Стенка на стенку: массовая драка на турнире по ММА в Сочи

Очередной турнир по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 95, который состоялся на прошедших выходных в Сочи, завершился массовой дракой с участием бойцов и их партнеров по команде. Инцидент произошел после главного поединка вечера между Али Багаутиновым, представляющего Россию, а также спортсменом из Казахстана Жалгасом Жумагуловым. Победу в противостоянии по завершении пяти раундов раздельным решением судей одержал казахстанский боец, однако постановление рефери об окончании боя не поспособствовало окончанию выяснения отношений между двумя соперниками.

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Спустя мгновение после завершения поединка в октагоне появились сразу несколько людей из команд обоих бойцов. Они перелезли через клетку и устроили массовую драку.

Причиной конфликта стали сразу два эпизода: во-первых, бойцы вступили в словесную перепалку, во-вторых, партнеры Багаутинова выразили недовольство в связи с вердиктом судей. Именно представители команды российского спортсмена стали перелезать через ограждение, и в этот момент уже вмешались партнеры Жумагулова. Между оппонентами завязалась массовая драка, разнять которую удалось только сотрудникам охраны, которые оттащили соперников по разным сторонам. Представители ГУ МВД по Краснодарскому краю уже возбудили дело по факту инцидента.

«Сообщений и заявлений в полицию не поступало. Однако по информации в интернете назначено проведение проверки», — приводит сообщение правоохранительных органов ТАСС.

О происшествии стало известно только после того, как в сети появились видеозаписи самого инцидента. Комментируя произошедшее, Багаутинов позднее вновь подчеркнул свое недовольство решением рефери.

«Я не согласен с вердиктом судей. Любой человек, мало мальски разбирающийся в ММА, тоже будет не согласен. В любом случае случившееся — это благо для меня. Каждый показал свое истинное лицо, но на этом жизнь не заканчивается. К Жумагулову у меня претензий нет. В том, что произошло после боя, его вины нет»,

— написал Багаутинов у себя в Instagram после поединка.

Казахстанский боец в свою очередь отметил, что массовая драка после боя не является для него необычным явлением. Более того, по его словам, он ожидал, что по завершении боя произойдет нечто похожее.

«На моих боях постоянно происходит такое, люди через сетку перелезают. Народ ведь у нас эмоциональный. В своей жизни я много чего повидал. Там, где я вырос, люди постоянно ходят толпа на толпу. Я знал, что поединок завершится потасовкой. Люди приехали на турнир уже с желанием драться», — цитирует Жумагулова Sport24.

Более подробно описал ситуацию секундант казахстанского бойца Гойти Газаев. По его версии, младший брат Багаутинова во время перепалки двух спортсменов подошел к тому углу октагона, где находились соперники, и начал провоцировать Жумагулова, выкрикивая в его адрес нелицеприятные высказывания.

«Я понимаю – эмоции, но спортивная дисциплина должна быть. И наши одноклубники взяли его и сказали, чтобы шел в свой угол. Подбежали охранники, а так ничего особенно не было. Никто никого не ударил, просто толкнули», — сказал он.

В своей карьере ММА Али Багаутинов в общей сложности провел 23 поединка, 17 из которых россиянин выиграл. Кроме того, 34-летний уроженец Кизляра ранее имел контракт с UFC, а в июне 2014 года даже сражался за звание чемпиона промоушена в наилегчайшем весе, однако единогласным решением судей проиграл американцу Деметриусу Джонсону. В апреле 2017-го он провел свой первый поединок в Fight Night Global и уступил еще одному представителю США Тайсону Нэму после нокаута в третьем раунде.

Что касается Жумагулова, то тот в своей карьере провел 16 боев, потерпев только три поражения. Победа над Багаутиновым стала для него четвертой подряд.

Интересно, что эпизоды с массовыми драками на турнирах по смешанным единоборствам имеют весьма регулярный характер. Одной из самых знаменитых потасовок последних лет произошла в октябре 2018 года после титульного боя за звание чемпиона UFC в легком весе между ирландцем Конором Макгрегором и российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, который тогда успешно провел защиту титула, одержав досрочную победу над оппонентом в четвертом раунде.

После того, как Нурмагомедов заставил Макгрегора сдаться, россиянин вступил в словесную перепалку с командой ирландца, а затем перелез через клетку октагона и прыгнул вперед ногами в сторону спарринг-партнера Конора Диллона Дэниса, спровоцировав тем самым массовую драку. В потасовку также были вынуждены вмешаться представители охраны, а впоследствии атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала российского чемпиона на девять месяцев и оштрафовала его на $500 тысяч. Макгрегор в свою очередь был отстранен на шесть месяцев и оштрафован на $50 тысяч.