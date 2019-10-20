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«Это фиаско, алкаш»: Хабиб высмеял Конора

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили перепалку в сети

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вступил в перепалку с Конором Макгрегором в социальных сетях, в одном из сообщений назвав ирландца «насильником». Американские СМИ в свою очередь сообщили, что Макгрегор во второй раз за год проходит по делу об изнасиловании.

Бывший двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор не так давно отметил год профессионального простоя — ирландец не дрался с сентября 2018-го, если не считать избиение пожилого мужчины в одном из пабов Дублина. Несмотря на это, разговоры вокруг его фигуры регулярно возникают в бойцовском мире и чаще всего затрагивают и Хабиба Нурмагомедова, действующего обладателя титула UFC в легком весе.

На этот раз конфликт между спортсменами разгорелся в социальных сетях. Ирландца задело интервью президента UFC Даны Уайта, в котором он заявил, что считает россиянина предпочтительнее Макгрегора.

«Хабиб босс сейчас. Конор больше не тот парень, который диктует условия, поэтому Хабиб теперь вправе сидеть, сложа рука, и выбирать бои»,

— сказал Уайт.

На это Печально известный (прозвище Макгрегора — «Газета.Ru») ответил жестким обращением в Twitter. По словам ирландца, босс UFC преувеличивает заслуги Нурмагомедова. В частности, Конор намекнул, что прошедший в Абу-Даби турнир UFC 232, на котором Хабиб во второй раз защитил титул, победив Дастина Порье, оказался неудачным решением.

«Так кто теперь диктует условия? Тот чувак, что провел шоу в шатре? Собрал целый шатер посреди чертовой пустыни? Продолжай обманывать свою лошадку», — написал Макгрегор.

Не остался в стороне ситуации и сам Нурмагомедов. Россиянин ответил на пост Конора, назвав того «алкашом», а также сопроводив послание смеющимся эмодзи.

«Это фиаско, алкаш», — гласит обращение Хабиба в сторону ирландца, в котором, как предполагается, чемпион за основу взял ставшую интернет-мемом фразу из популярного видеоролика «это фиаско, братан».

На этом перепалка между бойцами не закончилась, ее продолжил Макгрегор, причем весьма оригинальным способом. Он в очередной раз намекнул, что не прочь вновь встретиться с Хабибом в клетке, а именно — на одном из турниров в Москве. Ранее Нурмагомедов неоднократно заявлял о желании подраться на родине, однако всякий раз отрицал, что в ближайшее время речь может идти о реванше с Конором.

«Увидимся в Москве, киска», — ответил ирландец.

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Нурмагомедов же не стал затягивать с очередным выпадом в адрес ирландца и намекнул на недавний скандал с участием Макгрегора. Тот на родине подозревается в изнасиловании.

«В Москве насильников не ждут», — уточнил Хабиб.

Конкретно Макгрегор отвечать на это Нурмагомедову не стал, а спустя некоторое время опубликовал свою фотографию на фоне российского герба. Подписчики ирландца предположили, что боец находится в посольстве или визовом центре, намекая на свой скорый визит в Россию.

Напомним, что Макгрегор и Хабиб встречались в октагоне в сентябре прошлого года — на данный момент этот бой остается последним в карьере ирландца. Тогда поединок проходил в условиях ожесточенной вражды, а ирландец неоднократно оскорблял Нурмагомедова, его семью и религию. Россиянин же обращал внимание на тот факт, что Конор больше увлечен продвижением собственного бренда виски и употреблением алкоголя. Встреча завершилась победой Хабиба в четвертом раунде, а после завершения боя в зале произошла массовая потасовка между командами спортсменов, закончившаяся штрафами и дисквалификациями.

Возвращаясь к разговору о спортивном будущем ирландца, стоит отметить, что за этот год он даже для себя слишком часто попадал в скандальную хронику. Весной Макгрегор неожиданно для всех объявил о завершении профессиональной карьеры, после чего в прессе появилась информация о том, что уже на протяжении нескольких месяцев в отношении ирландца ведется расследование о сексуальном насилии.

По данным New York Times, в декабре прошлого года девушка, чье имя не разглашается, обвинила ирландца в изнасиловании и обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Предполагалось, что инцидент мог произойти в неназванном отеле Дублина. Спустя месяц атлет якобы был задержан правоохранительными органами и допрошен полицейскими, однако вскоре отпущен в связи с отсутствием доказательной базы. Несмотря на это, полиция, согласно информации источника, продолжила расследование.

Несколько дней назад же стало известно, что 31-летний боец вновь столкнулся с проблемами с законом. Как сообщает американский таблоид New York Times, сейчас Макгрегор вновь проходит по делу об изнасиловании, обвинение в его адрес пока выдвинуто не было. По сведениям прессы, ирландец якобы подверг сексуальному насилию 20-летнюю девушку на парковке возле одного из пабов Дублина. При этом представители ирландца отмечают, что эта информация не соответствует действительности, а Макгрегор зачастую становится «жертвой всевозможных слухов».

Помимо обвинений в изнасилованиях, Конору предстоит судебное разбирательством с пожилым мужчиной, которого он ударил в пабе за отказ выпить его виски. До этого против Макгрегора подал иск 22-летний поклонник смешанных единоборств (MMA) Ахмед Абдирзак. Молодой человек обвинил бойца в нанесении побоев, нападении и причинении морального вреда из-за того, что Макгрегор разбил его телефон, когда тот пытался его сфотографировать.