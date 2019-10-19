Новый кризис в биатлоне: Россия лишилась места на старте

Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на Кубок мира в грядущем сезоне-2019/20. По информации ТАСС, произошло это из-за того, что Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты получившей дисквалификацию Маргариты Васильевой с 4 февраля этого года.

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С этой даты Васильева приняла участие в пяти гонках в рамках Кубка мира. Это индивидуальная гонка (16-е место) и эстафета (10-е) на этапе в канадском Кэнморе, а также спринт (14-е), гонка преследования (15-е) и смешанная эстафета (7-е) на этапе, прошедшем в американском Солт-Лейк-Сити.

Таким образом, национальная команда в новом соревновательном году сможет выставлять на личные гонки по пять биатлонисток. Ранее сборная России имела шесть стартовых мест. Кроме того, после аннулирования четырех результатов Васильевой в Кубке наций Россия лишилась четвертого места в общем зачете и покинула число пяти ведущих команд Кубка наций.

Напомним, что 17 сентября Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Согласно официальному пресс-релизу IBU, российская спортсменка была наказана тремя «флажками» из-за того, что вовремя не выполнила требования и не сообщила о своем текущем местонахождении. Проще говоря, биатлонистка пропустила три допинг-теста во внесоревновательный период в течение 12 месяцев. Последний был 4 февраля, поэтому именно с этого дня результаты россиянки были аннулированы.

Что касается деталей ее дисквалификации, то отстранение отсчитывается с сентября. Это объясняется тем, что в момент разбирательств с IBU 28-летняя Васильева продолжала профессиональную спортивную деятельность, поскольку на нее не было наложено временное отстранение.

Помимо прочего, биатлонистку обязали вернуть €1 тыс призовых — сумму, которую россиянка заработала по итогам участия в двух североамериканских этапах Кубка мира.

Васильевой был дан 21 день на обжалование вердикта IBU в в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, однако апелляцию спортсменка решила не подавать.

«Наша организация может подтвердить, что вердикт вступил в силу и Васильева лишится набранных очков в соответствии с решением антидопинговой комиссии», — проинформировали в IBU.

Тренер спортсменки Людмила Панова заявила, что это решение было принято ее подопечной из-за отсутствия поддержки.

«Апелляцию она не подала, поскольку не получила никакой поддержки. Из-за ситуации вокруг Российского антидопингового агентства и базы данных Московской лаборатории помощи ждать было неоткуда. Маргарита смирилась с этим и сейчас тренируется сама по себе. Думаю, через 1,5 года мы ее увидим на трассе», — сообщила специалист.

В свете последних событий нельзя не отметить, что вопрос с возможным восстановление Союза биатлонистов России (СБР) получил новое развитие. С 19 по 20 октября в Мюнхене пройдет конгресс IBU, и российская делегация, прибывшая в Германию, ранее выразила уверенность, что организация рассмотрит вопрос о статусе СБР. Правила позволяли это сделать, однако для его включения в повестку заседания с предложением должна выступить одна из национальных федераций. При этом инициативу должны были поддержать как минимум двумя-тремя голосами.

Однако, по данным ТАСС, конгресс IBU не собирается поднимать «российский вопрос» на заседании в Мюнхене, поскольку предложение его рассмотрения так и не было сделано. Это значит, что СБР если и будет восстановлен в правах, то не раньше осени 2020 года, когда заседание конгресса соберется в Праге.

IBU уже дважды отказывал российской стороне в повторном рассмотрении ее статуса, апеллируя тем, что СБР не выполнил до конца условия своего восстановления. В частности, на последнем заседании рабочей группы говорилось о том, что национальная федерация пока не закрыла четыре пункта из 12 в «дорожной карте». В СБР же отмечают, что одним из самых проблемным остается вопрос выплаты в пользу IBU компенсации за расходы в связи с допинговыми разбирательствами. Там фигурирует цифра в размере €700 тыс.

Касаемо других пунктов, российский член рабочей группы Сергей Голиков обратил внимание, что они не имеют временных рамок для выполнения. Сейчас Россия ведет по ним работу.