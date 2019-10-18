«В НХЛ все русское будут гнобить»: кто заступился за Зыкова

Не успел российский спорт забыть об инциденте с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, уличенным в употреблении наркотиков, а уже новый атлет из России угодил в неприятную ситуацию в США.

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Самая резонансная хоккейная новость за последнюю неделю — 20-матчевая дисквалификация форварда «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова. Наказание российскому спортсмену было вынесено за нарушение антидопинговых правил. В указанный период уроженец Санкт-Петербурга не будет получать зарплату.

«Хотя я так и не понял, как тест дал положительный результат, все равно осознаю, что несу ответственность за находящееся в моем организме. Наказание принимаю», — прокомментировал проваленный допинг-тест россиянин.

В команде сразу открестились от действий спортсмена. Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи сказал, что в клубе на протяжении всего сезона следят за питанием, потреблением добавок и общим рационом спортсменов. Валентин же принимал запрещенное вещество на протяжении четырех лет, и руководство стало последним, кто узнал об этом.

«Не уверен, что он может играть в России во время дисквалификации. Когда срок истечет, посмотрим, есть ли ему место в составе», — озвучил позицию Макфи журналист Джастин Эмерсон в Twitter.

Того же мнения придерживается форвард «золотых отбросов» Джонатан Маршессо. Он уверен, что такое неприемлемо в его команде.

«Печально, что так все произошло с Зыковым… Однако мы не хотим подобного в игре. Не хотим, чтобы кто-то обманывал. Это прискорбно», — признавался нападающий.

Первый русский тафгай в НХЛ, прославленный Андрей Назаров также не стал оправдывать попавшегося спортсмена.

«В наше время не было биткоинов, айфонов, планшетов, смартфонов. Это сейчас молодежь только в них и сидит, что-то там высматривает... Нужно любить хоккей всем сердцем и понимать: если ты начнешь обманывать этот вид спорта, тогда хоккейный бог попросту тебя накажет за подобное. Молодежи посоветовал бы больше времени проводить в спортивном зале и думать о хоккее. Зыкову же желаю отсидеть эти 20 матчей, сделать выводы и доказывать дальше», — отметил Назаров.

О произошедшем высказался и олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис. Бывший хоккеист настаивает, что спорт должен быть здоровым и чистым. Ведь зачастую многие молодые игроки даже не понимают, что они принимают.

«Витамины, возбуждающие вещества, анаболики — так кто-то и попадает на проблемы. Не думаю, что Зыков вкалывал себе какие-то анаболики или что-то круче. Но нужно понимать, что в каждой стране свои законы. В мои времена мы предпочитали алкоголь. Это сейчас многие молодые ребята увлекаются какой-то ерундой, препаратами и прочим бредом. Зыкову и остальной молодежи это будет уроком», — приводит слова Каспарайтиса «Чемпионат».

За 24-летнего россиянина вступился его агент Ролланд Хеджес, который настаивает на неумышленном приеме препарата.

«Валентин не принимал допинга осознанно. Я полностью поддерживаю своего клиента», — заявил Хеджес журналисту TSN Даррен Дрегер.

Куда принципиальнее оказался экс-наставник сборной России Владимир Плющев. Специалист списал случившееся на неопытность спортсмена и поставил под вопрос дальнейшее выступление Валентина за океаном.

«Совершенно непонятно, для чего он здоровый молодой парень решал вопросы этой химией. Очередная глупость! По молодости всегда хочется достичь всего сразу. Факт есть факт, его отстранили — это внутренняя кухня НХЛ. Но сможет ли он продолжить дальше играть там? Гнобить его будут точно, потому что он русский, в Америке это становится национальной игрой — все русское надо гнобить. Он сам виноват — голова нужна, чтобы думать», — приводит слова Плющева Sport24.

Стоит отметить, что в сезоне-2019/2020 россиянин отыграл семь матчей в регулярном чемпионате НХЛ, отдав две голевых передачи при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафа. Всего же в лиге Зыков провел 47 матчей (шесть голов и девять результативных пасов при показателе полезности «-1»).

До «Вегаса» воспитанник московского ЦСКА выступал за «Каролину Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз». На драфте в 2013 году он был выбран «Лос-Анджелес Кингз» под общим 37-м номером.