«Поединок жизни»: как Бетербиев расправился с Гвоздиком

Россиянин Артур Бетербиев — главная персона отечественного спорта этого уикенда. 19 октября он одержал уверенную победу над Александром Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.

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Очередное российско-украинское противостояние прошло в рамках турнира на арене «Liacouras Center» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Поначалу бой выглядел равным, что наталкивало на мысль — спортсмены разойдутся миром и сохранят идеальные рекорды. Однако уже в девятом раунде отечественный боксер нащупал слабые стороны в обороне оппонента и начал бомбардировать украинца тяжелейшими сериями как с ближней, так и с дальней дистанции.

Как итог, в десятой трехминутке Гвоздик трижды побывал в нокдауне, и рефери не оставалось ничего другого, кроме как остановить супербой. Спустя десять лет исход дуэли повторился: в 2009 году Бетербиев, будучи чемпионом мира среди любителей, также досрочно побеждал Александра.

Стоит отметить, что для атлета из Украины это поражение стало первым в профессиональной карьере, тогда как Бетербиев все еще остается непобежденным (15 побед в 15 поединках).

Boxing's knockout king, Artur Beterbiev adds Gvozdyk to his KO list tonight pic.twitter.com/v2ChLFCmiG — Harrison Klopp (@HarrisonKlopp) 19 октября 2019 г.

Еще до боя тренер Бетербиева Марк Рэмси отмечал, насколько тяжелым будет поединок против Александра Гвоздика, ставшего единственным чемпионом, согласившимся драться с Артуром.

«Я очень уважаю украинца за то, что он принял бой. Теперь перед нами хороший противник, лучший соперник в карьере Артура на данный момент… Гвоздик – очень цельный боец. У него хорошая техника, хорошая скорость, приличная мощь. Кроме того, я думаю, что физически он сильнее, чем думают другие», – приводил слова BoxingScene Рэмси, очень опасавшегося украинского спортсмена.

Как оказалось на деле, не зря. Поразительно, но Александр до остановки боя вел на записках арбитров. Двое судей отдавали преимущество украинцу (87-84 и 86-85). И только у третьего судьи лидировал Бетербиев (87-83).

Сразу после того, как два пояса украсили талию и плечо россиянина, Бетербиев дал комментарий относительно своего очередного триумфа. Он отметил, что эта победа стала главной в его карьере, а также добавил, что впереди у него еще много свершений.

«Самый важный бой в моей карьере. Я проделал большую работу: возможно, для меня это был поединок жизни. И я очень счастлив от того, как бой завершился. Ключ к победе? Думаю, нужно спросить моего тренера. Скажу лишь, что мы очень тяжело работали.

Мне все равно, с кем драться дальше. Готов к любому оппоненту. Я сфокусирован на титулах, а не на именах. Вдобавок добавилось мотивации после второго чемпионского пояса», — заявил Бетербиев.

С победой атлета поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем обращении к российскому боксёру он отметил блестящий результат спортсмена, продолжающего сохранять «0» в графе поражения.

«Артур Бетербиев — чемпион мира по версиям WBC и IBF. В Филадельфии он одержал убедительную победу нокаутом над украинским боксером Александром Гвоздиком. В десятом раунде судья остановил бой после третьего нокдауна. У Артура блестящий результат — 15 боев, 15 побед, 15 нокаутов», — написал Кадыров у себя в Telegram-канале.

К слову, когда эмоции от триумфа немного улеглись, слово взял промоутер россиянина Боб Арум. Он отметил, что новоиспеченный чемпион мира по версиям WBC и IBF в следующем бою сойдется с китайцем Мэн Фаньлуном.

«В следующем поединке Артур проведет защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна. Это будет в 2020 году — мы попробуем организовать такой бой в Китае», — цитирует промоутера ТАСС.

Высказался о триумфе в Филадельфии и генеральный секретарь Федерация бокса России Умар Кремлев. Он сообщил о намерении дополнительно поощрить Бетербиева за победу над Гвоздиком.

«Ждем Артура в России. Он большой молодец, не оставил шансов Гвоздику. Это была красивая и уверенная победа. Соперник готовился бегать по рингу, но с Артуром это не пройдет», — не скрывал удовлетворения от результата Кремлев.

В контексте богатой на боксерские события осени нельзя не упомянуть следующий крупный поединок с участием спортсмена из России. 2 ноября Сергея Ковалева ожидает главный бой в его карьере: «Сокрушитель» проведет вторую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Соперник — самый высокооплачиваемый боксер мира, абсолютный чемпион из Мексики Сауль Альварес.