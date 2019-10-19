Рискнуть всем: Туктамышева берет реванш в Вегасе. LIVE

Несмотря на неудачи в короткой программе, сегодня у российских фигуристок есть все шансы побороться за золото. Что у Туктамышевой, что у Щербаковой — невероятно сложный контент сразу с несколькими элементами ультра-си. Правда, пока никто не показывал их в этом сезоне стабильно...