Коррупция в украинском футболе: на «Динамо» завели дело

Новый коррупционный скандал разгорается в зарубежном футболе.

Как информирует ZN.UA, генеральная прокуратура Украины выяснила следующее: должностные лица клуба «Динамо» избегали уплаты налогов путем реализации схем по финансированию деятельности спортивного клуба путем использования банковских счетов оффшорной компании.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей». Должностным лицам клуба, в том числе и руководителям Игорю и Григорию Суркисам, грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Также виновные могут лишиться права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Стоит отметить, что в случае киевского «Динамо» это уже не первое обвинение в неуплате налогов с помощью оффшорных схем финансирования клуба. По информации украинских СМИ, за последние пять лет украинский гранд недоплатил в государственный бюджет около 445 млн гривен.

В настоящий момент киевляне с 20 очками идут третьими в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ), отставая от лидирующего «Шахтера» на 10 баллов. Что же касается Лиги Европы, то там «динамовцы» в своем квартете занимают вторую строчку (4 очка). Впереди лишь лидирующий по дополнительным показателям «Копенгаген».

Что интересно, в прошлом году МВД Украины подозревал 35 клубов в организации договорных матчей — оперативники два года вели наблюдения за преступными группами, предположительно занимавшимися организацией нечестных поединков. А буквально на днях все те же бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы, а также бывший премьер-министр страны Валерий Пустовойтенко устроили потасовку с президентом Федерации футбола Украины (ФФУ) Андреем Павелко, якобы находившимся в нетрезвом состоянии.

Инцидент произошел на матче Украина — Португалия (2:1) в рамках отборочного турнира на Евро-2020.

«Зачем-то попытался выгнать Суркисов из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — цитировал председателя профсоюза «Футболисты Украины» Олега Печерного Prosports.kz.

Дальше в конфликт пришлось вмешаться полиции. Дело дошло даже до президента Украины: Павелко пришлось звонить Владимиру Зеленскому и извиняться за случившееся.

В контексте пришедших из Киева новостей нельзя не вспомнить другой, гораздо более громкий скандал в мире спорта №1.



Это прокуратура Швейцарии в 2015 году открыла уголовное дело в связи с заявками России и Катара на проведение чемпионатов мира — тогда были задержаны члены высшего руководства Международная федерация футбола (ФИФА). Подлило огонь в костер разбирательств признание экс-главы организации Йозефа Блаттера, заявившего, что сделки по мировым первенствам якобы заключались тайно.

И если с российским ЧМ все разрешилось благополучно, то с катарским форумом дела обстояли куда сложнее. Football Leaks провел расследование и выяснил, что в 2010 году на тот момент президент Франции Николя Саркози встретился с эмиром Катара Тамимом Аль-Тани и предложил тому купить парижский «Пари Сен-Жермен» (ныне — один из главных грандов европейского футбола), а также открыть на территории Франции спортивный телеканал. Взамен на это глава государства и пообещал право на проведение чемпионата мира – 2022.

Реализацией же этого недопустимого плана, как сообщалось в отчете о расследовании, занимался глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини. И, несмотря на то, что подтверждающих эти факты документов предоставлено не было, а ФИФА всячески отрицал все обвинения (а ведь впоследствии «ПСЖ» действительно был куплен шейхом, а во Франции был запущен телеканал BeIN Sports), за Катаром право проведения ЧМ-2022 так и осталось.

Объявлено об этом было 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Помимо Катара на проведение мирового первенства претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Победу большинством голосов — 14 против восьми — одержал Катар. Таким образом, чемпионат мира впервые в истории пройдет на территории Ближнего Востока, а также состоится в зимнее (!) время года — с 21 ноября по 18 декабря. Причина заключается в климате страны, где летом столбики термометра зачастую показывают все 50 градусов Цельсия. В зимние же месяцы температура воздуха колеблется в районе 30-ти градусов.

Данное решение было воспринято в штыки многими поклонниками футбола. Впереди планеты всей оказалась Англия: местная The Sunday Times дала материал, в котором разоблачала крупнейшую катарская телекомпанию Al-Jazeera, перечислившую на счета ФИФА, по информации британского издания, около $900 млн. В 2010 году данную сделку одобрил тогдашний генеральный секретарь федерации Жером Вальке — через шесть лет он был пожизненно отстранен от футбольной деятельности по обвинению во взяточничестве.

Участь постигла и более статусных чиновников: Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок скостили до шести лет, что сыграло на руку не отчаивающемуся французу, который, в отличие от восьмого президента ФИФА, все еще хочет вернуться на прежние позиции.

«Я обязательно вернусь в футбол. Я стал жертвой заговора, в котором виноваты люди из ФИФА и прокуратуры Швейцарии. Но я не обвиняю власти Швейцарии, не поймите меня неправильно. Хочу написать книгу, в которой расскажу всю правду», — заявлял трехкратный обладатель «Золотого мяча».