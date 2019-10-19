Рискнуть всем: Туктамышева берет реванш в Вегасе. LIVE

Несмотря на неудачи в короткой программе, сегодня у российских фигуристок есть все шансы побороться за золото. Что у Туктамышевой, что у Щербаковой — невероятно сложный контент сразу с несколькими элементами ультра-си. Правда, пока никто не показывал их в этом сезоне стабильно...
После короткой программы лидером соревнований является американка Брэди Теннелл (75,10 балла). Наши девушки — вне первой тройки. Так, Туктамышева пока пятая (67,28), Щербакова идет четвертой (67,60), а Константинова и вовсе показала предпоследний результат (48,27).
Прокаты начнутся в 7.00 по московскому времени.
На первом этапе взрослого Гран-при Skate America в Лас-Вегасе женщины показывают произвольную программу. В короткой россиянки провалились. Смогут ли Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова реабилитироваться?