел ни одного поединка, неоднократно высказывая при этом намерение провести реванш с Орлом. Нурмагомедов же в начале сентября вернулся в октагон и, одержав досрочную победу над американцем Дастином Порье, провел вторую защиту чемпионского пояса, доведя свой рекорд до 28 побед без поражений.

При этом отношения Нурмагомедова и Макгрегора до сих пор остаются едва ли не самыми главными в UFC. Оба бойца периодически продолжают нелицеприятно высказываться в адрес друг друга, а в последние дни Хабиб и Конор и вовсе подняли новую шумиху. Началось все после неоднозначного заявления президента UFC Даны Уайта, посчитавшего, что эра Макгрегора уже прошла, и повестку дня определяет именно Нурмагомедов. Ирландец с этой позицией оказался не согласен и выступил с весьма резким высказыванием у себя в Twitter.

«Так кто теперь диктует условия? Тот чувак, что провел шоу в шатре? Собрал целый шатер посреди чертовой пустыни? Продолжай обманывать свою лошадку», — написал Макгрегор.

На это сообщение вскоре отреагировал сам Нурмагомедов и сыронизировал над пристрастием ирландца к алкоголю. Напомним, что у Макгрегора имеется собственная линейка виски, который он, кстати, рекламировал во время одной из пресс-конференций перед боем с Хабибом. Тогда он даже предлагал попробовать свой продукт Нурмагомедову, но тот отказался, отметив, что спиртное не употребляет вообще. На этот раз Орел назвал своего давнего соперника алкашом.

«Это фиаско, алкаш»,

— написал Хабиб в ответ на сообщение Конора.

Словесная перепалка, к слову, на этом не закончилась, и Макгрегор подготовил Нурмагомедова к встрече в Москве, назвав Орла «киской», на что российский боец ответил отказом.

«В Москве насильников не ждут», — заявил Хабиб, вспомнив последние новости о том, что Макгрегор подозревается в изнасиловании неизвестной девушки в Ирландии.

В Москве насильников не ждут — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) October 19, 2019

По информации ТАСС, Хабиб Нурмагомедов в настоящее время находится в Москве, и не исключено, что россиянин даже попробует заявиться на грядущую пресс-конференцию Конора Макгрегора.

В своей карьере ирландский боец провел 25 поединков, 21 из которых завершились победой «Печально известного». Что касается Нурмагомедова, то в его активе 28 побед в 28 боях. При этом, по словам самого россиянина, следующий его поединок должен состояться в марте-апреле 2020 года. Предполагается, что команда Орла ведет активные диалоги с UFC о проведении боя в России — в качестве вариантов рассматриваются Москва и Санкт-Петербург, — однако его соперником должен стать американец Тони Фергюсон.