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Рискнуть всем: Туктамышева берет реванш в Вегасе. LIVE

Гран-при. Skate America. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Светлана Константинова пытаются исправиться за провал в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Трансляция
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06:50

Несмотря на неудачи в короткой программе, сегодня у российских фигуристок есть все шансы побороться за золото. Что у Туктамышевой, что у Щербаковой — невероятно сложный контент сразу с несколькими элементами ультра-си. Правда, пока никто не показывал их в этом сезоне стабильно...

06:45

После короткой программы лидером соревнований является американка Брэди Теннелл (75,10 балла). Наши девушки — вне первой тройки. Так, Туктамышева пока пятая (67,28), Щербакова идет четвертой (67,60), а Константинова и вовсе показала предпоследний результат (48,27).

06:35

Прокаты начнутся в 7.00 по московскому времени.

06:30

На первом этапе взрослого Гран-при Skate America в Лас-Вегасе женщины показывают произвольную программу. В короткой россиянки провалились. Смогут ли Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова реабилитироваться?