Девичник в Вегасе: Туктамышева и Щербакова стартуют на Гран-при

Спорт и казино

Взрослая серия Гран-при по фигурному катанию стартует первым этапом Skate America в Лас-Вегасе. А дальше соревнования пойдут еженедельно — в Канаде, потом во Франции, в Китае, в России и в Японии.

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Завершится же все финалом, где будут представлены не только взрослые, но уже и проведшие свои этапы юниоры. Итоговые соревнования, куда в каждом виде пробьются по шесть лучших спортсменов или дуэтов.

Этап в Лас-Вегасе состоится на Orleans Arena, масштабном спорткомлексе, находящемся в районе с красочным названием Paradise (рай). Расположен этот комплекс в здании отеля и казино Orleans.

На соревнованиях по боксу стадион вмещает почти 10 тыс. зрителей, но в режиме хоккейно-фигурной модификации арена располагает возможностями принять 7 743 человека на трибунах.

Правда, похоже, что стадион не будет заполнен и наполовину. Интереса к стартующим соревнованиям в Лас-Вегасе пока что не наблюдается, так что трибуны в лучшем случае будут полупустыми. Видимо, местная публика предпочитает казино.

Расписание

Разница во времени между Лас-Вегасом и Москвой значительная, а потому для столицы России соревнования стартуют поздно вечером 18 октября, а закончатся показательными выступлениями в ночь на 21-е.

Пройдут состязания по следующей схеме: сначала свои короткие прокаты покажут спортивные пары, мужчины, танцевальные пары (ритм-танец) и женщины, а потом они в той же последовательности представят произвольные программы.

Регламент

По итогам каждого этапа участники получают баллы в турнирный зачет. В финал в итоге попадают те, кто наберет лучшую сумму, но при этом нужно учитывать, что ни один спортсмен или пара не может выступить более чем на двух этапах.

Собственно, все ведущие фигуристы стартуют как раз на двух этапах, при этом распределены они по ним в разных составах, что придает турниру определенный шарм, ну а уже в финале многие лидеры встретятся впервые в сезоне.

Состав участников

В этом году в Лас-Вегасе соберется немало звезд. Например, у мужчин тон должен задавать американец Нейтан Чен. Двукратный чемпион мира уже заявил, что уж три-то четверных прыжка в произвольной программе являются для него обязательными, но вполне возможно, что он прыгнет и все четыре.

Безусловно, конкуренцию ему должен составить сильный китаец Цзинь Боян, но посмотреть интересно будет не только на него.

От сборной США в Лас-Вегасе выставлены еще мастер красивого катания, не обладающий, правда, мощным прыжковым контентом, Джейсон Браун, и вчерашний суперюниор Алексей Красножон, для которого это будет первый серьезный старт на взрослом уровне.

Достаточно крепко выглядит и средний эшелон в лице чеха Михала Бржезины, канадца Кигана Мессинга и израильтянина Алексея Быченко.

К нему наверняка относятся и заявленные на турнир россияне Роман Савосин и Дмитрий Алиев, хотя от последнего можно ожидать в хороший день и борьбы за место в тройке.

У спортивных пар яркий молодой российский дуэт Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина постарается что-то противопоставить американцам Эшли Кейн и Тимоти ЛеДюку. Интересно будет посмотреть и на китайских дважды призеров Турнира четырех континентов Пэн Чэн и Цзинь Ян.

А вот в танцах на льду мы, бесспорно, вправе рассчитывать не только на победу, но и на серебряную медаль, ведь в Лас-Вегас прилетели Александра Степанова с Иваном Букиным и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро.

Не отстать от них постараются и дебютанты Софья Шевченко с Игорем Еременко. Но попасть в тройку им будет очень непросто, поскольку иностранный легион представят, например, американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Битва красавиц

Главное же внимание, по традиции, будет приковывать женский турнир. И без того мощнейшая конкуренция в соревнованиях прекрасной половины человечества в нынешнем сезоне обещает стать еще мощнее.

Россию на первом этапе представят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

Каждой из них есть что предъявить в качестве портфолио по прошлому сезону. Туктамышева, например, блестяще провела серию Гран-при, попала в финал, где заняла третье место после Рики Кихиры и Алины Загитовой.

Потом ученица Алексея Мишина заболела перед чемпионатом России и в итоге не попала в сборную на чемпионаты Европы и мира.

Сейчас Туктик готова и заряжена как никогда, а ее программа стала сложнее за счет введения в произвольную второго тройного акселя.

Усложнять программу в нынешнем сезоне необходимо всем женщинам, поскольку трио юниорок Этери Тутберидзе с их фантастическими программами наконец дебютирует на взрослом международном уровне.

В этой троице больше принято говорить о штампующей четверные прыжки Александре Трусовой и поражающей красотой катания Алене Костороной, но именно Анна Щербакова является действующей чемпионкой России среди взрослых!

В арсенале Щербаковой тоже есть «квады», и вообще она обладает очень сложным контентом, за счет которого уже переиграла в произвольной программе «челленджера» в Турине Туктамышеву, хотя за короткий прокат, где четверные прыгать нельзя, из-за компонентов получила слабые баллы.

Станислава Константинова в прошлом году заняла шестое место на чемпионате России и попала в сборную на чемпионат Европы, опередив, например, Евгению Медведевой, однако после неудачного выступления на континентальном форуме, она все же пролетела мимо ЧМ.

Теперь Станислава рассуждает о своих амбициях, говоря, что спонсорские контракты и слава придут только с результатами, а потому ей надо побеждать. Правда, победить Щербакову и Туткамышеву в Лас-Вегасе будет крайне трудно.

А еще в Лас-Вегасе выступят американка Брэди Теннелл, кореянка Юн-Су Лим, а также японский десант в составе Вакабы Хигути, Мако Ямаситы и главной ударной силы в лице Каори Сакамото.

Тем не менее ни одна из конкуренток не выглядит для наших девушек непобедимой, и если Щербакова с Туктамышевой покажут свой фирменный уровень и обойдутся без сбоев, они заработают хорошие баллы в общий зачет серии в борьбе за финал.