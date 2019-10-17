Вызвали в Кремль? Почему Хабиб сбежал с пресс-конференции

17 октября в Москве должна была состояться пресс-конференция с участием действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который уже довольно давно не давал никаких интервью в столице. Однако представители ведущих СМИ страны так и не дождались одну из главных звезд ММА.

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Как сообщил «Чемпионат», изначально запланированное на 11.00 мероприятие отложили почти на час, так как опаздывал один из его участников, одноклубник Орла Тагир Уланбеков (он должен был отвечать на вопросы вместе с Хабибом).

В 11.30 ведущий пресс-конференции — ринг-анонсер Александр Загорский — извинился за неудобства и объяснил их «техническими неполадками».

Однако спустя 15 минут произошло то, что расстроило СМИ и многочисленных болельщиков Нурмагомедова гораздо больше: чемпион UFC, который до этого вместе со всеми ожидал начала мероприятия, быстрым шагом вышел из здания, запрыгнул в машину и уехал без объяснения причин.

Организаторы пресс-конференции только разводили руками.

«Почему Хабиб уехал? Так вышло. Что-то не сложилось. Будем ждать, что он вернется. Возможно, что-то не так с самочувствием», — цитировал «СЭ» Игоря Кима — главу компании, спонсирующей Орла, по инициативе которой и должна была состояться встреча.

А ведущий пресс-конференции Загорский рассказал, что Нурмагомедова могли неожиданно вызвать в Кремль. «Зная плотный график Хабиба, сейчас, насколько мне известно, он должен быть в Кремле», — заявил ведущий.

Также сообщалось, будто бы изначально встреча в Кремле была запланирована на 13.00 и Хабиб должен был успеть на нее, однако затем его попросили приехать пораньше.

Тем не менее любопытно, что вскоре после внезапного отъезда Хабиба его друг Фаррух, который покинул здание и сел в машину вместе с ним, выложил в сторис своего Instagram видео того, как спортсмен тренируется на беговой дорожке, подписав его «Ни одного выходного дня».

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Конечно, возможно, что Нурмагомедов действительно поехал в Кремль, а его друг по дороге туда решил выложить старое видео. Так или иначе, пресс-конференцию пришлось проводить без участия ее самого главного лица.

На вопросы отвечали только опоздавший изначально Уланбеков и двоюродный брат Хабиба — Умар Нурмагомедов. Последнему пришлось особенно несладко — СМИ просили его прокомментировать видео с избиением бойца MMA Расула Мирзаева.

Напомним, накануне пресс-конференции в сети впервые всплыла видеозапись от 2016 года, на которой видно, как происходит нападение на квартиру атлета в столице. Лицо спортсмена залито кровью, он находится на полу, а верхом на нем — неизвестный мужчина, который силой удерживает его в лежачем положении.

По бокам располагаются еще как минимум несколько человек. Все они периодически кричат на Мирзаева, требуя от него извинений.

Источник жутких кадров — Mash, — предполагал, что речь идет о Хабибе, о котором Мирзаев якобы нелестно высказался незадолго до этого инцидента. Однако двоюродный брат Орла Умар официально опроверг эту версию, подчеркнув, что один из близких людей Нурмагомедовых, наоборот, предупреждал Расула об опасности.

«Причастна ли наша семья к этому? Абсолютно нет. Расул сам рассказывал, что у него была стычка с этими ребятами. Он сидел с Артемом Лобовым (близким другом Конора Макгрегора. — «Газета.Ru»), парни к ним подошли и начали докапываться до Артема. Он дал им сдачи. Причастности нашей семьи вообще ноль. Наоборот, наш брат ему говорил:» Расул, будь осторожен, они хотят что-то сделать», — отметил Нурмагомедов.

Также брат чемпиона сравнил величие Орла с наследием Федора Емельяненко и, что интересно, выбор сделал не в пользу родственника.

«Федор принес смешанные единоборства в Россию, так что его вклад в развитие ММА невозможно переоценить. Он олицетворял российское ММА. Хабиб продолжил его дело, но вклад Последнего императора весомее, все равнялись на него. Он, кажется, даже попал в книгу рекордов Гиннеса, потому что не знал поражений десять лет. Однако я думаю, что Хабиб сможет его догнать по своему вкладу в историю ММА, если победит Тони Фергюсона и Джоржа Сен-Пьера», — приводит слова Нурмагомедова «СЭ».