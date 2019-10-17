«Не думаю, что угодил в ловушку»: Тедеско о работе в «Спартаке»

14 октября московский «Спартак» представил нового главного тренера команды. Им стал 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско, который ранее возглавлял «Эрцгебирге» и «Шальке». В тот же день новый наставник красно-белых в ходе пресс-конференции дал свои первые комментарии о грядущей работе, отметив, что определенных впечатлений команда на него еще не произвела: тренер провел только одну тренировку, на которой присутствовала лишь небольшая часть всего основного состава. Спустя несколько дней Тедеско дал несколько объемных интервью, в которых поделился своими планами и видением работы в «Спартаке».

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После 12-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые имеют в своем активе лишь 14 очков при четырех победах и шести поражениях, и только четыре балла отделяют команду от зоны вылета. Однако столь сложная ситуация Тедеско нисколько не спугнула от подписания контракта с москвичами.

Для самого Доменико подобное положение не является чем-то новым: «Эрцгебирге» до прихода молодого специалиста в команду рисковал вылететь из второй Бундеслиги, но Тедеско удалось спасти клуб от катастрофы. Понятно, что сравнивать данное достижение с тем, что предстоит сделать немцу в «Спартаке», некорректно, однако тот факт, что своей работой он заслужил скорейший вызов в «Шальке», говорит о многом.

«Не думаю, что я угодил в ловушку, подписав контракт со «Спартаком». Я знал, в какой ситуации клуб, знаю последние результаты команды. Понимаю, что все складывается не очень хорошо, ситуация непростая. Но, проанализировав множество вещей — состояние всех футболистов, потенциал как команды, так и клуба, взаимоотношения с фанатами, — я подписал контракт. И вот я здесь»,

— цитирует Тедеско Sport24.

По его словам, после первых тренировок с новой командой тренер еще не смог сделать каких-либо выводов: во-первых, некоторая часть основного состава «Спартака» уезжала на сборы в свои национальные команды, во-вторых, несколько игроков до сих пор находятся в лазарете. Чтобы составить более конкретную картину происходящего, Тедеско нужно немного времени на первом этапе.

Так, пока Доменико отметил только своего соотечественника Андре Шюррле, генерального директора клуба Томаса Цорна, который немецкого тренера как раз пригласил в «Спартак», а также нескольких игроков: Айртона, Самуэля Жиго, Илью Кутепова и Георгия Джикию. Сейчас в качестве приоритета новый главный тренер красно-белых ставит только результат: по его словам, ему важно набрать максимальное количество очков до зимнего перерыва, после чего он на сборах сможет уделить основное внимание на тактических моделях игры.

«Моя цель на ближайшее время — пообщаться с каждым членом команды, узнать их желания, их потенциал. Я хочу понять, какое видение футбола у парней, чтобы соотнести его с моим собственным. Самое главное — набирать очки. И неважно, как мы будем играть. Но мне хотелось бы подстроиться под своих игроков как можно быстрее. А вот когда пройдет время и мы получше узнаем друг друга, то у нас появится возможность выработать общую философию. Но сейчас самое главное — подстроиться под них. Ну и, конечно, анализ соперников. Можно менять свою игру от оппонента к оппоненту, но ни в коем случае нельзя терять свою ДНК», — заявил он.

Известно, что помощниками Доменико стали Андреас Хинкель, который помогал Тедеско в период, когда он возглавлял юношеские команды «Штутгарта», и тренер вратарей Макс Урванчки, ранее работавшего в «Эрцгебирге». Кроме того, в штаб наставника красно-белых вошел тренер по реабилитации Владимир Чепзанович из Сербии, пришедший в клуб еще летом этого года, а также два специалиста по физической подготовке Рамиль Шарипов и Александр Зайченко. По словам Тедеско, на ближайший период его штаб будет выглядеть именно таким образом, звать кого-либо еще он на данный момент не намерен.

«Когда выходим на тренировку, персонала у нас больше, чем игроков. Нужно понять, будет ли реальная польза, если в штаб придет еще один человек. Это должен быть органичный процесс. С Хинкелем и Урванчки я разбираю игру соперника. К примеру, я просматриваю два матча, Андреас и Макс — еще по одному, после чего мы делимся мнением. Помощники дают мне всю информацию, я же выбираю нужное», — подчеркнул Тедеско.

Интересно, что назначение молодого специалиста вызвало противоречивую реакцию со стороны экспертов и в особенности среди бывших игроков «Спартака», вписавших тем и иным образом свои фамилии в историю клуба. Например, Сергей Юран, Александр Мостовой и Андрей Тихонов выразили мнение, что приглашение Тедеско стало ошибкой, ведь тот в своей тренерской карьере высоких результатов не добился, да и трофеев никаких не выиграл. Сам же Доменико на критические комментарии отреагировал спокойно и даже принял их.

«Каждый может высказывать свое мнение. Я принимаю его. На данный момент они правы: я стал вторым с «Шальке», спас «Эрцгебирге» от вылета. Лично для меня — это победа. Но слова ветеранов «Спартака» справедливы. Если они обсуждают, критикуют, переживают, то, значит, клуб действительно важен им, он популярен. Моя же задача — доказать, что я тот самый парень, кто должен занимать пост главного тренера «Спартака»,

— ответил Тедеско.

К слову, о «Шальке». Первый сезон в Гельзенкирхене Доменико провел едва ли не триумфально, приведя «горняков» к серебряным медалям. Такой результат в последние годы в Германии приравнивается к чемпионству. Некоторые газеты из-за гегемонии «Баварии» даже не включают мюнхенский клуб в турнирную таблицу и составляют ее без него. Однако следующий соревновательный год Тедеско провалил: тренер не уследил за дисциплиной, потерял доверие ряда игроков, а из-за постоянной ротации и изменения схем — утратил полный контроль над ситуацией.

В итоге «Шальке» был близок к вылету из Бундеслиги, а крупное поражение от «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов со счетом 0:7 и вовсе добило тренера: руководство клуба было вынуждено уволить Доменико в связи с неудовлетворительными результатами. Сам же Тедеско считает, что именно потеря ключевых игроков плохо повлияла на положительную динамику команды, из-за чего в итоге все и посыпалось. Впрочем, немецкий специалист считает, что это дало ему немалый опыт в карьере.

«Когда ты проигрываешь, когда у тебя турнирные проблемы в лиге, клуб должен делать выводы. А тренер — принять это», — заявил он.

Первый матч под руководством Доменико Тедеско «Спартак» проведет 19 октября: в рамках 13-го тура РПЛ красно-белые на своем поле примут казанский «Рубин».