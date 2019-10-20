«Это фиаско, алкаш»: Хабиб высмеял Конора

Бывший двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор не так давно отметил год профессионального простоя — ирландец не дрался с сентября 2018-го, если не считать избиение пожилого мужчины в одном из пабов Дублина. Несмотря на это, разговоры вокруг его фигуры регулярно возникают в бойцовском мире и чаще всего затрагивают и Хабиба Нурмагомедова, действующего обладателя титула UFC в легком весе.

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На этот раз конфликт между спортсменами разгорелся в социальных сетях. Ирландца задело интервью президента UFC Даны Уайта, в котором он заявил, что считает россиянина предпочтительнее Макгрегора.

«Хабиб босс сейчас. Конор больше не тот парень, который диктует условия, поэтому Хабиб теперь вправе сидеть, сложа рука, и выбирать бои»,

— сказал Уайт.

На это Печально известный (прозвище Макгрегора — «Газета.Ru») ответил жестким обращением в Twitter. По словам ирландца, босс UFC преувеличивает заслуги Нурмагомедова. В частности, Конор намекнул, что прошедший в Абу-Даби турнир UFC 232, на котором Хабиб во второй раз защитил титул, победив Дастина Порье, оказался неудачным решением.

«Так кто теперь диктует условия? Тот чувак, что провел шоу в шатре? Собрал целый шатер посреди чертовой пустыни? Продолжай обманывать свою лошадку», — написал Макгрегор.

Who's not the man? Your man had that marquee event did he? More like an event in a marquee. A tent in the fucking sand it was. Keep spoofing to your self horse. Jock strap sniffer championships. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 19 октября 2019 г.

Не остался в стороне ситуации и сам Нурмагомедов. Россиянин ответил на пост Конора, назвав того «алкашом», а также сопроводив послание смеющимся эмодзи.

«Это фиаско, алкаш», — гласит обращение Хабиба в сторону ирландца, в котором, как предполагается, чемпион за основу взял ставшую интернет-мемом фразу из популярного видеоролика «это фиаско, братан».

На этом перепалка между бойцами не закончилась, ее продолжил Макгрегор, причем весьма оригинальным способом. Он в очередной раз намекнул, что не прочь вновь встретиться с Хабибом в клетке, а именно — на одном из турниров в Москве. Ранее Нурмагомедов неоднократно заявлял о желании подраться на родине, однако всякий раз отрицал, что в ближайшее время речь может идти о реванше с Конором.

«Увидимся в Москве, киска», — ответил ирландец.

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Нурмагомедов же не стал затягивать с очередным выпадом в адрес ирландца и намекнул на недавний скандал с участием Макгрегора. Тот на родине подозревается в изнасиловании.

«В Москве насильников не ждут», — уточнил Хабиб.

Конкретно Макгрегор отвечать на это Нурмагомедову не стал, а спустя некоторое время опубликовал свою фотографию на фоне российского герба. Подписчики ирландца предположили, что боец находится в посольстве или визовом центре, намекая на свой скорый визит в Россию.

Напомним, что Макгрегор и Хабиб встречались в октагоне в сентябре прошлого года — на данный момент этот бой остается последним в карьере ирландца. Тогда поединок проходил в условиях ожесточенной вражды, а ирландец неоднократно оскорблял Нурмагомедова, его семью и религию. Россиянин же обращал внимание на тот факт, что Конор больше увлечен продвижением собственного бренда виски и употреблением алкоголя. Встреча завершилась победой Хабиба в четвертом раунде, а после завершения боя в зале произошла массовая потасовка между командами спортсменов, закончившаяся штрафами и дисквалификациями.

Возвращаясь к разговору о спортивном будущем ирландца, стоит отметить, что за этот год он даже для себя слишком часто попадал в скандальную хронику. Весной Макгрегор неожиданно для всех объявил о завершении профессиональной карьеры, после чего в прессе появилась информация о том, что уже на протяжении нескольких месяцев в отношении ирландца ведется расследование о сексуальном насилии.

По данным New York Times, в декабре прошлого года девушка, чье имя не разглашается, обвинила ирландца в изнасиловании и обратилась с соответствующим заявлением в полицию. Предполагалось, что инцидент мог произойти в неназванном отеле Дублина. Спустя месяц атлет якобы был задержан правоохранительными органами и допрошен полицейскими, однако вскоре отпущен в связи с отсутствием доказательной базы. Несмотря на это, полиция, согласно информации источника, продолжила расследование.

Несколько дней назад же стало известно, что 31-летний боец вновь столкнулся с проблемами с законом. Как сообщает американский таблоид New York Times, сейчас Макгрегор вновь проходит по делу об изнасиловании, обвинение в его адрес пока выдвинуто не было. По сведениям прессы, ирландец якобы подверг сексуальному насилию 20-летнюю девушку на парковке возле одного из пабов Дублина. При этом представители ирландца отмечают, что эта информация не соответствует действительности, а Макгрегор зачастую становится «жертвой всевозможных слухов».

Помимо обвинений в изнасилованиях, Конору предстоит судебное разбирательством с пожилым мужчиной, которого он ударил в пабе за отказ выпить его виски. До этого против Макгрегора подал иск 22-летний поклонник смешанных единоборств (MMA) Ахмед Абдирзак. Молодой человек обвинил бойца в нанесении побоев, нападении и причинении морального вреда из-за того, что Макгрегор разбил его телефон, когда тот пытался его сфотографировать.