Камбэк имени Кузнецова: как «Вашингтон» спасся от «Торонто»

Один из самых тяжелых матчей стартовавшего сезона-2019/2020 выпал на долю «Вашингтон Кэпиталз», который в родных стенах вырвал победу у «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) закончилась со счетом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев, которые еще в дебюте противостояния пропустили две шайбы и поставили себя в крайне непростое положение. С ног на голову ход игры перевернули три шайбы, забитые «Вашингтоном» за минуту и 18 секунд (!) во втором периоде.

Несмотря на то, что самым результативным игроком матча с тремя (1+2) очками стал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, не меньший вклад в победу внесли и российские игроки столичного клуба. Так, одну из шайб забросил Евгений Кузнецов, голевой передачей отметился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, а страж ворот хозяев Илья Самсонов парировал 29 бросков из 32.

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Не ушел со льда без заброшенной шайбы и российский форвард «Мэйпл Лифс» Илья Михеев, заслуживший похвалу как от своего наставника Майк Бэбкока, так и от своего партнера по команде Джона Тавареса.

«Мы пытались заставить эту тройку идти вперед, верно? Думаю, Михеев отлично готов — он просто летал по площадке», — сказал специалист журналисту Марку Мастерсу о тройке Михеева с Джоном Таваресом и Митчеллом Марнером.

«Его хоккейное чутье впечатляет, особенно для молодого игрока из-за рубежа, который только влился в местный стиль игры. У него отличные рефлексы. Он знает, как находить свободные зоны, делать дыры в обороне соперника и правильно перемещать шайбу», — заявил форвард «Торонто».

Также стоит отметить, что в этом матче Александр Овечкин отметился результативной передачей: набрав 1219-е очко в карьере, он вышел на 42-е место по этому показателю в лиге. Таким образом, Александр догнал прославленного Жана Беливо и устремился в погоню за капитаном «Питтсбурга» Сидни Кросби (1228).

«Пингвины» же, как и соперники из столицы США, подпортили нервы своим болельщикам. Встреча против не проигрывавшего в этом сезоне «Колорадо Эвеланш» свелась в овертайм, где удача была на стороне хозяев — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

Кросби забросил шайбу и сделал голевую передачу — в активе у канадца 2 очка в четвертой игре подряд. Заброшенная же шайба стала для легенды хоккея 450-й за карьеру в НХЛ.

«Эта победа — результат нашего командного взаимодействия. Не помню, что кому-то стоит играть в обороне при своих болельщиках — усилия игроков и рабочий процесс должен проходить в том же ключе, а если это сломается, то мы станем совсем другой командой», — через пресс-службу НХЛ призвал команду не расслабляться Кросби.

К сожалению, матч прошел без участия россиян: форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за повреждения, а Никита Задоров и Валерий Ничушкин просто не попали в заявку «Колорадо».

В еще одном интереснейшем поединке «Коламбус Блю Джекетс» взял верх над «Даллас Старз» — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

В составе проигравших блистал отдавший два голевых паса форвард гостей Александр Радулов.

Для «Старз» же это поражение стало четвертым кряду.

К слову, в других матчах дня «Эдмонтон» переиграл «Филадельфию» (6:3) — российский защитник «клинков» Иван Проворов отметился голевой передачей, а нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид (389 очков) вышел на восьмое место в истории НХЛ по числу очков, набранных игроками до 23 лет. Лидер — Уэйн Гретцки (861).

Также «Сан-Хосе» выиграл у «Каролины» Андрея Свечникова (5:2). Хет-трик оформил нападающий «акул» Эвандер Кейн, став первым хоккеистом в истории клуба, забросившим три шайбы в первой 20-минутке поединка.

Все результаты дня:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:3

«Питтсбург Пингвинз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:2 ОТ

«Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз» — 3:2

«Эдмонтон Ойлерз» — «Филадельфия Флайерз» — 6:3

«Анахайм Дакс» — «Баффало Сэйбрз» — 5:2

«Сан--Хосе Шаркс» — »Каролина Харрикейнз» — 5:2.