Перенести Олимпиаду из Токио: в Японии позарились на Курилы

До начала летних Олимпийских игр в Токио остается меньше года. В преддверии главного спортивного события четырехлетия внимания к столице-хозяйки турнира привлекается все больше, особенно — со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), который следит за действиями организаторов соревнований.

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Так, руководство МОК обратило внимание на то, что в столице Японии в период проведения Игр ожидается аномальная жара, после чего выразило намерение перенести несколько спортивных дисциплин в другие города. Как сообщается на официальном сайте ведомства, МОК желает перенести соревнования по спортивной ходьбе и марафону из Токио в Саппоро.

Данное намерение связано именно с климатическими особенностями японской столицы ввиду того, что спортивная ходьба и марафон являются одними из самых изнурительных и энергозатратных дисциплин в легкой атлетике. Ожидается, что во время Олимпиады температура в Саппоро — столицы провинции Хоккайдо, самой северной префектуры Японии — будет ниже, чем в Токио, на пять-шесть градусов по Цельсию. Желание руководства МОК возникло после того, как десятки легкоатлетов пожаловались на погодные условия в Дохе во время чемпионата мира, где от участия в марафоне из-за жары и духоты были вынуждены отказаться многие спортсмены.

Впрочем, самих японцев подобный расклад не интересует. Губернатор Токио Юрико Коикэ, узнав о намерениях МОК, выразила свое недовольство в отношении комитета, а также в качестве ультиматума предложила провести всю Олимпиаду на «северной территории» — именно так в Японии называют Южные Курилы, которые принадлежат России, чего японцы не признают на протяжении многих лет.

«Это прозвучало неожиданно. Если нужно прохладное место, почему бы не провести соревнования на северных территориях», — приводит слова Коикэ Kyodo.

Интересно, что в преддверии Олимпиады японцы уже не первый раз создают провокацию в отношении Южных Курил. Так, в августе на официальном сайте Игр оргкомитет соревнований разместил маршрут, по которому пройдет традиционная эстафета олимпийского огня. Однако на общей карте были отражены российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группа островов Хабомаи.

Их японцы отнесли к префектуре Хоккайдо, где эстафета пройдет с 14 по 15 июня 2020 года.

Данный эпизод привлек особое внимание со стороны спортивных чиновников в России. Так, например, олимпийская чемпионка 2006 года и депутат Госдумы Светлана Журова потребовала сделать замечание в адрес японцев, а официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что подобная акция может негативно повлиять на имидже Японии, которой предстоит принять столь знаковое спортивное событие.

«Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио», — цитирует Захарову РИА «Новости».

Среди других чиновников резко в адрес оргкомитета Олимпиады-2020 высказались и председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, обвинивший японцев в провокации, и российский сенатор Алексей Пушков, который отметил, что данная акция была спланирована властями Японии.

«Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 – это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за «красную линию». Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл Олимпийских игр – быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды»,

— написал Пушков в своем твиттере.

В итоге с довольно сухим объяснением был вынужден выступить сам МОК, руководство которого пообещало провести консультацию со страной-хозяйкой грядущих Игр.

Что касается самих Курильских островов, то конфликт между Россией и Японией на данной почве возник еще в начале 20 века. В 1855 году страны подписали между собой Симодский трактат о торговле и границах, согласно которому японцы завладели Итурупом, Кунаширом, а также входившими в состав Малой Курильской гряды Шикотаном и островами Хабомаи. При этом остальные острова Курил были признаны российскими, а Сахалином владели обе страны одновременно. Через 20 лет ситуация резко изменилась: согласно новому Санкт-Петербургскому договору Россия уступила все свои Курильские острова Японии, получив в обмен на это Сахалин.

В феврале 1904 года развязалась Русско-японская война, по итогам которой вопрос о собственности Курильских островов встал наиболее остро. Так, 5 сентября 1905 года победа Японии в войне была зафиксирована Портсмутским мирным договором, в котором также было указано, что весь Сахалин перешел в состав японской территории. Однако спустя несколько десятков лет страны вновь вступили в военный конфликт — уже в рамках Второй мировой.

По условиям Ялтинского соглашения, которое подписали СССР, США и Великобритания, после поражения японцев все Курильские острова, а также южная часть Сахалина с прилегающими к нему островами были переданы Советскому Союзу.

Впрочем, данное соглашение японцы не признают до сих пор, из-за чего конфликт о принадлежности Курильских островов не утихает по сей день. На этом фоне власти двух стран стран ведут диалог о заключении мирного соглашения, и японцы в ходе него настаивают на том, чтобы четыре острова Южных Курил были возвращены им. В противном случае мирный договор прописан не будет. Россия в свою очередь делать это отказывается: в интересах российских властей сначала заключить договор, а уже затем вести переговоры по территориальному вопросу.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Столица-хозяйка соревнований была выбрана в сентябре 2013 года. Помимо Токио на проведение Игр претендовали Стамбул и Мадрид.