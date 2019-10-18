Ждут вызова в сборную: что происходит с Кокориным и Мамаевым

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев продолжают восстановление после года, проведенного в неволе. В октябре прошлого года футболисты были арестованы за участие в драках, в ходе которых пострадали глава Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

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Во время разбирательств Кокорин и Мамаев находились под стражей в Бутырском следственном изоляторе столицы, а в июле решением Мосгорсуда были получили реальные сроки и этапированы в исправительную колонию №4 в Алексеевке (Белгородская область). В частности, форвард «Зенита» получил 1,5 года колонии, а его друг, тогда еще принадлежавший «Краснодару», — год и пять месяцев.

Впрочем, в сентябре Алексеевский районный суд удовлетворил хозяйства футболистов об условно-досрочном освобождении, и уже 17 сентября они вышли на свободу.

Однако возобновить футбольную карьеру в полной мере ни Кокорин, ни Мамаев не сумели. Александр хоть и подписал новый контракт с «Зенитом» (прошлое соглашение истекло 30 июня 2019 года, и до выхода из-под стражи форвард являлся свободным агентом), но заявиться на текущий сезон он не смог: против этого выступил Российский футбольный союз, отказав сине-бело-голубым в прошении включить нападающего до перерыва на зиму. Напомним, что заявочный период в России длился до 2 сентября. И хотя свободных агентов можно было дозаявлять, Кокорину в этом отказали.

Войти в заявку Кокорин, как и Мамаев, на этот сезон смогут только при открытии зимнего трансферного окна — 22 января 2020 года. Сейчас же футболисты только тренируются со своими командами.

Так, форвард «Зенита» изначально проходил подготовку с «Зенитом-2», который выступает в ПФЛ — третьем по силе футбольном дивизионе страны. Однако исключительно тренировался с молодыми игроками петербуржцев.

«Кокорин после прохождения медосмотра приступил к индивидуальным тренировкам в системе «Зенита». Когда это необходимо, он занимается или тренируется вместе с «Зенитом-2». Место тренировки определяется тренерским штабом. Пока что он занимается вместе с «Зенитом-2», — так объяснял решение о переводе Кокорина в фарм-клуб сине-бело-голубых генеральный директор клуба Александр Медведев.

Впрочем, 11 октября 28-летний нападающий уже занимался в первой команде. Причем работал форвард в общей группе.

Что касается Мамаева, то у него ситуация идентичная. Правда, занимается полузащитник не с «Краснодаром», а с «Ростовом». Причина этому решение руководства «быков» наконец разорвать контракт с хавбеком, после чего он перешел в ростовский клуб.

13 октября он принял участие в двусторонней игре с молодежной командой смешанными составами и даже отметился голом, проведя один тайм, который длился 35 минут.

Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво



Этому парню точно есть что сказать на поле pic.twitter.com/QujIFvncQ0 — Football Club Rostov (@rostovfc) October 18, 2019

«Футбол — это моя жизнь. Я не хочу расставлять приоритеты. Футбол делает меня по-настоящему счастливым. Мамаев до и после? Говоря о футболе, не могу сказать, что это два разных человека, потому что я пока еще не в большой игре, так скажем. Перед арестом я был в одной из лучших форм своего состояния. Я себя чувствовал очень хорошо. На данный момент я хочу превзойти этот уровень. Страха никакого нет. Есть огромное желание играть», — сказал Мамаев в интервью своей жене Алане.

Интересно, что оба футболиста всерьез рассчитывают вернуться в состав сборной России. На двоих Кокорин и Мамаев сыграли 63 матча в футболке национальной команды, но после судимости их возвращение в сборную было поставлено под вопросом. Впрочем, главный тренер команды Станислав Черчесов крест на международной карьере Александра и Павла ставить не стал.

«Пусть докажут право выступать в сборной своей игрой. Но это все-таки не моя сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы народ убедился. Тренерский штаб старается быть требовательным и справедливым», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия».

Последний официальный матч Кокорин и Мамаев провели в один день: 7 октября 2019 года. В рамках 10-го тура РПЛ прошлого сезона «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1, оба футболиста отметились забитыми мячами.